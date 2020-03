Saksan Big Brother -asukkaat täysin tietämättömiä koronaepidemiasta – tuotannon päätös pöyristyttää tv-katsojia

Saksan Big Brotherin kilpailijat ovat olleet eristyksissä ulkomaailmasta helmikuusta lähtien.

Tv-kanava Sat.1 on joutunut ankaran kritiikin kohteeksi Saksassa, sillä kanava ei ole tiedottanut Big Brother -tosi-tv-kilpailun osallistujille koronaviruksesta.

Tv-kanava esittää parhaillaan jo 13. kautta Saksassa huippusuositusta Big Brother -tosi-tv-sarjasta. Talon asukkaat eristäytyivät ulkomaailmasta 6. helmikuuta ja ovat saksalaisen Süddeutsche Zeitung -lehden mukaan autuaan tietämättömiä siitä, että Saksassa on ryhdytty järeisiin toimiin koronaviruksen vuoksi.

Saksalaismedian mukaan tv-kanava on tietoisesti jättänyt kertomatta talossa olevalle 14 asukkaalle koronaviruksesta ja siitä, mihin toimiin Saksassa on ryhdytty, ettei virus leviäisi.

Saksalaislehti kertoo, että asukkaat, jotka ovat menneet taloon myöhemmin, ovat joutuneet lupaamaan, etteivät kerro muille asukkaille tietoja ulkomaailmasta. Heidät on myös testattu koronaviruksen varalta.

Sat.1 -kanava perustelee Süddeutsche Zeitung -lehdelle, ettei asukkaiden tarvitse tietää koronaviruksesta. Tuotannon mukaan päätös on eettisesti oikein ja Big Brother -talossa varaudutaan virukseen "erityisillä hygieniatoimilla".

Saksalaislehden mukaan tuotannosta ei kuitenkaan haluttu tarkentaa, mitä nämä toimet mahdollisesti ovat.

– Jos korona koskettaisi jonkun asukkaamme perhettä tai lähipiiriä, informoisimme kyseistä asukasta, tuotannosta kommentoitiin saksalaislehdelle.

The Guardian -lehti kertoo, että tv-kanavan kommentit ovat nostattaneet Saksassa valtavan kohun ja nyt Sat.1 on ilmoittanut aikovansa kertoa tilanteesta BB-talon asukkaille tiistaina.

Lehden mukaan tv-kanava esittää tiistaina erikoisjakson, jossa asukkaille tiedotetaan koronaviruksesta ja siitä, miten se mahdollisesti vaikuttaa talon arkeen.

The Guardian kertoo, että Big Brother -talon asukkailla on erikoisjaksossa mahdollista esittää myös kysymyksiä tuotannolle. He saavat katsoa myös perheensä lähettämiä videotervehdyksiä.

Myös muut BB-asukkaat pimennossa

Big Brother -sarjaa kuvataan Saksan lisäksi parhaillaan myös Brasiliassa ja Kanadassa. The Guardianin mukaan kummankaan maan Big Brother -kilpailijoille ei toistaiseksi ole tiedotettu koronaviruksesta.

Kanadassa BB-kilpailijat tosin huomasivat 14. maaliskuuta pidetyssä suorassa lähetyksessä, että jokin on muuttunut. Asukkaat ihmettelivät, miksi häätölähetyksessä ei ole enää paikalla studioyleisöä.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Big Brother -talon asukkaat ovat olleet pimennossa maailman tapahtumista. Syyskuun 11. päivän terroriteoista tiedotettiin Yhdysvaltain BB-talon asukkaille vasta kun selvisi, että erään kilpailijan sukulaisen pelättiin kuolleen terrori-iskuissa.