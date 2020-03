Suosikkijuontaja Alma Hätönen määrättiin kotikaranteeniin – ”Ihmiset laittoivat viestiä, että oletko ihan v***n tyhmä?”

Radiojuontaja Alma Hätönen on tällä hetkellä kahden viikon kotikaranteenissa Lontoon-reissunsa vuoksi.

Radio HitMixin aamujuontaja Alma Hätönen on tällä hetkellä kotikaranteenissa kahden viikon ajan Lontoon-matkansa vuoksi. Hätönen kertoi tilanteestaan ja Lontoon-reissustaan juontoparilleen Joonas Vuorelalle radio HitMixillä kuullussa puhelinhaastattelussa maanantaina. Nyt kun Hätönen on kotikaranteenissa, häntä radiossa Vuorelan kanssa tuuraa Jari Peltola.

Hätönen kertoi Vuorelalle ja Peltolalle matkustaneensa viime torstaina Lontooseen työkeikalle. Hän kertoo seuranneensa Helsinki-Vantaan lentokentällä tarkasti puhelimestaan uutisia koronavirustilanteesta ja matkustamiseen liittyvistä ohjeistuksista.

– Tiesin, että oli haastava tilanne lähteä reissuun, mutta olin tulossa seuraavana päivänä pois, niin tiesin, että ehdin vielä Suomeen, Hätönen kertaa tapahtumia.

Juuri viime torstaina ulkoministeriö antoi tiedotteensa siitä, ettei suomalaisten kannata matkustaa lainkaan ulkomaille. Hätönen kertoo kuulleensa asiasta vasta Lontooseen saavuttuaan.

– Juuri sinä aikana, kun olimme boardanneet ( = menneet lentokoneeseen), oli tullut ulkoministeriön ohjeistus ja me emme olleet sitä siinä vaiheessa tietenkään vielä huomanneet, Hätönen kertoo.

– Kun olimme laskeutuneet Lontooseen, kanavapäällikkö laittoi viestiä, että jos olet Lontooseen lähdössä, niin joudut sitten kahden viikon karanteeniin. Mietin vaan, että jaahas, tämäpä on erinomainen ajoitus.

– Sinä aikana, kun olimme lentokoneessa tilanne oli kärjistynyt jo todella pahasti.

Hätönen kertoo, että koronaviruksen myös vuoksi juuri se työkeikka, jonka vuoksi hän Lontooseen matkusti, oli peruttu.

– Minä menin sinne ihan turhaan, Hätönen sanoo ja jatkaa:

– Nämä asiat tapahtuivat niin nopeasti, kun kyse on tunneista, eikä päivistä. Koko ajan tulee uutta infoa.

Alma Hätönen kuvattuna Venla-gaalan punaisella matolla tammikuussa. Radiojuontajana työskentelevä Hätönen on nähty myös televisiossa muun muassa Big Brother Suomen juontajana sekä Selviytyjät Suomi -ohjelman kilpailijana.

Hätönen kertoo haastattelussa, kuinka sai sosiaalisessa mediassa myös vihaista palautetta matkustuspäätöksestään.

– Tällaisiahan me ihmiset olemme ja haluamme syyttää jotain muuta. Ihmiset laittoivat minulle viestiä, että ”oletko ihan v***n tyhmä?”

– Jokainen meistä toimii niillä tiedoilla, jotka sillä hetkellä on ja teemme parhaamme. Tämä on niin uusi tilanne. Sen tyyppistä kommenttia tuli, että miksi edes lähdit reissuun. Sitten taas tosi moni oli sitä mieltä, että tietysti me toimimme juuri sen informaation mukaan, mikä sillä hetkellä on.

Hätönen toteaa, että kyseessä oli hänen työreissunsa.

– Työt on tehtävä. Tosi moni on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että heillä on todella suuri huoli taloudesta. Jokainen varmasti ymmärtää sen, että töitä kaikki haluaisivat tehdä, mutta tämä poikkeustilanne vaan vaikeuttaa sitä.

Hätönen kertoo olevansa itse tällä hetkellä täysin oireeton ja suhtautuvansa kahden viikon kotona oloon hyvillä mielin. Hänen on tarkoitus tehdä radiolähetystä etänä, kunhan asiaan liittyvät tekniset seikat on vain selvitetty ensin kuntoon.

– Olen itse aivan täysin oireeton. Tällaisena varotoimena olen kaksi viikkoa kotona karanteenissa ja teen etätöitä.

– Tämähän on ihanaa! Minähän olen niin kotihiiri, kun voi olla. En malta odottaa sitä, ettei minun tarvitse vaihtaa vaatteita. Voin vaan tehdä pyjama päällä lähetystä. Tämä on täydellinen tilanne introvertille.

Hätönen toteaa tilanteen toki olevan erikoinen.

– Minulla on onnekas tilanne ja otan tämän varotoimena. Olen itse aivan täysin oireeton. Ei ole mitään syytä olettaa, että tulisin kipeäksi. Käsiäkin olen pessyt niin paljon, että iho kuoriutuu jo sormista.

Myös Nelonen Median radioihin kuuluvan Radio Aallon aamujuontajat Sami Kuronen ja Jenni Alexandrova ovat kahden viikon kotikaranteenissa Teneriffan-lomansa vuoksi.