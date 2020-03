Frederik, 75, yrittää epätoivoisesti päästä pois Kanarialta – lataa suorat sanat tilanteesta: ”Täysi katastrofi”

Laulaja Frederik haluaisi palata Kanarialta Suomeen koronaviruksen vuoksi, mutta tilanne on kinkkinen.

Laulaja Frederik on viettänyt talvea Gran Canarialla. Tilanne saarella on koronaviruksen takia muuttunut sellaiseksi, että hän on yrittänyt aikaistaa paluutaan Suomeen.

IS tavoitti laulajan puhelimitse, kun tämä oli ajamassa lentokentälle.

– Täysi katastrofi. Ajan tässä katsomaan, mitä on tehtävissä. Jos saisin aikaistettua lähtöä ja pääsisin täältä pois, Frederik toteaa ensitöikseen.

Paluulippu on hankittuna huhtikuun kuudenteen päivään. Gran Canarialla elämää on kuitenkin rajoitettu siihen malliin, että Frederik haluaisi palata jo aiemmin.

– Täällä on kaduillaliikkumiskielto. Hotellien uima-altaat on suljettu. Kauppaan saa mennä yksi kerrallaan. Monet niistä ovat kiinni. Mikään ei ole auki. Se on karmeeta.

– Joku tänään alkoi huutaa minulle, että älä tule liian lähelle. Pitää olla vähintään puolitoista metriä väliä.

Frederikin mukaan tietoa paikallisesta tilanteesta saa huonosti.

– Täällä on kahden viikon karanteeni, joka voi muuttua kolmen viikon karanteeniksi. Ei ole kiva olla täällä kolmea viikkoa, kun ei ketään näy missään. Tämä on kuin autiokylä.

Koronaan sairastumista Frederik ei pelkää.

– En. Olen hyvässä kunnossa. Urheilen paljon. Nyt kuntosalitkin on kiinni. Se harmittaa. Pitää juosta lenkkiä ja kulkea portaita, että kunto säilyy.

Hallitus kehotti tiistaina kaikkia ulkomailla olevia suomalaisia palaamaan kotimaahan mahdollisimman pian. Ulkomailla pysyvästi oleskelevat voivat päättää, haluavatko jäädä kotiinsa vai palata Suomeen.

Lisäksi hallitus on kehottanut kaikkia ulkomailta palaavia pysymään karanteenissa kotonaan kahden viikon ajan paluustaan. Lisäksi hallitus suositteli, että kaikki yli 70-vuotiaita välttelevät kontaktia muihin ihmisiin ja pysyttelevät karanteenia vastaavissa oloissa. 75-vuotiaan Frederikin tulee siis Suomessa pysytellä kotonaan.

Hallitus kertoi tiistaina, että Suomen rajat suljetaan 19.3. keskiyöllä. Tämän jälkeen maahan pääsevät vain Suomen kansalaiset lentämällä Turun, Helsinki-Vantaan tai Maarianhaminan lentoasemien kautta tai laivalla Turun, Helsingin, Vaasan ja Maarianhaminan satamista. Lisäksi maateitse Suomeen pääsee osalta rajanylityspaikoista.

Finnair ja lukuisat muut lentoyhtiöt ovat peruneet valtaosan lennoistaan. Lisäksi myös junavuoroja on peruutettu ja esimerkiksi Helsingissä raitiovaunut ajavat harvennetuilla vuoroväleillä.