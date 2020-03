Tässä ovat uudet Maajussille morsian -sarjan maajussit! Kolme naista ja viisi miestä etsii rakkautta tv:ssä

Kahdeksan suomalaista maajussia etsii rakkautta tv:ssä suosikkisarjan 13. tuotantokaudella. Heistä nuorin on 22 ja vanhin 52 vuotta.

MTV julkisti maanantaina uudet Maajussille morsian -sarjan maajussit. Suosikkisarjan 13. tuotantokaudella rakkautta etsii kahdeksan maajussia eri puolilta Suomea.

Mukana sarjassa on kolme naista ja viisi miestä. Maajussit ovat iältään 22–52-vuotiaita maanviljelijöitä, maitotilallisia, majatalonpitäjiä ja eräoppaita. Heistä pohjoisin asuu Kuusamossa ja eteläisin Pornaisissa. Jokainen maajusseista toivoo löytävänsä ohjelman avulla rakkauden.

Maajussille morsian -sarjan juontaa Vappu Pimiä, joka on mukana ohjelmassa jo neljättä kertaa.

Tässä ovat uudet maajussit:

Pia, 52, Pornainen

MTV:n tiedotteen mukaan Vantaalta kotoisin oleva Pia teki kaksi vuotta sitten ison elämänmuutoksen. Hän osti Facebook-ilmoituksen perusteella Bed and Breakfast –majatalon. Nyt hän elää maalaisunelmaa majatalon pitäjänä itäisellä Uudellamaalla Pornaisissa.

Kesäisin Pia pitää talon pihapiirissä kirppistä ja haaveissa on myös pienen kesäkahvilan perustaminen.

Pia on intohimoinen musiikin kuuntelija. Hän keräilee vinyylilevyjä ja käy keikoilla ympäri Suomea. Pian elämään kuuluvat myös kolme lasta: 16-vuotiaat kaksostytöt ja 21-vuotias poika. Kaksi lapsista asuu Pian kanssa.

Pia etsii rinnalleen energistä, sosiaalista, huumorintajuista ja rockhenkistä miestä, jonka kanssa olisi yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Yhdessä voisi käydä keikoilla sekä visioida ja kehittää tilan toimintaa.

Miia, 36, Kuusamo

Miia on maaseutuyrityksen vetäjä Kuusamosta. Hän pitää vanhaan koulurakennukseen rakennettua majataloa Kuusamon luonnon äärellä. Yrityksen toimintaan kuuluvat majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapalvelut.

Miia on ammatiltaan eräopas ja riistanvartija, ja pääsee toteuttamaan ammattejaan työssään jatkuvasti. Hän vie turisteja pilkkimään, metsästämään, lumikenkäilemään, kalastamaan tai muuten vain nauttimaan kauniista pohjoisen luonnosta.

Majatalon pihapiirissä asustaa monenlaista eläintä: poroja, vuohia, kaneja, koiria, kanoja ja kukko, jonka sisäinen kello on vinksallaan. Miialla on 7- ja 12-vuotiaat pojat, jotka asuvat hänen kanssaan. Miialle lapset, luonto, eläimet ja omavaraisuus ovat kaikki kaikessa.

Miia etsii rinnalleen maanläheistä miestä, jonka kanssa huumori ja arvot kohtaavat. Hän toivoisi arkeensa myös pientä romantiikkaa ja kahdenkeskisiä hetkiä vaikkapa kansallispuistossa makkaraa paistaen. Tulevalle kumppanille toivottuja piirteitä ovat rakkaus luontoa ja eläimiä kohtaan, mutta valmiita erätaitoja ei tarvitse olla.

Aleksi, 22, Ranua

Uuden Maajussille morsian -kauden nuorin maajussi on 22-vuotias Aleksi. Hän pyörittää lypsykarjatilaan Ranualla. Aleksin rakkaus maaseutua kohtaan juontaa juurensa lapsuuteen, kun hän auttoi mummoaan maatilan töissä. Aleksi on haaveillut pienestä pitäen omasta maatilasta. Ajatus isännyydestä ei jättänyt häntä rauhaan, ja kun sopiva tila tuli myyntiin, ei Aleksi aikaillut, vaan marssi pankkiin.

