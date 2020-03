Youtube-tähti Roni Back huolestui, kun nuoret eivät ottaneet koronakriisiä tosissaan – päätti ottaa ohjat omiin käsiinsä ja marssi ministerin puheille

Suosittu Youtube-persoona Roni Back, 26, kertoo Instagramissa halunneensa jakaa seuraajilleen luotettavaa informaatiota koronaviruksesta ja sen vaaroista.

Suomen tunnetuimpiin Youtube-tähtiin lukeutuva Roni Back, 26, julkaisi sunnuntaina 15. maaliskuuta omalla Twitter-tilillään päivityksen, jossa hän ilmaisi huolensa suomalaisnuorten suhtautumisesta koronavirukseen ja siihen liittyviin vaaroihin.

Kirjoituksessaan Back uteli, olisiko kellään nimetä asiantuntijaa, joka olisi valmis auttamaan häntä tekemään nuoria valistavan videon koronasta.

– Fiilis on, että suuri osa heistä ei ole tietoisia tilanteesta tai eivät ota sitä tosissaan, Back kirjoitti.

Asiantuntija löytyi avuksi nopeasti. Keskiviikkona 18. maaliskuuta julkaisemallaan videolla Back keskusteli koronaviruksesta muun muassa opetusministeri Li Anderssonin sekä lääkäri Anni Saukkolan kanssa. Back myös kertoi tarkistuttaneensa valmiin videon THL:llä ennen sen julkaisemista.

– Tilanne tän taudin ympärillä on kasvanut huomattavasti siitä, kun mä alunperin aloin puhumaan siitä videoilla. Se on kasvanut niin isoksi, ettei mun ole mitään järkeä lähteä selvittämään jostain uutisartikkeleista, mitä mun pitäisi sanoa, Back pohti videollaan.

Opetusministeri Andersonin kanssa Back keskusteli muun muassa siitä, mitä nuoret saavat tällä hetkellä tehdä ja mitä taas suositellaan välttämään. Anderssonin mukaan nuorten tulisi toistaiseksi perua ainakin vierailut riskiryhmään kuuluvien isovanhempiensa kanssa.

– Voi tietenkin käydä ulkona lenkillä tai kävelyllä. Mutta tällaista ostarilla hengailua tai kahvilassa hengailua, niin sitä suositellaan nyt vältettäväksi, Andersson kertoi videolla.

– Nyt on todella, todella, todella tärkeätä, että me kaikki pidetään mahdollisimman hyvää huolta toisistamme. Nuorina ihmisinä me tavataan toisiamme kouluissa ja harrastuksissa, ja nyt kun ei ole mahdollisuutta tehdä tätä vähään aikaan, niin on mahdollista, että monet kokee yksinäisyyttä tai henkistä pahoinvointia, Andersson muistutti.

Voit katsoa Backin videon kokonaisuudessaan yllä olevasta ikkunasta.

Saukkolan kanssa Back puolestaan keskusteli kirjaimellisesti koronavirustartunnan vaaroista. Saukkola muistutti Backin seuraajia siitä, että vaikka koronavirus on harvalle nuorelle vaarallinen, on se sitä monelle muulle.

– Pointti on se, että meidän pitäisi rajata näitä kaverin näkemisiä ja tapaamisia. Tämä sen takia, että jos me terveenä ihmisenä saadaan se koronavirus, me levitetään sitä muihin ihmisiin. Se tarttuu äärimmäisen helposti. Sitten meidän ympärillä olevat ihmiset, vanhemmat, isovanhemmat, naapurit .. Ne ihmiset ovat juuri niitä, jotka ovat isommissa riskiryhmissä ja voivat sairastua todella vakavasti, Saukkola painotti.

Back on julkaissut suositulla Youtube-kanavallaan jo useamman videon, jossa hän kertoo koronaviruksesta seuraajilleen eri näkökulmista. Omalla Instagram-tilillään Back kertoo, että halusi luoda seuraajilleen selkeän ja ytimekkään videon kaiken informaatiotulvan keskellä.

– Kaiken tän informaatiotulvan keskellä, halusin luoda selkeän ja ytimekkään videon mun seuraajille pelkoa lietsomatta. Tähän tehtävään en olisi yksin kyennyt, mutta onneksi sain apua. Hienoa nähdä, kuinka tärkeäksi koettiin saada informaatio nuortenkin tietoisuuteen heille luontaisella tavalla, Back kiitteli.

– Nyt etäopiskelut kuntoon ja vapaa-ajalla palapelit, tietsikkapelit, tubevideot, whatsapp-videopuhelut tulille, hän kehotti seuraajiaan.

Backin julkaisema video keräsi runsaasti kiitosta sosiaalisessa mediassa. Sometähteä kehuttiin muun muassa siitä, että hän halusi käyttää omaa asemaansa sosiaalisen median vaikuttajana tärkeän informaation jakamiseen ja levittämiseen.

Suomen seuratuimpiin Youtube-persooniin lukeutuvalla Backilla on tällä hetkellä Youtubessa yli 500 000 seuraajaa. Myös kuvapalvelu Instagramissa hänellä on seuraajia yli 266 000. Back on nähty myös television puolella, muun muassa Fort Boyard -ohjelmassa.

