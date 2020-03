Eicca Toppinen ja Kirsi Ylijoki eroavat – ”23 vuoden rakkaudellinen liitto, josta olemme kiitollisia”

Apocalyptican muusikko ja näyttelijä ilmoittivat erostaan Facebookissa yhteneväisissä päivityksissä.

Dramaattinen uutispäivä 16. maaliskuuta 2020 jää historiaan myös pitkäaikaisen parisuhteen päättymisen julkistamisesta. Näyttelijä Kirsi Ylijoki, 50, ja muusikko, Apocalyptica-yhtyeen sellisti Eicca Toppinen, 43, ilmoittivat maanantaina illalla eroavansa.

He teki samanlaiset päivitykset Facebookiin, jossa kummallakin on nelinumeroinen luku kavereita.

”Maailman mullistuessa ihmeellisellä vauhdilla on meidän elämässä ollut hidas ja syvällinen prosessi, jonka myötä olemme viime vuoden lopulla päättäneet erota. Päätös on syntynyt erittäin hyvässä ja lämpimässä yhteisymmärryksessä näiden syvien pohdintojen tuloksena.”

Ulkopuolisille, pariskunnan laajalle ystävä- ja tuttavapiirille eroilmoitus on yllättävä, sillä Ylijoki ja Toppinen on tunnettu yhdessä hyvin viihtyvänä pariskuntana. Heillä on paitsi kaksi poikaa, myös yhteinen yhtye. Cherry & The Vipersissä Ylijoki on esiintynyt laulajana, Toppinen rumpalina.

”Meillä on ollut poikkeuksellisen antoisa, rikas ja rakkaudellinen 23 vuoden avioliitto, mistä olemme toisillemme suunnattoman kiitollisia. Ja yhteiselomme tulee jatkumaan monilta osin täysin ennallaan”, he kirjoittavat.

He ilmoittavat, että eivät tule kommentoimaan eroa tämän enempää.

Kirsi Ylijoki on tehnyt näyttelijänä pitkän uran niin teatterissa kuin televisiossa ja elokuvissakin. Hänet on nähty hiljattain muun muassa poliisi Jari Aarniosta kertoneessa tv-sarjassa Keisari Aarnio toisessa pääroolissa, rikostoimittaja Susanna Reinbothina.

Toppisen yhtye Apocalyptica on kiertänyt alkuvuoden ajan Eurooppaa uuden albumin kiertueella. Suomen-keikat jäivät viime viikolla kesken koronavirus-rajoitteiden takia. Korvaavat keikat ilmoitettiin jo ensi vuoden kevääksi.

Ylijoen ja Toppisen erosta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti verkkosivuillaan.