Harry Potter -tähti avoimena alkoholiongelmaan johtaneista syistä – ahdistava tilanne baarissa sai tarttumaan pulloon

Harry Potterina tunnettu Daniel Radcliffe tarttui pulloon selvitäkseen jättiroolin mukanaan tuomasta julkisuudesta.

Ehkäpä kaikkien aikojen tunnetuin lapsitähti Daniel Radcliffe, 30, kertoi BBC Radio 4:n haastattelussa kamppailleensa alkoholiongelman kanssa.

Radcliffe tuli tutuksi Harry Potter -elokuvasaagan päätähtenä. On kulunut yli 18 vuotta siitä, kun Harry Potter -kirjasarjan ensimmäinen filmatisointi Harry Potter ja Viisasten kivi saapui ensi-iltaan. Radcliffe oli tuolloin vain 12-vuotias ja näytteli elokuvassa pääosaa, velhopoika Harry Potteria.

Seuraavien kymmenen vuoden aikana Radcliffe nähtiin seitsemässä muussa Potter-elokuvassa ja hänestä tuli monille Harry Potterin ruumiillistuma. Tähti tahkosi rahaa, mutta ajautui myös ongelmiin.

Radcliffe kertoo tuoreessa haastattelussa, ettei hän osannut aluksi käsitellä julkisuutta, joten päätyi tarttumaan pulloon. Se aiheutti ikäviä tilanteita.

– Käsittelin huomiota mielestäni huonosti. Jos lähdin ulos ja join, olin baarissa huomion keskipisteenä, koska olin vain ”kännejä vetävä Harry Potter”, Radcliffe sanoo haastattelussa.

Daniel Radcliffe hyppäsi jättirooliin vain 11-vuotiaana.

Ympärillä vellonut huomio ei tuntunut tähdestä hyvältä, joten hän joi entistä enemmän. Radcliffe on kertonut olleensa humalassa myös elokuvasarjan kuvauksissa.

– Tapani käsitellä huomiota oli vain juoda enemmän ja olla enemmän humalassa. Tein niin muutaman vuoden ajan.

Radcliffe ei osaa sanoa, johtuiko lisääntynyt juominen puhtaasta himosta alkoholia kohtaan vai sen ajan rajuista olosuhteista.

– Oliko tilanne sellainen itseni vuoksi? Vai johtuiko se siitä, että olin kuuluisa ja keskellä kaikkea sitä hulluutta? En koskaan saa tietää.

– Join selvästi enemmän Potterien loppumista kohden ja vähän sarjan valmistumisen jälkeen, sillä panikoin enkä tiennyt mitä tekisin seuraavaksi. Ja kun en ollut sinut itseni kanssa selvin päin.

Juomisesta tuli loppu vasta vuonna 2010, jolloin tähti alkoi saada muita rooleja ja työprojekteja.

Kohtaus elokuvasta Harry Potter ja Feeniksin kilta.

Radcliffe on näytellyt Potter-elokuvien jälkeen useissa tv-sarjoissa ja elokuvissa, mutta Harry Potterin rooli on yhä hänen tunnetuin työnsä. Elämän yksi tukipilareita on nykyään hänen näyttelijärakkaansa Erin Darke.

Näyttelijät tapasivat vuonna 2013 ilmestyneen Kill Your Darlings -elokuvan kuvauksissa, kun he näyttelivät varsin rohkeassa kohtauksessa. Kirjastoon sijoittuvassa kohtauksessa kaksikon roolihahmot harrastavat seksiä.