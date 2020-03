Suomalaiset näyttelijät jäivät tyhjän päälle New Yorkissa, kun kaikki peruttiin – paikallisten nuorten käytös huolestuttaa

Wilma Rajakorpi (yllä) ja Emmi Salonen luovat näyttelijänuraa New Yorkissa. Koronavirus on hiljentänyt kaupungin.

Wilma Rajakorven ja Emmi Salosen tulot putosivat koronaviruksen takia nollaan.

New Yorkissa asuva näyttelijä Wilma Rajakorpi, 26, esiintyi vielä torstai-iltana Scandusical-musikaalissa Manhattanilla, mutta perjantaina tuli tyly ilmoitus: loput näytökset on peruttu koronaviruspandemian takia.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio ilmoitti sunnuntai-iltana, että kaupungin kaikki teatterit, kahvilat, baarit, ravintolat ja yökerhot on suljettu. Se vei Rajakorvelta hänen toisen työnsä. Nainen oli työskennellyt kahvilassa Manhattanilla.

– Tein vielä sunnuntaina kymmenen tunnin päivän, mutta oli tosi hiljaista. Suljimme kaksi tuntia etuajassa, Rajakorpi kertoo.

– Minulla on onneksi säästössä jonkin verran rahaa. En ollut kuitenkaan koskaan ajatellut, että joutuisin käyttämään niitä elämiseen.

Seinäjokelaislähtöinen Rajakorpi on asunut New Yorkissa vuodesta 2017. Hän opiskeli ensin näyttelemistä American Academy of Dramatic Artsissa ja valmistui keväällä. Sen jälkeen hän on työskennellyt eri teatteriproduktioissa.

Wilma Rajakorpi (oik.) esiintyi näytelmässä Geisha School.

Nyt tulevasta ei ole tietoa. Kaikki näytökset ja koe-esiintymiset ovat jäissä.

– Muutama kaveri on lähtenyt takaisin kotimaihinsa. Minulla on kuitenkin vuokrasopimus täällä, enkä tiedä olisiko yhtään parempi olla Suomessa. Siellä joutuisin kahden viikon karanteeniin, Rajakorpi pohtii.

Samassa tilanteessa on tamperelaislähtöinen Emmi Salonen, 23. Myös hän raivaa uraa New Yorkissa valmistuttuaan American Musical and Dramatic Academysta. Hän oli vielä viime viikolla HBO-sarjan kuvauksissa, mutta ne keskeytettiin koronaviruksen takia.

– Kaikki tulevat keikat ja kuvaukset on siirretty. Teatterit eivät järjestä koetansseja, Salonen sanoo.

Keikkatyöläiselle se tarkoittaa tulojen kuihtumista nollaan.

– Kyllä mä vielä jonkin aikaa pärjään. Toivottavasti tämä ei jatku kovin pitkään.

Emmi Salonen esiintyy pääasiassa tanssijana.

Enemmän Salosta huolestuttaa hänen viisuminsa kohtalo. Sekä hän että Rajakorpi ovat Yhdysvalloissa OPT-viisumilla, joka sallii amerikkalaiskouluista valmistuneille vuoden oleskelun maassa. Vuoden aikana on kerättävä riittävä määrä työkokemusta, jotta saa jatkaa oleskelua Yhdysvalloissa.

OPT-viisumi ei salli pitkiä työttömyysjaksoja.

– Pahimmillaan viisumi peruutetaan. Nyt en voi olla missään alani töissä, koska kaikki on kiinni, Salonen sanoo.

Omasta terveydestään naiset eivät ole niin huolestuneita. He eivät nuorina, perusterveinä ihmisinä kuulu riskiryhmään. Salosta huolestuttaa hieman toisten nuorten käytös. Hän pelkää näiden levittävän virusta.

– Manhattanilla on paljon nuoria ihmisiä. He eivät kuulu riskiryhmään ja elävät aika huolettomasti. Ihmiset eivät ota tätä tarpeeksi vakavasti. Kaksi viikkoa ei ole pitkä aika pysyä sisällä, Salonen sanoo.