Ex-uutisankkuri Aino Huilaja joutui karanteeniin Pyreneiden vuoristossa – tällaista on kököttää pakettiautossa kaksi viikkoa

Aino Huilaja ja hänen puolisonsa Jerry Ylkänen ovat tällä hetkellä Ranskassa, jossa on voimassa ulkonaliikkumiskielto.

Entinen uutisankkuri Aino Huilaja on elänyt viime kuukaudet uudenlaista arkea. Huilaja irtisanoutui työstään MTV:llä viime syksynä, pakkasi tavaransa pakettiautoon ja lähti kiertämään sillä Eurooppaa yhdessä puolisonsa Jerry Ylkäsen ja parin Arska-koiran kanssa.

Viime kuukaudet Huilaja on viettänyt Espanjassa, viimeisimpänä Kanarialla. Hän kertoi viime viikon lopulla Instagramissa, että maan pahentuneen koronatilanteen vuoksi pari päätti vaihtaa paikkaa.

– Me jätettiin Espanja taakse lopulta aika sukkelaan. Osittain siksi, että siellä vierähti oikeastaan kaikki talvikuukaudet. Osittain koronan takia. Viruksen leviäminen on laittanut reitit nyt muutamaan kertaan uusiksi ja laittaa varmaan vielä useaan otteeseen. Me seuraamme tilannetta ilman mitään suurempia panikointeja. Ja jos jäämme jumiin johonkin, niin olkoon se sitten tällä hetkellä Ranska, Huilaja kirjoitti tuolloin

Uudessa Van elämää -podcastin jaksossa Huilaja ja Ylkänen sanovat, että Espanjasta poistumisen jälkeen he ovat todella jumittuneet paikalleen ja joutuneet kahden viikon karanteeniin Ranskassa.

– Olemme tällä hetkellä täällä Etelä-Ranskassa Pyreneiden vuoristossa tällaisen pienen vuoristokylän kupeessa, Huilaja sanoo podcastissa.

Ranskan residentti Emmanuel Macron kertoi kansalle tv-puheessaan maanantaina, että maassa astuu tiistaina voimaan ulkonaliikkumiskielto, joka velvoittaa ihmiset pysyttelemään kodeissaan. Yli 100 000 poliisia valvoo kiellon toteutumista ja pitää huolen siitä, ettei kukaan poistu kotoaan ilman erityisen painavaa syytä. Asiattomasta liikkumisesta on luvassa sakko.

Huilajalle ja Ylkäselle se tarkoittaa Ranssi-nimiseen pakettiautoon linnoittautumista ja kaikkien ihmiskontaktien välttelyä.

– Nyt me kökötetään täällä Ranssisa, joka on varmaan seuraavat vähintään kaksi viikkoa paikallaan täällä tällaisen maatilan kupeessa. Tämä on camping-alue, mutta se on nyt suljettu. Ystävällinen omistaja sanoi meille, että järkevintä on nyt kuitenkin pysyä täällä, Huilanen kertoo.

Karanteeni ei tunnu parille kovin mullistavalta, sillä heidän nykyinen arkensa on ollut hyvin rauhallista. Pakettiautossa jo kuukausia asunut pariskunta on viettänyt valtaosan ajastaan kolmistaan koiransa kanssa, ja tavannut vain hyvin harvoja ihmisiä.

– Mehän ollaan treenattu koko tämä aika tällaista poikkeustilannetta varten, vähän niin kuin vahingossa, pari pohtii podcastissaan.

Aino Huilaja on tottunut viettämään suuren osan ajastaan pakettiautossa. Kuvassa lisäksi Arska-koira.

Huilaja ja Ylkänen ovat tottuneet siihen, että ruokaa hankitaan kaupasta kerralla pidemmäksi aikaa, vedenkäyttöä säännöstellään ja joka päivä mietitään, mistä saa sähköä. Parin päivät ovat viimeisen 20 viikon ajan täyttyneet luonnossa samoilusta, peleistä ja kirjojen lukemisesta. He voivat harjoittaa samoja aktiviteetteja myös kahden viikon karanteeninsa aikana.

Tällä hetkellä parin naapureina on lampaita, vuohi ja laama, joten ihmiskontakteja ei tarvitse pelätä.

– En voisi paljoa parempaa paikkaa keksiä olla karanteenissa, Huilaja sanoo Van elämää -podcastissa.

Parilla on tälläkin hetkellä pakettiautossaan varastossa ruokaa, vettä ja kaasua retkikeittimeen niin, että he selviävät pari viikkoa vuoristossa karanteenissa varsin hyvin. Ylkänen kertoo, että mikäli heidän tarvitsee käydä kaupassa, tulee asioinnin yhteydessä esittää lupalappu ja perustella, miksi kauppaan on päästävä.

– Ja siis meillä on vessapaperia yksi paketti. Ei hamstrattu! Kaupatkin pysyvät täällä auki ja ihmiset edelleen saavat ruokaa, aivan kuten Suomessakin, Huilaja selittää.

– En ymmärrä tätä maanista perseen pyyhkimistä, mikä on nyt tullut, Ylkänen toteaa hämmentyneenä.

– Meillä ei ole mitään hätää täällä nyt, ja tämä oli hyvä päätös jäädä tähän hetkeksi, ja katsoa, miten tilanne tästä etenee, Huilaja jatkaa.

Huilaja ja Ylkänen myöntävät, että he ovat nyt hylänneet kaikki aiemmat reittisuunnitelmansa ja keskittyvät kahden viikon karanteenin selättämiseen.

– Me otetaan nyt päivä kerrallaan ja varmaan kahden viikon päästä tilanne on se, että pikku reality check siinä, että avataanko täällä liikenteelle teitä ja päästäänkö liikkumaan eteenpäin. Ei meillä tässä tilanteessa ole mitään kiirettä.

Suunnitelmissa pysyä maailmalla

Huilajan mukaan häneltä on kyselty paljon Suomeen paluusta. Hallitus kehotti aiemmin tällä viikolla kaikkia ulkomailla olevia suomalaisia palaamaan kotimaahansa mahdollisimman pian.

Huilajan ja Ylkäsen suunnitelmissa ei kuitenkaan ole palata Suomeen, ainakaan tällä hetkellä.

– Olen ainakin itse laskenut niin, että tuolla Euroopan teillä on varmaan kiireisempiäkin pyrkijöitä noilla rajoilla. Siellä varmaan joissakin maissa pääseekin ajamaan läpi, esimerkiksi Viro sallii kauttakulun, mutta rajat on aivan varmasti nyt jo tupaten täynnä näitä ehkä jopa hätätilassa olevia ihmisiä.

– Eihän meillä ole Suomessa tällä hetkellä kotia, me jouduttaisiin karanteeniin plus en todellakaan halua tulla näiltä alueilta, joilla virusta on selvästi enemmän. Pysytään nyt täällä.