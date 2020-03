Vicky Rostin lomamatka sai karun käänteen, kun hänestä tuli oman hotellihuoneensa vanki – ei päästetä katsomaan edes 86-vuotiasta äitiään

Laulaja Virve ”Vicky” Rosti on jumissa Playa del Inglésissa koronaviruksen vuoksi. Mukana matkalla on myös hänen 86-vuotias äitinsä.

Laulaja Virve Rosti on kahden viikon matkalla Playa del Inglésissa. Tiistai-iltana hän oli hotellihuoneensa vanki.

– Täällä on hyvin hyvin hiljaista. Uima-altaat on suljettu ja eikä oikeastaan saisi liikkua hotellihuoneesta minnekään, Virve kertoo puhelimitse IS:lle

– Jos ihmiset istuvat puistonpenkeillä, poliisit hätyyttelevät heidät pois. Kauppaan saa mennä vain yksi ihminen kerrallaan. Ihan rikollinen olo, kun menee kauppaan, mutta pakkohan ruokaa on saada.

Toisiin ihmisiin pitää olla vähintään metrin väli. Apteekissa henkilökunta on suojautunut maskein ja hanskoin. Busseissa ei saa maksaa rahalla, pitää käyttää erillistä maksukorttia.

Yleinen ilmapiiri on rauhallinen eikä kauppoja ole ostettu tyhjiksi. Rannat sen sijaan ammottavat tyhjyyttään.

– Voi sanoa, että katson autiota hiekkarantaa. Miliisi vahtii rannoilla, ettei sinne mennä. Täällä kiertää poliisiautoja, jotka tiedottavat, että tämä on teidän parhaaksenne, pysykää sisätiloissa.

– Onneksi on pelikortit, ristisanatehtäviä, kirjoja ja nettikin toimii. Ei tässä hätää.

Virve lensi Playa del Inglésiin viikko sitten maanantaina yhdessä 86-vuotiaan äitinsä Aune Rostin ja siskonsa Merjan kanssa. Matkan tarkoitus oli juhlia Merjan 60-vuotispäiviä.

– Äidistä olen eniten huolissani, vaikka hän on kyllä hyväkuntoinen. Emme pääse edes toisiamme moikkaamaan, sillä äiti ja sisko asuvat toisessa hotellissa. Vierailut hotelleiden välillä on kielletty.

Kaikki kolme ovat pysyneet terveinä. Virve vakuuttaa, ettei pelota. Hän arvelee, että Gran Canarialla sairastuneita on parikymmentä. Virve ei tiedä, että kukaan suomalainen olisi sairastunut.

– Hotellihuoneisiin jaettiin lappuja, että ottakaa yhteyttä matkatoimistoonne ja aikaistakaa lähtöä. Paikallinen hallinto selvästi haluaa turistit pois. Mutta minkäs teet, kun kaikki lennot on täynnä.

– Matkatoimistolla on kuitenkin velvollisuus toimittaa meidät kotiin. Paljon täällä on omatoimimatkailijoita, jotka ovat ottaneet omiin nimiinsä lennot ja majoituksen. Heillä on hankalampaa.

Virven matkan oli tarkoitus kestää ensi maanantaihin. Tiistai-iltana hänellä oli tieto, että kotiin pääsisi jo keskiviikkona.

– Sen uskon vasta, kun istun lentokoneessa. Kun kaikki keikat on peruuntuneet, niin hyvin on aikaa olla kotona karanteenissa. Tästä tuli ikimuistoinen reissu.