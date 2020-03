Mathilda, 22, purskahtaa itkuun heti ensimmäisellä iltanuotiolla Temptation Islandilla – poikaystävän törttöily on liikaa

Kyyneliltä ja suurilta tunteilta ei voida välttyä Temptation Island Suomen uusimman kauden avausjaksossa.

Keskiviikkona alkavalla uudella Temptation Island Suomi -kaudella ei vältytä pettymyksiltä. Kyyneleet virtaavat valtoimenaan jo ensimmäisellä iltanuotiolla, kun Mattu eli Mathilda katsoo videolta miehensä Japen törttöilyä.

– Pikkusen lähti mopo keulimaan pojilla jo ekassa illassa, kommentoi Japen kanssa samalla huvilalla majaileva Kalle.

Sinkkunaisista Jemina analysoi videolla, että vähemmän aikaa yhdessä olleet parit saattavat langeta houkutukseen muita helpommin. Jape ja Mattu ovat pitäneet yhtä ennen kuvauksia hiukan vajaan vuoden ajan.

Puolisonsa videon nähtyään kiihtyneessä tilassa oleva Mattu kuvailee olotilaansa ärsyyntyneeksi.

– Sen huomionhakuisuus vituttaa mua nyt tällä hetkellä, hän kommentoi miehensä toimintaa Samille.

– Jemina siellä oli aika vahvasti flirttiasteelle lähtenyt ja se oli molemminpuolista ja aika avointakin se flirtti. Miltä se tuntuu? Sami Kuronen kysyy.

– Se tuntuu aika pahalta, Mattu toteaa ja murtuu samalla lohduttomaan itkuun.

– Ei siinä sinällään ollut mitään suoraan niin ku pahaa, mut sit kuitenkin se, et se kuvittelee, että se voi käyttäytyä noin parisuhteessa. Muutama tunti sen jälkeen kun se on kirjoittanut mulle miten se rakastaa mua, niin se kiehnää tuolla jossain toisessa. Mä en tajua sitä, Mattu sanoo kyynelehtien.

– Tämä on Japelle edelleen ensimmäinen parisuhde. Voiko olla niin, että mies ei parisuhteen sääntöjä ihan tarkalleen vieläkään tiedä? Sami Kuronen pohtii iltanuotiolla.

Helsinkiläiset 22-vuotiaat Mattu ja Jarkko tapasivat toisensa bileissä, joista Jarkko kutsui ”Mattun” luokseen. Pari ihastui, ja yhteinen taival alkoi.

Parisuhde on Jarkolle erityisen merkityksellinen, sillä se on Jarkon ensimmäinen. Jarkko toivookin, että tämä suhde olisi myös se viimeinen.

Pari kokee olevansa onnellinen, lähes niin onnellinen, että ”ei kellään edes voi mennä näin hyvin”. Suhdetta varjostaa kuitenkin Jarkon rankka mustasukkaisuus.

– Oon omastakin mielestä ollut jo sairaalloisen mustasukkainen. En edes itse tajunnut, että saattaisin olla tällainen ihminen. Mä koko ajan kyttään sen tekemisiä, missä se on, kenen kanssa se on, oon selannut profiileita sosiaalisesta mediasta, kattonut mitä siellä tapahtuu ja kuka tää on, Jarkko myöntää.

Mattu ja Jarkko Temptation Island Suomi -parien esittelytilaisuudessa helmikuussa.

Mattu taas kokee tarvetta puolustella tekemisiään silloinkin, kun mitään syytä epäilyille ei ole. Pari toivookin saavansa houkutusten saarelta helpotusta mustasukkaisuuteen.

Vajaan vuoden yhdessä olleet Mattu ja Jarkko haaveilevat yhteisestä kodista. Suunnitelmissa on myös hankkia yhteinen koira.

Temptation Island Suomi alkaa Nelosella ja Ruudussa keskiviikkona kello 21.