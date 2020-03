Näyttelijä Idris Elballa koronavirus

Brittinäyttelijä kertoo saaneensa positiivisen testituloksen.

Brittinäyttelijä Idris Elballa on todettu koronavirustartunta.

Elba, 47, kertoo Twitter-tilillään, että hän sai positiivisen testituloksen maanantaiaamuna.

– Minulla ei ole ollut toistaiseksi oireita, mutta olen ollut eristettynä siitä lähtien, kun sain kuulla mahdollisesta altistumisestani virukselle, hän kirjoittaa.

– Pysykää ihmiset kotona ja olkaa pragmaattisia. Pidän teidät ajan tasalla siitä, kuinka minulla menee. Ei paniikkia.

Elba on näytellyt muun muassa Star Trekissä ja hittisarjassa The Wire, joka nosti miehen yhdeksi Hollywoodin suurimmista tähdistä. Hänet on vuosien saatossa yhdistetty James Bondin rooliinkin.

Vuonna 2018 People-lehti valitsi Elban maailman seksikkäimmäksi elossa olevaksi mieheksi.

Hollywood-tähdistä myös Tom Hanks on ilmoittanut saaneensa koronatartunnan.