Pohjois-Italiassa asuva kirjailija kertoo sairauden oireista, pelon tunteista ja toivosta.

Milanon liepeillä asuva kirjailija Vera Vala, 43, ja hänen lentäjämiehensä Corrado, 53, sairastuivat viime viikolla koronaan. He ovat olleet torstaista lähtien tyttärensä kanssa kotikaranteenissa, joka jatkuu 28. maaliskuuta asti.

– On todella rankkaa olla täysin eristyksissä, mutta se on kuitenkin sen arvoista. Eristys on pieni uhraus, kun on tartuttavassa vaiheessa, kuten mekin nyt olemme, Vera Vala huomauttaa.

Kotoa ei saa poistua rankkojen seurausten uhalla.

– Eristys otetaan tosissaan. Jos menisimme ulos, voisimme saada syytteen murhayrityksestä, Vala kertoo IS:lle puhelimitse kotoaan.

Vala haluaa painottaa, että heidän kummankaan koronaa ei ole varmistettu koronatestillä.

– Lääkäri teki miehelleni koronadiagnoosin ja eristysmääräyksen tutkimuksen perusteella. Diagnoosia pidettiin sen verran selvänä. Täällä Lombardiassa ei ole tehty testejä enää pariin viikkoon muille kuin vakavasti sairastuneille vuodepotilaille.

Alitalian lentäjänä toimiva aviomies joutui lentämään muutamia Italian sisäisiä sairauskuljetuksiin liittyviä lentoja. Paluumatkalla Milanoon hän istui köhivien matkustajien joukossa. Tartunta tapahtui ilmeisesti tuolloin.

Sairauden oireet kehittyivät asteittain. Ensin oli pari päivää pientä lämpöä ja väsymystä.

– Koska miehelläni ei ollut yskää, toivoimme kyseessä olevan vain flunssan. Vaikka nyt on tullut tietoon sekin, että koronaoireilu vaihtelee suuresti ja aivan kaikilla sairastuneista ei ole ollut yskää ollenkaan.

Dekkaristi Vera Vala vieraili Helsingin kirjamessuilla lauantaina 26. lokakuuta 2013.

Italiassa on huomattu sekin, että kolmasosalla sairastuneista yskä on limaista, vaikka aluksi koronayskän kerrottiin olevan nimenomaan kuivaa köhimistä. Myös aviomiehellä alkoi parin päivän kuluttua kuiva yskä ja sen myötä pian myös hengenahdistus.

– Painon tunne oli sekä rintamuksessa että selän puolella. Miehelläni alkoi olla vaikeuksia puhua ja jo pelkkä puhuminen sai hänet hengästymään.

Siinä vaiheessa otettiin yhteyttä päivystysnumeroon, josta lähetettiin paikalle ambulanssi. Suojapukuun pukeutunut ensihoitaja tutki aviomiehen ja suositteli keuhkokuvausta. Mies vietiin ambulanssilla sairaalaan, jossa hän joutui eristykseen. Koska keuhkoissa ei ollut tulehduspesäkkeitä, aviomies lähetettiin myöhemmin kotiin sairastamaan ja lain vaatimaan eristykseen.

Vala oli tuossa vaiheessa oireeton, mutta myös hänet kuten pariskunnan 11-vuotias tytärkin määrättiin eristykseen. Perheenjäsenten piti pitää turvaväliä toisiinsa ja aviomiehen käyttää hengityssuojaa kotonakin sekä oleskella vain yhdessä huoneessa.

– Varokeinoista huolimatta viisi päivää mieheni oireiden alkamisesta myös minä sairastuin.

Viittä päivää pidetään koronalle tyypillisenä itämisaikana. Valalla kuten aviomiehelläkin on ollut kuumeen lisäksi kovaa päänsärkyä sekä lihaskipuja.

– Itselläni ehkä pahimmalta ovat tuntuneet horkkamaiset vilunväristykset. Ja koko ajan on kova jano. Suu on kuiva ja tuntuu, ettei mikään juominen riitä, kirjailija sanoo.

Hän ei halua antaa ohjeita lääkkeistä, koska ei ole lääkäri.

– Voin kuitenkin mainita esimerkkinä oman kokemuksemme, jos tiedosta olisi hyötyä muillekin.

Aviomies otti aina kuumeen kohotessa Panadolia. Se tuntui auttavan. Kerran hän otti ibuprofeenia, mutta olo paheni heti.

Maailman terveysjärjestö WHO ja useiden maiden terveysviranomaiset selvittävät parhaillaan tavallisen tulehduskipulääkkeen ibuprofeenin turvallisuutta koronavirustaudin oireiden hoidossa. Ranskan terveysministeri on suositellut olemaan käyttämättä ibuprofeenia koronan oireiden hoidossa.

Aviomiehellä on ollut tänään tiistaina ensimmäinen kuumeeton päivä. Vala itse ei ole ottanut mitään kuumetta alentavaa lääkitystä, koska uskoo kuumeen auttavan kehoa taistelemaan sairaudenaiheuttajia vastaan.

– Omakin kuumeeni on alkanut laskea, mutta kummallakin on edelleen heikko ja voimaton olo. Väsymys on niin kovaa, että aina välillä on mentävä pitkäkseen.

Kokemus on ollut yllättävän raju.

– Olemme eläneet pelon hetkiä. Kun miehelläni oli hengenahdistusta ja hänet vietiin sairaalaan, pelkäsin, ettei hän tule sieltä enää takaisin, Vala myöntää.

Nyt toipumisen myötä hermoilu on alkanut lieventyä.

– Enää emme pelkää oman terveytemme puolesta. Olemme keski-ikäisiä, perusterveitä ihmisiä, joiden vastustuskyky on yleensä hyvin korkealla tasolla. Meitä virus näyttää nyt kohtelevan armollisesti. Tytär on ollut ainakin toistaiseksi oireeton, toivottavasti myös jatkossa.

Vala on saanut tiistaina somen kautta paljon kannustusta ja kiitosta omakohtaisten kokemustensa jakamisesta.

– Nyt kun kummallakin pahin näyttäisi alkavan olla ohi, minulle sanottiin, että omista kokemuksista puhumisesta voisi olla hyötyä muillekin. Ja toipumistarinat kertovat myös siitä, että kyllä tästäkin sairaudesta selvitään, Vala muistuttaa.

Kirjailija kannustaa olemaan nyt epäsosiaalinen, jotta suojeltaisiin heitä, joiden vastustuskyky ei ole paras mahdollinen.

– Katkaiskaa kaikki kohtaamiset minimiin tai mieluummin täysin nollaan. Jos kaikki nyt Suomessa ottaisivat tämän tosissaan ja toimivat määrätietoisesti, siellä saatetaan vielä ehtiä ehkäistä haittoja. Monessa muussa maassa on jo liian myöhäistä.

Italiassa on otettu käyttöön järeämmät rajoitukset. Nyt kansalaiset saavat liikkua ulkona toimittamassa vain täysin välttämättömiä asioita.

– Kaupassa saa käydä vain yksi perheenjäsen kerrallaan eikä enää saa lähteä ulos vain kävelemään. Virkavalta pysäyttää ja tarkistaa, minkä takia ulkona liikutaan, Vala kertoo.