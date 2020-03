Katsojat hämmästyivät, kun vasta Espanjasta palannut Toivo Sukari pamahti suoraan tv-lähetykseen – näin liikemies perustelee päätöstään

Suomen hallitus on suositellut kaikille ulkomailta palaaville kahden viikon karanteenia. Perjantaina Espanjasta palannut Toivo Sukari, 65, vieraili silti tänään suorassa televisiolähetyksessä, mikä hämmästytti katsojia.

Suomen hallitus tiedotti viime viikon torstaina, että kaikkien ulkomailta palaavien suomalaisten suositellaan jäävän kahdeksi viikoksi kotiin karanteeniin. Hallituksen linjauksen tavoitteena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä Suomessa.

Liikemies Toivo Sukari ja hänen Nadja-vaimonsa palasivat perjantaina kotiin Espanjasta, jossa he olivat lomailleet yhdessä useamman viikon. Vaikka myös Sukarit lukeutuvat näin ollen heihin, joille kahden viikon kotikaranteenia suositellaan, vieraili Sukari, 65, kuitenkin tänään MTV:n suorassa Viiden jälkeen -lähetyksessä.

Sukarin vierailu ohjelmassa herätti runsaasti ihmetystä niin Ilta-Sanomien lukijoiden keskuudessa kuin sosiaalisen median käyttäjissäkin. Muun muassa viestipalvelu Twitterissä ihmeteltiin, miksei Sukari jäänyt muiden ulkomailta palaavien tapaan kotiin hallituksen suosituksen mukaisesti. Olihan hän palannut Espanjasta vasta muutama päivä sitten.

– Olen välttänyt viimeiset viikot koko ajan palavereja muun muassa omassa yrityksessäni, kaikki tällaiset isommat tapahtumat olen perunut. En ole myöskään missään isossa ihmisjoukossa ollut, myöskään siellä Espanjassa. Olen pelkästään lomaillut omalla asunnollani neljän seinän sisällä, Ilta-Sanomien tavoittama Sukari perustelee.

– En näe riskiä, että minulla se koronavirus olisi. Olen ollut äärimmäisen varovainen ja pessyt käsiä kymmenen kertaa päivässä. Kaupassakin olen käynyt niin Espanjassa kuin Suomessakin niin, ettei ketään ihmisiä ole lähellä ollut. Olen lakia noudattanut kyllä kympillä. Tämähän oli suositus vaan, että kun ulkomailta tulee, niin kaksi viikkoa pitäisi olla varovainen ja olen sitä kyllä noudattanut kympillä.

Maanantaina hallitus julkaisi uusia, entistä kovempia linjauksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Uusien linjausten mukaan muun muassa yli 10 ihmisen kokoontumisia suositellaan välttämään. Tätä linjausta Sukari aikoo omien sanojensa mukaan noudattaa.

– Mun piti lapsenlapset ottaa lauantaina luokseni, mulla on 13 lapsenlasta. Sen peruutin. Sellaiset joukkotapahtumat ja palaverit olen kaikki peruuttanut. Kyllä minä äärimmäistä varovaisuutta noudatan ja kunnioitan tätä Suomen lakia tietysti. En ole tehnyt sillä tavalla mitään väärää, Sukari pohtii.

MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmaan Sukarin oli tarkoitus saapua vieraaksi jo samana päivänä, kun hän palasi Espanjasta. Vierailua kuitenkin lykättiin kanavan toimesta. Sukari kertoo noudattaneensa erityistä varovaisuutta tänään myös ohjelman kuvauksissa kieltäytymällä muun muassa kättelyistä sekä meikkaajan palveluista.

– Kyllä mä sitä tietenkin mietin, että onko tässä riskiä olemassa. Sanoin vaimolleni, etten suostu, että kukaan tulee minua kahta metriä lähemmäs. Maikkari olisi vienyt minut meikkaukseen, mutta totesin, että en tule meikkaukseen. Nimenomaan sen takia, ettei kukaan ihminen pääse minua kahta metriä lähemmäs. Ensimmäistäkään kättelyä ei ollut, Sukari vannottaa.

Suomessa on vahvistettu tähän mennessä 319 koronavirustartuntaa ja luvun oletetaan kasvavan. Eilen Suomen hallitus teki kovia linjauksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja tänään hallitus on puolestaan päättänyt valmiuslain käyttöönotosta. Hallitus on muun muassa todennut, ettei Suomen kansalaisten tule enää matkustaa ulkomaille.