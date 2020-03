Koronavirus pakotti Arnold Schwarzeneggerin, 72, lukittautumaan kotiinsa – vetoaa miljooniin seuraajiinsa videolla aasin ja hevosen kanssa

Kalifornia käski yli 65-vuotiaiden pysytellä kotonaan koronaepidemian vuoksi. Koska Arnold Schwarzenegger on 72-vuotias, on myös hänen pakko pysyä neljän seinän sisällä.

Näyttelijä, kehonrakentaja ja poliitikko Arnold Schwarzenegger, 72, kertoo Twitter-tilillään, että hän on päättänyt pysyä kotonaan neljän seinän sisällä Yhdysvaltojen koronatilanteen vuoksi.

Schwarzenegger julkaisi Twitterissä videon, jolla hän istuu kotonaan ruokapöydän ääressä yhdessä kolmen eläimen kanssa. Videolla Kalifornian entinen kuvernööri syöttää porkkanoita miniaasille ja minihevoselle. Sylissään hän pitelee pientä koiraa.

Schwarzenegger kehottaa kaikkia tottelemaan Kaliforniaan asetettua sääntöä, jonka mukaan yli 65-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien tulee eristää itsensä muista ihmisistä. Koska Schwarzenegger on 72-vuotias, tulee hänen pysytellä visusti kotonaan.

– Nyt on tärkeää, että pysytte kotonanne, koska meillä on kotiintuloaika. Kukaan ei saa mennä ulos. Etenkään ne, jotka ovat, sanotaan vaikka 72-vuotiaita. Sen jälkeen, kun olet täyttänyt 65 vuotta, et saa lähteä talostasi Kaliforniassa. Joten me pysymme kotona ja syömme täällä, Schwarzenegger sanoo videollaan.

– Ei enää ravintoloita, unohtakaa se kaikki. Julkiset kokoontumiset, ravintolat, kuntosalit ovat lentäneet ikkunasta ulos. Me pysymme kotona. Emme tee enää mitään sellaista täällä. Me vain syömme Whiskeyn ja Lulun kanssa ja pidämme hauskaa, viihdymme. Niin paljon kivempaa, Schwarzenegger toteaa viitaten Whiskey-minihevoseen ja Lulu-miniaasiin.

Schwarzeneggerin karanteeniseura vaikuttaa varsin tyytyväiseltä tilanteeseen ja nappaa innolla porkkanoita tämän käsistä. Schwarzenegger lepertelee eläimilleen herttaisesti ja vakuuttelee niille, että kaikki on hyvin ja ruoka maistuvaa.

Sunnuntaina Schwarzenegger esitteli käsienpesurituaaliaan Twitterissä yli 4,5 miljoonalle seuraajalleen ja opetti samalla heitä pesemään kätensä oikeaoppisesti. Hän havainnollisti koiralleen, kuinka pöpöt saa pestyä käsistä pois ja miten perusteellinen saippuan kanssa tulisi olla.

– Näin me pesemme kädet. Joka kerta, kun menet syömään, peset kätesi perusteellisesti, Schwarzenegger ohjeisti pikkuruista koiraansa.

– Jokaisen pitäisi tehdä näin. Jokaisen tulisi pestä käsiään vähintään 20 sekuntia ja tehdä se niin usein kuin mahdollista. Minä pesen käteni ainakin 50 kertaa päivässä, hän jatkoi.

Muun muassa Terminator-elokuvista tunnetun Schwarzeneggerin lisäksi myös lukuisat muut maailmantähdet ovat kehottaneet miljoonia someseuraajiaan tottelemaan valtioiden ohjeita koronaepidemian hillitsemiseksi. Moni on pyytänyt ihmisiä pysyttelemään kodeissaan, jotta etenkin riskiryhmiin kuuluvat saadaan suojattua virukselta.

Buzzfeedin mukaan muun muassa Ariana Grande ja Taylor Swift ovat vedonneet seuraajiinsa koronaviruksen leviämisen vuoksi. He ovat kehottaneet kaikkia ottamaan tilanteen vakavasti ja tottelemaan ohjeistusta.

Myös Suomen hallitus ilmoitti maanantaina poikkeuksellisista toimenpiteistä, joilla koronaviruksen etenemistä pyritään hidastamaan. Hallitus velvoitti yli 70-vuotiaita pysymään erillään kontakteista muihin ihmisiin mahdollisuuksien mukaan. Yli 70-vuotiaiden tulisi pysytellä karanteenia vastaavissa olosuhteissa, mikäli se suinkin on mahdollista. Linjaus ei koske kansanedustajia, valtiojohtoa ja kunnallisia luottamushenkilöitä.