Game of Thrones -tähdellä todettiin koronavirus

Game of Thrones -hittisarjassa Tormund Giantsbanea näytellyt norjalaisnäyttelijä Kristofer Hivju on saanut koronaviruksen. Hivju on perheineen karanteenissa Norjassa.

Hivjun mukaan koko perhe on hyvässä kunnossa, ja hänen omatkin oireensa muistuttavat lähinnä lievää flunssaa.

– On ihmisiä, joiden riski on paljon suurempi. Heille tällainen diagnoosi olisi tuhoisa. Siksi kehotan kaikki pesemään kätensä, pysymään 1,5 metrin päässä, menemään karanteeniin ja ylipäänsä tekemään kaiken, jotta viruksen leviämien saadaan estettyä, Hivju kirjoitti Instagramissa.

Hivju ei ole ensimmäinen julkisuudesta tuttu henkilö, jolla on todettu koronavirustartunta. Ensimmäinen koronaviruksestaan kertonut tähti oli näyttelijä Tom Hanks. Myös Hanksin vaimolla Rita Wilsonilla todettiin koronavirustartunta. Pariskunta on sittemmin kotiutettu sairaalahoidosta.

– Rita ja minä olemme täällä Australiassa. Tunsimme olomme väsyneeksi, niin kuin olisimme vilustuneita, ja meillä oli lihaskipuja. Ritalla oli ajoittaisia vilunväristyksiä. Myös pientä kuumetta, Hanks kertoi tartunnastaan viime viikolla.

– Niin kuin maailmassa tällä hetkellä täytyy tehdä, pelasimme varman päälle ja menimme koronavirustesteihin. Tulos oli positiivinen.

Myös brittinäyttelijä Idris Elballa on todettu koronavirustartunta. Elba, 47, kertoi maanantaina Twitter-tilillään, että hän sai positiivisen testituloksen maanantaiaamuna.

– Minulla ei ole ollut toistaiseksi oireita, mutta olen ollut eristettynä siitä lähtien, kun sain kuulla mahdollisesta altistumisestani virukselle, hän kirjoitti.

– Pysykää ihmiset kotona ja olkaa pragmaattisia. Pidän teidät ajan tasalla siitä, kuinka minulla menee. Ei paniikkia.