Tulevaisuuden suunnitelmissa miehellä on tilan kehittäminen. Vapaa-ajallaan Aleksi näkee ystäviään, harrastaa moottorikelkkailua ja on mukana luottamus- ja järjestötoiminnassa kuten maaseutunuorissa. Aleksi on iloinen ja menevä maajussi, joka haluaisi nähdä maailmaa ja matkustaa, kun se on töiden puolesta mahdollista. Hän toivoisi tulevalta kumppanilta myös seikkailuhenkisyyttä ja halua lähteä yhdessä matkoille.

Aleksi etsii avointa ja huumorintajuista naista, jonka kanssa jakaa arjen ilot ja surut. Hän olisi jo valmis sitoutumaan ja löytämään elämäänsä kumppanin, jonka kanssa perustaa myöhemmin tulevaisuudessa perhe.

Jouni, 29, Multia

Jouni on marja- ja metsätilallinen, ja isännöi suvussa vuodesta 1564 ollutta tilaa kauniissa järvimaisemissa. Ammatiltaan Jouni on metsätalousinsinööri ja tekee myös metsäalan opettajan töitä ammattikoulussa Ähtärissä. Oman tilan hommiin kuuluvat metsätyöt sekä kesäisin mustaherukan viljely.

Töiden lomassa Jouni opiskelee pedagogisia opintoja opettajan työn tueksi.

Jouni toivoo löytävänsä lempeän, itsenäisen ja fiksun naisen, joka heittäytyisi mukaan myös vähän pöhköihin juttuihin. Luonnollisuus ja naapurintyttömäisyys ovat piirteitä, jotka vievät Jounilta jalat alta. Huumori on Jounille tärkeä osa elämää ja hän toivoo huumorintajun kohtaavan myös tulevan kumppanin kanssa.

Jouni on urheilullinen ja haluaisi saada tulevasta kumppanista seuraa retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen. Hänelle tärkeimmät asiat parisuhteessa ovat toisen kuuntelu ja se, että molemmat saavat olla omia itsejään.

Heidi, 51, Kangasala

Heidi on kultaistennoutajien kasvattaja Kangasalalta. Hän muutti nuorena opiskeluiden perässä kaupunkiin ja valmistui diplomi-insinööriksi. Valmistumisen jälkeen Heidi teki uraa teknologia-alalla, mutta halu takaisin maalle vei hänet synnyinseutunsa historiallisiin maisemiin.

Kultaistennoutajien kasvattaminen tuli Heidin elämään hänen äitinsä kautta, joka on kasvattanut koiria 1970-luvulta asti. Tilalla riittää vipinää, sillä farmilla asustaa 20 koiraa ja koiranpentuja aina tilanteen mukaan. Lisäksi Heidillä on ranskanluppakorvakaneja, lampaita, kanoja ja kukko.

Heidillä on kolme lasta, joista kaksi teini-ikäistä tytärtä asuu hänen luonaan. Hän haluaisi rakastua ja löytää rinnalleen huumorintajuisen ja hyvätapaisen miehen, jolla on älliä.

Heidi arvostaa kumppanissa sitä, että peukalo ei ole keskellä kämmentä. Hän haluaisi tehdä spontaanisti yhdessä asioita ja nauttia elämästä, joten ripaus yllytyshulluutta ei olisi pahitteeksi.

Johannes, 24, Vesanto

Johannes on taiteellinen ja musikaalinen maajussi, josta tuli suvun maitotilan isäntä viime vuonna. Tuoreelle maajussille tilan jatkaminen on ollut selvää pienestä pitäen ja hän onkin isäntä jo kuudennessa polvessa.

Lukion jälkeen Johannes aloitti agrologiopinnot. Hän halusi nähdä kouluaikana myös maailmaa, joten lähti vaihto-oppilaaksi Japaniin. Idearikas nuori isäntä aikoo kehittää tilan toimintaa isommaksi ja hankkia lypsyrobotin.

