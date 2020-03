Missikaunotar Krista Lanning julkaisi aavemaisen videon New Yorkin metrosta – arki suurkaupungissa mullistui koronaviruksen takia

Krista Lanning kuvailee Instagramissaan New Yorkin vilskeen hiljentyneen koronaviruksen takia.

Vuonna 2014 Miss Suomen ensimmäiseksi perintöprinsessaksi kruunattu Krista Lanning (o.s. Haapalainen) on asunut jo vuosia New Yorkissa puolisonsa Kevin Lanningin kanssa. Lanning päivittää kuulumisiaan ahkerasti sosiaalisessa mediassa ja omassa blogissaan.

Koronaviruksen mukanaan tuomat muutokset näkyvät arjessa myös New Yorkissa, Lanning kertoo Instagramissaan.

Lanning julkaisi Instagram-tilillään videon New Yorkin metrosta, joka on yleensä tupaten täynnä. Nyt metrossa on aavemaisen hiljaista.

– New Yorkia ei oo (vielä) suljettu, vaikka huhuja kuulee sieltä täältä. Yksi asia on varma: en taida hetkeen astua metroon. Tavallisena päivänä metron tankoon koskeminen on ällöä, mutta nyt jopa pelottavaa... Lanning kirjoittaa.

Lanning kertoo Instagramissaan, että poikkeuksellinen tilanne näkyy myös ruokakauppojen hyllyillä. Ihmiset ovat hamstranneet ruokatarvikkeita ja esimerkiksi vessapaperia.

– Tiedostan samalla, että esimerkiksi jotkut ruokabrändit tekee himmeetä tulosta kun jengi tyhjentää hyllyjä. Tuntuu että Jenkkilässä asetetaan vastakkain (jälleen) raha & terveys. Uutisia tulee minuutin välein ja en tiedä mihin uskoa, hän kirjoittaa Instagramissa.

Sunnuntaina Yhdysvaltain tautikeskus CDC suositteli, että yli 50 ihmisen kokoontumiset perutaan tai siirretään Yhdysvalloissa seuraavan kahdeksan viikon ajaksi. Presidentti Trump vetosi tv:ssä amerikkalaisiin, että ihmiset lakkaisivat hamstraamasta tavaroita.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio tiedotti myöhään sunnuntai-iltana paikallista aikaa, että kaupunki määrää suljettavaksi baarit, ravintolat, yökerhot ja teatterit.

Krista Lanning kirjoittaa Instagramissaan, että kotona aika ei käy pitkäksi vajaan vuoden ikäisen vauvan kanssa, vaan hän on yrittänyt ottaa rennosti ja keskittyä hetkeen.

– Siis pakko myöntää, että tämä itsensä eristäminen tuntuu aika hyvältä, koska ei tarvii keksiä tekemistä tai minnekään menemistä ja voi ottaa vaikka TV-maratonin, hän kirjoittaa.