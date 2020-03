Karanteenissa oleva tv-kokki Akseli Herlevi avautuu yrityksensä vaikeuksista – ravintolat kriisissä koronaviruksen vuoksi

Kotikaranteenissa tällä hetkellä oleva tv-kokki Akseli Herlevi sanoo ravintoloiden joutuvan todelliseen kriisiin koronaviruksen vuoksi.

Julkkiskokki Akseli Herlevi on parhaillaan kahden viikon kotikaranteenissa Euroopan-matkansa vuoksi. Kotikaranteenia on jäljellä vielä viikko, sillä viikko sitten Herlevi palasi maailmalta kotiin Burgerimies Euroopasssa -tv-ohjelmansa kuvauksista. Ohjelmassa Herlevi etsii Euroopasta täydellisen hampurilaisen reseptiä. Ohjelman kuvaukset kokivat käänteen koronaviruksen vuoksi ja kuvaukset Euroopassa jouduttiin keskeyttämään. Nyt jaksoista kaksi kuvataan Suomessa.

– Olin reissussa muun muassa Englannissa, Belgiassa, Sveitsissä ja Espanjassa. Lensimme Lontoon kautta Suomeen takaisin melkein tyhjällä lentokoneella, Herlevi kertoo IS:lle puhelimitse.

Koronavirus vaikuttaa Herlevin elämään muutoinkin suuresti. Hänellä on Suomessa kuusi Naughty BRGR -nimistä ravintolaa ja keväällä ravintoloita avataan pääkaupunkiseudulle kaksi lisää.

– Tässä on ollut aika paljon tekemistä tämän valitettavan tilanteen vuoksi oman firmanikin kanssa. Onneksi pystyn tekemään töitä aika paljon etänä. Nyt on kieltämättä aika mielenkiintoiset ajat.

Herlevi toteaa koronaviruksen taloudellisten vaikutusten iskevän ravintola-alaan todella kohtalokkaasti.

– Ravintolat varmasti ottavat tästä yhden isoimmista osumista. Kaikki bisnekset ottavat osumaa, mutta ravintola-ala työllistää niin paljon ihmisiä ja ravintolat ovat keskimäärin aika kädestä suuhun firmoja, Herlevi sanoo ja jatkaa:

– Tämä aiheuttaa ongelmia todella monelle ravintola-alan yrittäjälle.

Herlevi toteaa tilanteen olevan sellainen, ettei hän osannut varautua siihen lainkaan.

– Tällaiseen ei ole kyllä kyennyt lainkaan varautumaan ja ei varmasti ole moni muukaan varautunut. Tämä on aivan tällainen out of the blue -tilanne.

Herlevi arvioi, että koronaviruksen vuoksi hänelle aiheutuu kymmenien ellei satojen tuhansien eurojen tappiot. Hän tosin toteaa, etteivät taloudelliset tappiot huoleta häntä, sillä ”rahaa voi tehdä aina myöhemmin lisää.”

– Enemmän olen huolissani siitä, että saisimme varmistettua sen, että kaikki työntekijämme saisivat pitää mahdollisimman pitkään työpaikkansa ja että pääsisimme mahdollisimman nopeasti palautumaan heti, kun tämä homma on ohi. Että pääsisimme takaisin normaaliin arkeen ja tekemään makeita juttuja.

Herlevi uskoo, että on todennäköisesti väistämätöntä, että myös hän joutuu vaikeassa tilanteessa lomauttamaan ravintoloidensa henkilökuntaa.

– Se on varmaan väistämätöntä. Teemme mitä vaan, että kassamme turvataan ja yritys säilyisi. Voimme kyllä palkata nopeasti porukkaa takaisin.

Herlevi toteaa ravintoloiden muutenkin tarvitsevan keväällä lisää henkilökuntaa, kun kaksi uutta ravintolaa avataan.

– Tämä nyt vaan on erittäin huono aika tälle, mutta en tiedä, milloin olisi hyvä aika tällaiselle pöpölle. Ei varmaan koskaan.

Akseli Herlevi uskoo ravintola-alan kärsivän suuresti koronaviruksen vaikutuksista. Koronaviruksen takia tehtyjen toimenpiteiden vuoksi myös Herlevin työkeikoista myös kaikki messut ja puhujakeikat loppuivat kuin seinään.

Toistaiseksi kaikki Herlevin ravintoloista ovat auki. Ihmiset voivat tilata niistä myös ruokaa kotiin. Vakavasta tilanteesta huolimatta Herlevi tahtoi keksiä jotain, jolla piristää asiakkaitaan. Niinpä hän keksi panna kotiin tilattuihin ruokiin mukaan tyylikkäästi pakatun wc-paperirullan. Hän kertoo saaneensa tempauksesta positiivista palautetta.

– Halusin keksiä jotain hauskaa. Kävin kaupassa ja ihmiset näyttivät siellä niin masentuneilta. Ihmiset olivat aivan leuka rinnassa ja vetivät hyllyiltä ostoskärryihinsä viimeisiä säilykkeitä. Katsoin sitä meininkiä ja vähän tunnustelin ilmapiiriä. Mietin, että nyt täytyy keksiä jotain piristävää.

– Sitten kun tuo vessapaperi-gate alkoi kehittyä, funtsin, että vessapaperista tulee varmaan uusi ämpäri. Ihmiset ovat nauraneet tälle ja sanoneet sen olleen paras vitsi ikinä ja tämän olleen vuosituhannen markkinointikeino, Herlevi nauraa.

Hän kertoo tahtoneensa vaikeiden aikojen aikana saada ihmisille aikaan hyvää mieltä.

– Että saisi aikaan naurunremakkaa, vaikka vähän mustankin huumorin avulla. Tässä pitää todeta, että tämä on ohimenevää ja tästä selvitään ja mennään eteenpäin.

Herlevillä on vielä edessä viikko kotikaranteenia. Kun se on ohi, muuttuuko hänen arkensa jotenkin?

– En tiedä, millaiset määräykset silloin on, kun ne tuntuvat muuttuvan päivittäin. Ajattelin mennä parturiin, kun partani on alkanut rehottaa siihen malliin. Siitä lähdetään, että pannaan tukka ja parta kuntoon. Kammataan hiukset taakse, pestään etuhampaat ja lähdetään taas maailmanvalloitukseen.

Burgerimies Euroopassa -tv-sarjan uusi tuotantokausi alkaa Nelosella ja Ruudussa tiistaina 31.3. kello 19.