Johannes on aktiivisesti mukana maaseutujärjestötoiminnassa ja harrastaa musiikin tekemistä ja kuuntelua. Elokuvat, videopelit, sarjakuvat ja piirtäminen ovat myös lähellä sydäntä. Johannes toivoisi löytävänsä elämäänsä huumorintajuisen ja älykkään naisen, jonka kanssa jakaa yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja mahdollisesti harrastuksiakin. Nainen saa olla myös topakka!

Nuoresta iästään huolimatta Johannes etsii loppuelämän kumppania, jonka kanssa perustaa perhe, kun aika on kypsä. Hän toivoisi rehellisesti kirjoitettuja kirjeitä, joissa kerrottaisiin mahdollisimman monipuolisesti kirjoittajan persoonasta ja elämästä. Johannes on etsimässä tosissaan elämänsä rakkautta ja toivoo sitä myös kirjoittajalta.

Heikki, 50, Iisalmi

Heikki on maanviljelijä ja hevosmies, ja pyörittänyt veljensä kanssa yhtymää, jonka toimintaan kuuluvat lypsykarjatila ja heinän tuotanto. Nyt Heikki on ostanut itselleen uuden tilan ja lypsykarjatilan toiminta on siirtynyt pääosin veljen vetovastuulle.

Pitkän linjan hevosmies remppaa nyt hevostallia uuden tilan pihapiiriin, ja hänen kuusi hevostaan pääsevät suunnitelmien mukaan muuttamaan tilalle alkukesästä. Heikki valmentaa hevosia ja hänellä on paljon suunnitelmia tilan kehittämiseksi.

Heikille hevostilan pitäminen on sekä työ että harrastus. Kiinnostus hevosia kohtaan on herännyt jo pienenä poikana. Hän on myös kätevä käsistään ja tekee tilallaan toisinaan puusepän töitä kunnostaen esimerkiksi vanhoja ovia. Heikillä on kaksi lasta, jotka asuvat kauempana, mutta viettävät aina lomat hänen luonaan.

Seikkailunhaluinen Heikki toivoisi löytävänsä puolisoksi naisellisen naisen, jonka kanssa arki soljuisi mutkattomasti ja huumorintaju olisi samankaltainen. Heikki pitää matkustelusta ja haluaisi saada kumppanin matkoille mukaan. Miehestä löytyy myös pohdiskeleva puoli, joka haluaa pysyä ajan tasalla maailmanmenosta.

Heikki seuraakin aktiivisesti politiikkaa ja taloutta – eikä haittaisi, jos juttukaveriksi löytyisi vaimo, jota kiinnostaisivat samankaltaiset aiheet.

Juha-Matti, 35, Hirsilä

Juha-Matti on viljatilallinen koneurakoitsija. Hän tekee talvisin auraustöitä ja kesäisin viljelee ja toimii koneurakoitsijana traktorin tai kaivurin hytissä. Rakkaus maatilan töihin ja konehommiin on peruja isältä, jonka apuna Juha-Matti on ollut tilan töissä pienestä pitäen. Kesäisin Juha-Matti auttaa myös muita ja tekee oman farmin töiden lisäksi kahden muun tilan puinnit.

Juha-Matti on aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa ja organisoi yhdistyksen kanssa lavatansseja omassa ulkorakennuksessaan olevassa tilassa. Harrastuksiin kuuluvat myös moottoripyöräily ja -kelkkailu vuodenajasta riippuen. Vapaa-ajallaan Juha-Matti viettää mielellään aikaa kavereiden kanssa. Ystävät kuvailevat häntä kiltiksi ja muut huomioon ottavaksi ihmiseksi.

Juha-Matti toivoisi löytävänsä rinnalleen sosiaalisen ja jalat maassa olevan naisen, joka ymmärtäisi toisinaan kiireisen yrittäjän elämää ja arkea. Huumorintaju ja samanlaiset elämänarvot ovat Juha-Matille tärkeitä. Haaveena on myös perheen perustaminen. Kirjeistä hän lukisi mielellään kirjoittajan luonteenpiirteistä, arvomaailmasta ja harrastuksista.

Maajussille morsian alkaa MTV3-kanavalla maanantaina klo 20.00.