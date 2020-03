”Ihmis-Ken” korjasi sukupuolensa naiseksi: näin hulppean summan hän siitä maksoi

Rodrigo Alves tunnetaan nykyään nimellä Jessica. Sukupuolen korjaaminen ja siihen liittyvät leikkaukset kevensivät hänen rahapussiaan melkoisesti.

”Ihmis-Keninä” maailmalla mainetta niittänyt brasilialainen Rodrigo Alves ilmoitti hiljattain haluavansa muuttaa tyylinsä. Alves on kertonut haastatteluissa tuntevansa, että hänellä on naispuolinen alter ego Jessica. Viime kuukausina Alves onkin vähitellen muuttanut tyyliään roimasti ja käyttää nykyään uutta nimeään.

Aivan ilmaiseksi täydellinen muodonmuutos ei tullut. Jessica paljastaa The Sunille, että hän joutui pulittamaan peräti 100 000 puntaa eli reilut 110 000 euroa saadakseen haluamansa ulkonäön.

Mittava rahasumma ei vaivannut häntä, sillä sukupuolen korjaaminen oli hänen mukaansa ainoa vaihtoehto.

– Vaikka olisin näyttänyt kuinka paljon Keniltä, oli sisälläni aina Barbie, hän kertoi.

– Tämä oli todella vaikea päätös minulle, mutta olin tullut siihen pisteeseen, etten vain voinut elää enää miehenä.

Alvesin matka Jessicaksi alkoi viime vuoden lopussa, jolloin hänen vartaloaan alettiin muokkaamaan naisellisempaan suuntaan,

– Silloin aloitin poistamaan leikkauksilla maskuliiniset implantit, joihin olin laittanut paljon rahaa. Tammikuussa minulle voitiin aloittaa feminiinisemmät leikkaukset, joilla minusta tehdään nainen.

Lontoossa asuva Jessica kertoo, ettei matka ole ollut missään nimessä helppo.

– Tämä on ollut kivulias ja kallis matka, mutta olen vihdoin sellaisessa pisteessä elämässäni, että katsoessani peiliin näen oman itseni, Jessica sanoo.

Halvaksi eivät ole tulleet lukuiset aiemmatkaan kauneusleikkaukset, sillä Jessica ehti miehenä tuhlata ulkonäköönsä yhteensä peräti noin 700 000 euroa. Vuosien aikana häntä leikattiin yli 60 kertaa.

Hänelle on vuosien varrella tehty 10 nenäleikkausta, laitettu kolme kertaa rintaimplantit ja yhdet vatsalihasimplantit. Hänen kasvoihinsa on laitettu poski-implantit ja leukaimplantit. Leikkauksilla on kohotettu niin huulia kuin silmäluomiakin, ja hän on ollut kasvojenkohotuksessa kolmesti. Hänelle on tehty rasvaimut jalkoihin, leukaan ja koko vartaloon, mutta sen sijaan takapuoleen hänelle on lisätty rasvaa. Hänelle on laitettu hiusimplantti ja lukuisia kertoja botoxia ja täyteaineita. Häneltä on myös poistettu kylkiluita esteettisistä syistä.

Jessica on myöntänyt kärsivänsä vakavista terveysvaikeuksista leikkauksiensa takia. Hänen nenänsä uhkaa romahtaa kokonaan, eikä hän pysty enää hengittämään kunnolla nenänsä kautta. Hän on sanonut hengittäneensä tavallisesti nenänsä kautta viimeksi neljä vuotta sitten.

Kauneusleikkaukset ovat vieneet sometähden mennessään.

Jessica on kertonut brittilehdille kipuilleensa identiteettinsä kanssa vuosia. Lapsena häntä kiusattiin ja pilkattiin tyttömäiseksi. Kauneusleikkausten avulla hän muokkasi ulkonäkönsä sellaiseksi, miksi hän ihannemiehen mielsi.

– Olen vuosia yrittänyt elää miehenä. Minulle laitettiin feikki sixpack ja hauislihakset, mutta valehtelin itselleni. Olen nainen ja mieleltäni olen aina ollut nainen, hän sanoi Mirrorille.

Jessica on aloittanut jo hyvissä ajoin hormonihoidot ja aikoo korjauttaa ulkonäköään plastiikkakirurgin pakeilla niin kauan, että on tyytyväinen. Jessican mukaan hänen kasvoistaan tehdään naisellisemmat ja tulevaisuudessa hän aikoo jatkaa sukupuolenkorjausprosessia.

Alves on poistanut Instagramistaan kaikki vanhat kuvat, joissa hänet nähdään miestenvaatteissa.

– Lapseni olin hyvin naisellinen, leikin nukeilla ja pukeuduin äidin mekkoihin ja korkokenkiin. Minua kiusattiin koulussa tämän takia. Pojat pelasivat jalkapalloa ja tytöt lentopalloa. Minä pelasin aina tyttöjen kanssa.