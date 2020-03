Entinen Disney-tähti on tehnyt kaikessa hiljaisuudessa todellisen muodonmuutoksen: näyttelijää ei ole tunnistaa tuoreista kuvista

Shake It Up -sarjan tähti Bella Thorne vuonna 2010.

Bella Thorne on halunnut viime aikoina luoda itselleen täysin erilaisen uran kuin Disney-aikoinaan.

Annabella ”Bella” Thorne on yhdysvaltalainen näyttelijä, joka nousi supertähteyteen Disney Channelin sarjasta Shake It Up. Nyt 22-vuotias Thorne oli julkisuuden valokeilaan noustuaan vain 12-vuotias.

Sittemmin hän on pysytellyt tv-viihteen parissa ja pyrkinyt kaikin keinoin karistamaan harteiltaan puhtoista Disney-tähden imagoaan. Thorne on nähty julkisuudessa viime vuosina muun muassa räväköissä hiustyyleissä.

Tuoreista kuvista käy ilmi, että Thorne on värjännyt hiuksiinsa kirkkaansinisiä raitoja. Hän poseeraa kuvassa myös sinisävyinen meikki yllään.

Thornen fanit kehuivat, että näyttelijä pystyy kantamaan hiusvärin kuin hiusvärin kunnialla.

– Miten kaikki värit sopivat sinulle niin hyvin?

– Minäkin haluan siniset hiukset!

– Tuo väri on ihan ikoninen jo.

– Sinä et koskaan vanhennu!

– Näytät ihan merenneidolta.

Ilmeisesti Thorne kaipailee kaikesta huolimatta punaisia hiuksiaan, sillä hän julkaisi yllättäen kuvan itsestään, jossa hänellä on vielä punaiset hiukset.

– Kaipaan punapäätunnelmia, Thorne kertoo suruhymiön kanssa.

Kuten The Blast -lehti on huomannut, on Thornen nykyinen poikaystävä, italialainen poptähti Benjamin Mascolo, lähettänyt myös terveisiään rakkaalleen kuvan kautta.

– Ikävöin sinua, Mascolo kirjoitti.

– Minäkin sinua, Thorne vastasi.

Tilanne on sikäli mutkikas, että Mascolo on kotimaassaan Italiassa jumissa koronaviruksen takia. Pari siis tuskin pääsee näkemään toisiaan hetkeen.

Benjamin Mascolo ja Bella Thorne ovat olleet yhdessä vasta vähän aikaa, mutta ovat kovin rakastuneita. Mascolo on kotimaassaan Italiassa tunnettu poptähti.

Thornen ja Zendayan tähdittämä Shake It Up -komediasarja tuli tiensä päähän vuonna 2013. Thorne on paljastanut saaneensa tietää sarjan lopettamisesta sattumalta, kun hän selaili uutissivustoja.

– Näyttelin sarjassa kolmen vuoden ajan, eivätkä Disneyn pomot vaivautuneet soittamaan ja kertomaan, että olenkin nyt työtön. Tunsin oloni petetyksi. Tv-show oli minulle kuin koti kolmen vuoden ajan ja sarjan tekijät kuin perheenjäseniä, Thorne suri Latina-lehden haastattelussa.

Shake It Up -sarjan tähtiä olivat Bella Thorne ja Zendaya. Kuva vuodelta 2010.

Viime vuonna Thorne ravisti viimeisetkin lapsitähden rippeet itsestään ja ryhtyi työskentelemään aikuisviihteen parissa. Hän ohjasi ensimmäisen pornoelokuvansa Pornhub-sivustolle.

– Alkuperäinen visioni oli tehdä jouluinen kauhuelokuva. Sen sijaan toteutin erittäin kauniin, eteerisen visioni, Thorne kertoi elokuvastaan Youtube-videolla.

Kyseessä on lyhytelokuva, joka saa ensi-iltansa Oldenburgin elokuvafestivaaleilla Saksassa syyskuussa. Elokuvaa tähdittävät tunnetut aikuisviihdetähdet Small Hands sekä Abella Danger.

Bella Thorne on nähty viime vuosina julkisuudessa mitä erilaisimmissa tyyleissä.

Syksyllä 2016 Thorne paljasti olevansa biseksuaali. Hän oli vuodesta 2017 alkaen polysuhteessa muusikko Mod Sunin ja internet-persoona Tana Mongeaun kanssa. Suhde kariutui viime vuonna.

Thorne on tähdittänyt lapsitähtivuosiensa jälkeen lukuisia elokuvia ja tv-sarjoja. Hänet nähdään parhaillaan Famous In Love -teinidraaman pääroolissa.