Bond-tyttö sairastui koronaan – julkaisi kuvan karanteenista

Quantum of Solace -elokuvasta tuttu Olga Kurylenko kertoo sairastuneensa koronavirukseen.

Näyttelijä Olga Kurylenko, 40, kertoo sairastuneensa koronavirukseen. Ukrainasta kotoisin oleva näyttelijä nousi maailmantähdeksi roolistaan Daniel Craigin vastanäyttelijänä vuoden 2008 James Bond -elokuvassa Quantum of Solace.

Myös muun muassa tv-sarjasta Magic City ja elokuvasta The Man Who Killed Don Quixote tunnettu Kurylenko kertoo Instagram-tilillään, että hän on lukittautunut kotiinsa annettuaan positiivisen näytteen koronavirustestissä.

– Olen oikeastaan ollut sairaana jo viikon ajan. Kuume ja heikotus ovat pääoireeni. Pitäkää huolta itsestäni ja ottakaa tämä vakavasti, hän kirjoittaa kuvatekstissä.

Viestinsä yhteyteen näyttelijä on julkaissut otoksen kotinsa ikkunasta. Näyttelijä on parhaillaan kotikaranteenissa.

Kuryova on tullut tunnetuksi Bond-tyttönä.

Hollywoodkaan ei ole säästynyt maailmalla jylläävältä pandemialta. Näyttelijä Tom Hanks, 63, ja hänen vaimonsa Rita Wilson, 63, kertoivat keskiviikkoiltana sairastuneensa koronavirukseen Australiassa. Hanks kertoi asiasta muun muassa omalla Instagram-tilillään.

– Hei tyypit. Rita ja minä haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat pitäneet meistä hyvää huolta täällä. Viruksen takia olemme eristyksessä, jotta emme tartuta ketään. Joidenkin kohdalla tartunta voi johtaa erittäin vakaviin seurauksiin, Hanks aloittaa päivityksensä.

– Elämme päivä kerrallaan. On asioita, joita me kaikki voimme tehdä seuraamalla viranomaisten ohjeita ja pitämällä huolta itsestämme ja toisistamme, eikö niin? hän jatkaa.

Pohjois-Espanjassa asuva chileläinen kirjailija Luis Sepulveda on myös kertonut koronavirustartunnasta. Mies sai oireita vierailtuaan kirjallisuusfestareilla Portugalissa helmikuussa.

Myös Euroopan kuningashuoneisiin korona on aiheuttanut varotoimenpiteitä.