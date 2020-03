MTV kutsui ulkomailta palanneen Toivo Sukarin vieraaksi suoraan lähetykseen – nyt kaksi ihmistä joutuu karanteeniin: ”Karmaiseva tilanne”

Viiden jälkeen -ohjelman tuottaja Nina Rahkolan mukaan kanava teki inhimillisen virheen kutsuessaan vasta Espanjasta palanneen Toivo Sukarin vieraakseen.

Liikemies Toivo Sukari ja hänen Nadja-vaimonsa palasivat perjantaina kotiin Espanjasta, jossa he olivat lomailleet yhdessä useamman viikon. Suomen hallitus linjasi viime torstaina, että koronaviruksen vuoksi kaikkien ulkomailta palaavien suomalaisten tulisi jäädä kahdeksi viikoksi kotiin karanteeniin. Linjauksesta huolimatta Toivo Sukari vieraili tänään MTV:n suorassa Viiden jälkeen -lähetyksessä.

Sukarin vierailu ohjelmassa herätti ihmetystä, sillä vasta ulkomailta palanneena hänen tulisi olla parhaillaan karanteenissa. Sukari itse totesi Ilta-Sanomille, että hänen oli määrä saapua MTV:n vieraaksi jo viime perjantaina, mutta vierailua siirrettiin kanavan toimesta. Ilta-Sanomat tavoitti myös Viiden jälkeen -ohjelman tuottajan Nina Rahkolan kommentoimaan tapausta.

Olitteko kanavalla tietoisia siitä, että Sukari on vasta palannut ulkomailta ja näin ollen hänen tulisi olla karanteenissa?

– Tässä on tapahtunut valitettavasti iso virhe, jota me haluamme pahoitella. Olemme ryhtyneet asianmukaisiin toimiin tämän virheen sattumisen johdosta.

Eli toteat, että kyseessä oli arviointivirhe?

– Inhimillinen virhe. Toimituksessa ollaan oltu kiireessä. Se ei tietenkään selitä yhtään mitään. Karmaiseva tilanne ja olemme todella pahoillamme tästä hämmennyksestä, jota olemme aiheuttaneet katsojille ja myös muille medioille.

Osaatko kertoa, millaisia jatkotoimenpiteitä Sukarin vierailu ohjelmassa aiheuttaa?

– Kaikki tilat tietenkin desinfioidaan ja kaksi ihmistä on karanteenissa seuraavat kaksi viikkoa varotoimenpiteenä. Tämä oli inhimillinen virhe, valitettavasti.

Sukari itse kertoi Ilta-Sanomille noudattaneensa erityistä varovaisuutta tänään vieraillessaan Viiden jälkeen -ohjelman kuvauksissa. Hän kieltäytyi muun muassa menemästä meikkiin sekä kättelemästä muita paikalla olleita.

– Kyllä mä sitä tietenkin mietin, että onko tässä riskiä olemassa. Sanoin vaimolleni, etten suostu, että kukaan tulee minua kahta metriä lähemmäs. Maikkari olisi vienyt minut meikkaukseen, mutta totesin, että en tule meikkaukseen. Nimenomaan sen takia, ettei kukaan ihminen pääse minua kahta metriä lähemmäs. Ensimmäistäkään kättelyä ei ollut, Sukari vannotti.

Suomessa on vahvistettu tähän mennessä 319 koronavirustartuntaa ja luvun oletetaan kasvavan. Eilen Suomen hallitus teki kovia linjauksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja tänään hallitus on puolestaan päättänyt valmiuslain käyttöönotosta. Hallitus on muun muassa todennut, ettei Suomen kansalaisten tule enää matkustaa ulkomaille.

Eilen hallitus myös kiristi entisestään aiemmin annettua linjaustaan, jossa suositeltiin ulkomailta Suomeen palaavia pysyttelemään kaksi viikkoa kotioloissa. Hallituksen tuoreissa ohjeissa todetaan nyt, että ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahdeksi viikoksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.