Hollywoodin eturivin tähdiltä poikkeuksellinen kannanotto Johnny Deppin pahoinpitelyskandaaliin – julkaisivat näkemyksensä kohun todellisesta laidasta

Penélope Cruz ja Winona Ryder vakuuttavat Johnny Deppin olevan syytön ex-puolisonsa Amber Heardin pahoinpitelyyn.

Hollywoodin suosikkinäyttelijä Johnny Depp, 56, on käynyt pitkään tulista oikeustaistelua ex-vaimoaan Amber Heardia vastaan. Heard ja Depp olivat naimisissa vain vähän yli vuoden. Pariskunta erosi toukokuussa 2016.

Heardin mukaan Depp pahoinpiteli häntä toistuvasti. Oikeuden dokumenteista on käynyt aiemmin ilmi, että Deppistä tuli ”hirviö” ollessaan päihtynyt. Alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena Depp löi, pahoinpiteli ja kuristi ex-vaimoaan Amber Heardia, kertoivat muun muassa Mirror ja People.

Johnny Deppin menestysura ajautui syöksykierteeseen pahoinpitelykohun myötä.

Nyt julkisuudesta tutut näyttelijät ovat ottaneet kantaa velloviin huhuihin tapahtumien todellisesta kulusta. Peoplen mukaan Oscar-palkittu näyttelijä Penélope Cruz ja Stranger Things -sarjasta tuttu Winona Ryder ovat asettuneet puolustamaan rajujen syytösten kohteeksi joutunutta Deppiä toimittamalla kannanotot oikeuskanteeseen.

– Olen tietoinen väkivaltaväitteistä, joita Johnny Deppin entinen vaimo Amber Heard on kertonut viime vuosina, Ryder kirjoittaa asiakirjoissa.

Stranger Things -sarjasta tuttu Winona Ryder on Deppin ex-kumppani.

Hän oli neljän vuoden ajan suhteessa Deppin kanssa 90-luvulla. Pari kihlautui viisi kuukautta ensitreffien jälkeen, mutta päätyivät eroon vuonna 1993.

– En halua kutsua ketään valehtelijaksi, mutta kokemukseni perusteella Johnnystä on mahdotonta uskoa, että tällaiset kauhistuttavat väitteet ovat totta. Väitteet ovat järkyttäviä siihen nähden, millä tavoin minä tunnen hänet, Ryder jatkaa.

Ryder on antanut samanlaisia kommentteja jo vuonna 2016, kun hän kertoi TIME-lehdelle, että Depp ei koskaan ollut väkivaltainen heidän parisuhteessaan.

– Tunnen hänet todella hyvänä, rakastavana, välittävänä ihmisenä, joka on erittäin, erittäin suojeleva niitä ihmisiä kohtaan, joita hän rakastaa, Ryder on kommentoinut aiemmin vellovaa oikeustaitelua.

Penélope Cruz on tuntenut Deppin jo vuosikymmenien ajan. Töiden kautta tutustuneet tähdet ovat läheisissä väleissä.

Penélope Cruz kirjoitti omassa asiakirjassaan, että hän ei ollut koskaan nähnyt Deppin käyttäytyvän väkivaltaisesti. Kaksikko on tuntenut toisensa siitä saakka, kun Depp oli vasta 19 vuotta.

– Monia vuosia on kulunut, ja sen lisäksi, että olen tehnyt kolme elokuvaa hänen kanssaan, luotan häneen myös suurena ystävänä. Olen vaikuttunut kerta toisensa jälkeen hänen ystävällisyydestään, terävästä mielestään, lahjakkuudestaan ja erikoisesta huumorintajustaan, Cruz kirjoitti.

Depp on vaatinut Heardilta 50 miljoonan dollarin korvauksia perheväkivaltasyytöksistä. Depp väittää joutuneensa sairaalaan sen jälkeen, kun Heard poltti hänen kasvojaan palavalla savukkeella. Hänen mukaansa Heard heitti näyttelijää lasipullolla, joka katkaisi Deppin sormen.

Alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena Depp löi, pahoinpiteli ja kuristi ex-vaimoaan Amber Heardia.

Heardin ja Deppin liitto kesti vain 15 kuukautta. Heard lahjoitti avioeron yhteydessä saamansa 7 miljoonan dollarin rahasumman hyväntekeväisyyteen. Heard jakoi seitsemän miljoonaa dollaria tasan American Civil Liberties Unionin ja Los Angelesin lastensairaalan kesken.

Heard on näytellyt muun muassa elokuvissa Rommipäiväkirja ja Zombieland. Heardia yli 20 vuotta vanhempi Depp on kolminkertainen Oscar-ehdokas ja näytellyt monissa menestyselokuvissa, kuten Saksikäsi Edward, Pirates of the Caribbean ja Gilbert Grape.