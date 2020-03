Taru Kalenovin takapuoleen ruiskutettiin rasvaa – avautuu Instagramissa vaarallisesta leikkauksesta ja uudesta perästään

Suomalainen Playboy-malli Taru Kalenov kertoo Instagramissa avoimesti, että hänelle tehtiin viime viikolla brasilialainen pyllynkohotus.

Portugalin Playboyssa viime vuonna poseerannut Taru Kalenov kertoo Instagram-tilinsä Tarina-osiossa kauneusleikkauksesta, joka hänelle tehtiin viime viikolla.

Kalenov on julkaissut tilillään videoita, joilla hän kertoo yli 60 500 seuraajalleen olleensa BBL-leikkauksessa eli niin kutsutussa brazilian butt lift -operaatiossa. Toimenpiteessä kehon omaa rasvaa siirretään takapuoleen, jotta siitä saadaan muodokkaampi.

– Mua jänskättää. Mulla on siis leikkaus tänään ja ajattelin ihan avoimesti kertoa tänne mun someen tästä leikkauksesta ihan sen takia, että tiedän, että tämä leikkaus on niin suosittu ja varmasti on niitä, jotka on kiinnostuneita, Kalenov kertoo viime viikolla kuvaamallaan videolla Instagramissa.

Miss Helsinki -kisasta tuttu Kalenov on kuvannut tunnelmiaan sekä juuri ennen brasilialaista pyllynkohotusta että välittömästi sen jälkeen.

– Just pääsin tuolta leikkauksesta tänne mun omaan lepohuoneeseen. Meni yllättävän kauan leikkauksessa, mutta kaikki meni hyvin. Olen ihan poikki ja tokkurassa noista lääkkeistä.

– Pikkuisen on sellaista painetta ja pientä kipua, mutta mulla on tässä lääkkeitä koko ajan ja sain just ruokaa täällä. Nyt lepäilen täällä ainakin sen kaksi tuntia ennen kuin pääsen kotiin. Mahallaan tietenkin tässä pötköttelen.

BBL-leikkauksen jälkeen potilaan tulee välttää istumista ja selällään oloa jopa kuukauden ajan, jotta operoituun takapuoleen ei synny painetta ja rasitusta.

Plastiikkakirurgi Hilkka Peltoniemi kertoi IS:lle aiemmin, että tyypillisesti takamukseen siirrettä rasva imetään ensin vyötäröltä, selästä, vatsasta tai reisistä. BBL-operaatio on nostanut viime vuosina suosiotaan valtavasti, sillä muhkeat takapuolet ovat olleet muotia muun muassa Kardashianien vuoksi.

Leikkaus on kuitenkin hyvin riskialtis ja toimenpide on aiheuttanut maailmalla lukuisia kuolemantapauksia.

– Pahimmissa paikoissa kuolleisuus on ollut viisi prosenttia, eli joka 20. nainen on kuollut operaatioon. Eihän tuollaiseen kosmeettiseen toimenpiteeseen pitäisi kenenkään kuolla, Hilkka Peltoniemi totesi IS:lle aiemmin.

Kalenov sanoo Instagramissa, että hän on kohdannut ennakkoluuloja leikkauksensa vuoksi. Asia nousi esiin myös kauneusklinikan hoitajien kanssa.

– Se on aika tabu Suomessa. Jotenkin rintaleikkaus on ok, ja ihmiset puhuu siitä ja sitä ei häpeillä, mutta tämä leikkaus... Ihmiset ei puhu siitä, mutta tälläkin klinikalla tehdään joka toinen päivä tätä leikkausta, Kalenov ihmettelee Instagramissa.

– En ymmärrä, miksi sitä pitää hävetä tai jättää kertomatta, jos muutenkin kertoo toimenpiteistä, mitä tehdään itselle. Esimerkiksi Jenkeissä se on niin normaalia. Ja Dubaissakin.

Kalenov korostaa, että kehon muokkaaminen kirurgisesti on hänen oma päätöksensä. Hän sanoo, ettei halua kuulla negatiivisia kommentteja uudesta takamuksestaan.

– Mä tykkään tämmösistä ja se on ihan fine. En tuomitse ketään ja toivon, että kukaan ei tuomitse mua. Se on kuitenkin mun päätös ja mun elämä.

Kalenov kertoo Instagramissa tunnelmiaan myös nukuttuaan yhden yön kotona leikkauksen jälkeen. Hän myöntää, että liikkuminen tekee kipeää ja että hänellä on särkyjä.

– On kyllä aika kipeää, mutta onneksi on lääkkeitä, niin helpottaa. Esimerkiksi sängystä nouseminen tekee kipeää, mutta kun paikallaan makoillee, ei ole mitään ongelmaa.

Plastiikkakirurgi Hilkka Peltoniemi kertoi IS:lle, että BBL-operaation vaarat piilevät muun muassa siinä, että takamukseen saatetaan suihkuttaa kerralla liikaa rasvaa.

Taru Kalenov osallistui Miss Helsinki -kisaan vuonna 2014.

Koska operaatiolle on niin paljon kysyntää, tehdään ulkomaisilla pikkuklinikoilla niitä vaarallisen suurilla rasvamäärillä ja liian nopeasti. Joillakin klinikoilla rasvaa siirretään yli kilo per pakara.

– Kun rasvaa ruiskutetaan suuri määrä, se ei mahdu turvalliseen läskikerrokseen, jossa ei ole suuria suonia tai hermoja, Peltoniemi kertoi IS:n haastattelussa.

Riskinä on osua iskiashermoon tai peräsuoleen. Myös verisuonet ovat vaarassa, sillä jos rasvaa päätyy runsaasti verenkiertoon, voi se tukkia keuhkoverenkierron, jolloin potilas saattaa kuolla.