Yllätys! Nämä Hollywoodin supertähdet onnistuivat pitämään raskautensa salassa jopa yhdeksän kuukautta

Moni supertähti on päättänyt viettää raskausajan piilossa parrasvaloilta – myös onnistuen siinä.

All Saints -yhtyeen laulaja Nicole Appleton sai faniensa leuat loksahtamaan toden teolla, kun hän hiljattain paljasti, että hän ja tämän kumppani Stephen Haines ovat saaneet lapsen kaikessa hiljaisuudessa.

– Piiloteltuani raskautta viimeiset yhdeksän kuukautta... Mikä oli niin vaikeaa ja salattuani hänet kaikilta ystäviltäni... Voin vihdoin ilmoittaa uskomattomista uutisistamme! Appleton päivitti Instagramiin lapsen syntymän jälkeen.

Moni julkisuudesta tuttu henkilö on päättänyt pitää raskautensa salassa faneilta ja lehdistöltä. Appleton ei suinkaan ole ensimmäinen, joka on ihmeen lailla onnistunut tehtävässä – nämä Hollywoodin supertähdet onnistuivat pitämään salaisuuden itsellään jopa yhdeksän kuukauden ajan.

Cameron Diaz

Moni järkyttyi, kun näyttelijä Cameron Diaz ja tämän muusikkopuoliso Benji Madden täräyttivät todellisen pommin tammikuussa: saimme lapsen! Suosikkinäyttelijän ei edes tiedetty olevan raskaana, kun he jo ilmoittivat vauvaonnestaan. Sittemmin Diazin onkin epäilty turvautuneen sijaissynnyttäjään.

– Hyvää uutta vuotta Maddenseilta! Olemme niin onnellisia, siunattuja ja kiitollisia aloittaessamme tämän uuden vuosikymmenen ilmoittamalla tytärmme, Raddix Maddenin syntymästä. Hän on heti valloittanut sydämemme ja täydentänyt perheemme, Diaz kirjoitti Instagramissa.

– Vaikka olemme iloisia kertoessamme näitä uutisia, koemme vahvasti, että meidän tulee suojella pienokaisemme yksityisyyttä. Joten emme julkaise kuvia tai jaa mitään muita yksityiskohtia, lukuun ottamatta sitä, että hän on todella todella söpö, hän jatkoi.

Cameron Diazin Benji-puoliso muistetaan Good Charlotte -yhtyeestä.

Anna Kournikova

Tämäpä vasta olikin jättiyllätys! Ex-tennistähti Anna Kournikova ja laulaja Enrique Iglesias saivat salattua kolmannen lapsen syntymänsä aina yhdeksänteen kuukauteen saakka – kunnes paparazzit käräyttivät Annan suuren vauvavatsan kanssa.

Pariskunnan kolmas lapsi syntyi tammikuussa. Kurnikovalla ja Iglesiasilla on entuudesta kaksi lasta, 2-vuotiaat kaksoset Lucy ja Nicholas. Liki kaksi vuosikymmentä yhdessä ollut pari on pysynyt julkisuudessa hyvin vaitonainen yksityiselämästään ja lapsistaan.

Eva Mendes

Näyttelijät Eva Mendes ja Ryan Gosling onnistuivat Hollywoodin historian suurimmassa vauvasalailussa. Tähtipari piti toisen lapsensa odotuksen, Amada Lee Goslingin, visusti salassa vuonna 2016. Tieto lapsesta levisi julkisuuteen vasta viikkoja sen jälkeen, kun pienokainen oli saapunut maailmaan.

Eva Mendes tyttärensä Esmeraldan kanssa.

Kylie Jenner

Keeping Up with the Kardashians -realitysta tuttu supertähti Kylie Jenner salasi raskautensa ja tyttärensä Stormin syntymän täysin vuonna 2018. Huhut naisen raskaudesta velloivat kuumina.

– Olen pahoillani siitä, että pidän teidät epätietoisuudessa kaikkien näiden oletusten keskellä. Ymmärrän, että olette tottuneet olemaan mukanani kaikilla matkoilla. Raskauteni oli yksi niistä matkoista, jotka päätin olla tekemättä maailman edessä, silloin vielä 20-vuotias Jenner päivitti tyttärensä syntymän jälkeen.

– Tiesin, että minun oli valmistauduttava tähän elinikäiseen rooliin positiivisimmalla, stressittömällä ja terveellisellä tavalla. En ollut suunnitellut mitään suurta paljastusspektaakkelia. Tiesin, että vauva tuntee stressini ja jokaisen tunteen, joten päätin tehdä sen tällä tavalla pienen elämäni ja yhteisen onnemme vuoksi.

Kylie Jenner onnistui salaamaan raskautensa hurjista spekulaatioista huolimatta.

Kylien ja räppäri Travis Scottin tyttären 2-vuotissynttäreitä juhlittiin hiljattain huvipuistoteemalla ja pikkutytölle rakennettiin kokonaan oma huvipuisto, ”Stormi World”.

Leighton Meester

Gossip Girl -tähti Leighton Meester ja O.C.-sarjasta tuttu Adam Brody toivottivat esikoistyttärensä Arlo Dayn tervetulleeksi maailmaan vuonna 2015.

Pariskunta on äärimmäisen tarkka siitä, mitä he paljastavat yksityiselämästään: he onnistuivat pitämään tyttärensä syntymisen salassa aina raskauden loppuun saakka eivätkä he koskaan vahvistaneet julkisuudessa Leightonin odottavan.