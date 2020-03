Entinen Disney-tähti ryöpsäytti julki mielipiteensä koronaviruksesta ja somekansa suistui heti raiteiltaan: ”Miten karmiva ja sydämetön”

Näyttelijä Vanessa Hudgens sai somekansan raivostuttamaan Instagramissa pitämällään suoralla lähetyskellä.

Näyttelijä, laulaja ja entinen Disney-tähti Vanessa Hudgens, 31, on saanut ihmiset raivon valtaan varomattomilla kommenteillaan koronaepidemiasta.

Page Sixin mukaan Hudgens piti tiistaina 38,4 miljoonalle Instagram-seuraajalleen suoraa lähetystä, jossa hän puhui koronaviruksesta. Lähetyksensä aikana näyttelijä ihmetteli tiukkoja toimenpiteitä epidemian etenemisen hidastamiseksi. Hudgens muun muassa vähätteli arviota siitä, että karanteenit saattaisivat jatkua heinäkuuhun asti ja totesi, että ihmisiä kuolee väistämättä.

– Joo, kyllä, heinäkuuhun asti kuulostaa kasalta hevonpaskaa, Hudgens totesi Page Sixin mukaan.

– Olen pahoillani, mutta hei, se on virus. Ymmärrän ja kunnioitan sitä, mutta samaan aikaan mietin, että jos kaikki saavat sen, kyllä ihmisiä kuolee. Se on kamalaa, mutta väistämätöntä, hän jatkoi.

Moni Hudgensin seuraaja ihmetteli näyttelijän suhtautumista koronapandemiaan ja ihmisten kuolemiin. Twitteriin alkoi nopeasti tulvia viestejä, joissa Hudgensia arvosteltiin kylmäksi ja välinpitämättömäksi ihmiseksi.

– Hänen managerinsa varmaan sauhuaa, eräs twiittaaja totesi.

– Miten karmiva ja sydämetön viesti jaettavaksi nuorille, jotka ihailevat sinua, toinen jatkoi.

Hudgensin videon kommentointi sauhusi kiivaana ja pian tähti itse joutui selittelemään sanomisiaan. Hän julkaisi Twitter-tilillään twiitin, jossa hän pyysi anteeksi.

– Hei. Olen pahoillani tavasta, jolla loukkasin ihmisiä ja siitä, että ihmiset näkivät videoni Instagram-livessä eilen, Hudgens kirjoitti.

– Ymmärrän, että sanani olivat voimakkaita eivätkä lainkaan soveliaita siihen tilanteeseen, jossa maamme ja maailma on tällä hetkellä. Tämä on ollut minulle suuri herätys siitä, miten suuri vaikutus sanomisillani on, etenkin nyt. Lähetän terveisiä kaikille, pysykää turvassa ja terveinä kaikki tämän hullun ajan keskellä.

Hudgensin anteeksipyyntö ei kuitenkaan vakuuttanut kaikkia, vaan näyttelijän kirjoituksen kommenttikentässä leimahti nopeasti raivo.

– Liian myöhäistä.

– Yritä ajatella ennen kuin puhut. En enää ikinä aio seurata, mitä sinä teet.

– Olen varma, että managerisi pakotti sinut pyytämään anteeksi. Sinä olet kaikkea sitä, mikä Hollywoodissa on pielessä. Hemmoteltu, itsekäs, muissa maailmoissa.

Osa puolestaan toivoo, että ihmiset antaisivat jo olla ja asia voitaisiin unohtaa.

– Hän ansaitsee toisen mahdollisuuden.

Vanessa Hudgens nousi tähdeksi Disneyn huippusuosituista High School Musical -elokuvista. Hän on sittemmin näytellyt useissa muissa Hollywood-tuotannoissa.