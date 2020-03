Katso kuvat ennen ja jälkeen! Anna Puun ja Jukka-puolison romanttinen kesäparatiisi koki täydellisen muodonmuutoksen

Laulaja Anna Puun ja hänen miehensä Jukka Immosen siirtolapuutarha saa uuden ilmeen Huvila & huussi -ohjelman ensimmäisessä jaksossa.

Rakastetun Huvila & huussi -ohjelman ensimmäisessä jaksossa pistetään uusiksi poptähti Anna Puun, 37, maalaisromanttinen siirtolapuutarha. Puu hankki ison siirtolapuutarhamökin muutama vuosi sitten alkukesästä yhdessä tuottajana työskentelevän puolisonsa Jukka Immosen kanssa.

– Siitä asti ollaan nautittu täällä olemisesta. Vietän täällä kaikista eniten aikaa. Jos puitteet olisi kunnossa, täällä järjestettäisiin varmaan vielä enemmän kesäjuhlia perheen ja ystävien kanssa, Puu kertoo jaksossa.

Runsautta ja romantiikkaa pursuava puutarha mökkeineen on oiva paikka rentoutumiselle keikkakiireiden keskellä. Puu kertookin käyvänsä siirtolapuutarhassaan jopa kaksi kertaa viikossa.

– Tämä on minulle sellaista meditatiivista hommaa. Kun tulen portista sisään, niin syke laskee. Kun nyhdän rikkaruohoja, en ajattele yhtään mitään muuta. Tämä on erinomainen tapa poistaa stressiä.

Anna Puulle puutarhanhoito on tapa rentoutua kiireen keskellä.

Ongelmaksi puutarhassa on kuitenkin muodostunut järjestelmällisyyden ja selkeyden puute. Kesäkeittiötä ei ollut ollenkaan, pihatiet olivat epätasaiset ja täynnä rikkaruohoja, valaistus pimeneviin kesäiltoihin puuttui kokonaan ja kasvitkin rehottivat rustiikkiseen tyyliin hieman siellä sun täällä.

– Kun yritän rentoutua, huomaan heti jossain silmännurkassa, että tuo pitää hoitaa kuntoon. Tämä on sellainen rappioromanttinen paikka. Pidän romantiikasta, mutta ehkä sitä rappiota voisi olla täällä vähemmän, Puu nauraa.

Uuden pihan Puulle saapui suunnittelemaan ja toteuttamaan Huvila & huussin uusi maisemasuunnittelija Kati Jukarainen sekä edelliseltä kaudelta tutut pihaurakoitsijat Teemu Luostarinen ja Jani Kärkkäinen.

– Tiedostan, että minulla on aika paha naruista pitämisen ongelma. Olen aikamoinen päällepäsmäri ja kontrollifriikki tietyllä tapaa. Tämä ei ole minulle helppo tehtävä antaa vaan jonkun toisen toteuttaa tätä pihaa, mutta minulle tuli sellainen tunne, että Kati todella ymmärsi mitä kaipaan, Puu kiittelee.

Kati Jukarainen sekä pihaurakoitsijat Teemu Luostarinen ja Jani Kärkkäinen pistivät Anna Puun puutarhatontin uusiksi.

Puutarhaa laitettiin uuteen uskoon kesän aikana. Paljastamisen hetkellä Puu oli enemmän kuin jännittynyt.

– Rupesi viime yönä jännittämään aika paljon. Ei ole taskuissa edes nessupakettia. Liikutus voi olla herkässä, Puu myöntää.

Hän kertoi kaivanneensa koko kesän puutarhaa ja käsien upottamista multaan.

– Olen käynyt vanhempien mökillä ja ollut siellä ajattelematta asiaa. Muu perhehän ei ole pystynyt olla pois tuolta. Eilen ne kävi jopa juttelemassa työmiesten kanssa, mutta mulle ei ole kerrottu mitään, Puu paljastaa.

Lopulta Jukarainen, Luostarinen ja Kärkkäinen päästivät laulajan piinastaan ja paljastivat hänelle täydellisen muodonmuutoksen kokeneen puutarhan. Puu liikuttui heti täysin sanattomaksi ja katselee ympärilleen häkeltyneenä kyynelten kohotessa silmiin.

– Mua pelotti avata silmät! Olen joutunut niin kauan odottamaan, ja sitten kun se hetki oli niin itkuhan siinä tuli, Puu myöntää.

Pihan muodonmuutos sai Puun purskahtamaan itkuun.

Puutarhaan oli taiottu uusi kulkuväylä ja siistitty kasvillisuutta.

– Täällä oli aikaisemmin pelkästään maapohja kulkuväylänä. Nyt tää on niin siisti. Täällä pystyy menemään paljain jaloin. Se on polku mun unelmien puutarhaan! Puu ihastelee.

Aiemmin pihatie oli kasvien vallassa, eikä multainen polku ollut omiaan paljain jaloin kävelemiselle.

Muodonmuutoksen myötä pihapolku sai uuden upean ilmeen vaaleasta kivetyksestä.

Ennen muodonmuutosta puutarhassa rönsysivät monenlaiset kasvit.

Nyt ryhdikäs kasvihuone takaa sen, että kasvit pysyvät kurissa.

Kruununa tontilla komeilee nyt uutuuttaan kiiltävä kasvihuone, jota täydentävät upeat yläilmoihin ripustetut karnevaalivalot ja hempeän vaaleanpunaiseksi maalattu mökki. Nukkumiseen soveltuvan alunperin 80-luvulta peräisin olevan mökin Puu oli jo remontoinut itse sisältä, mutta nyt myös ulkokuori on viimeisen päälle.

– En ajatellut että maalaisitte mökin, ja se on tosi hieno, Puu sanoi murtuen jälleen kyyneliin.

Tältä mökki näytti ennen muodonmuutosta.

Ja tältä sen jälkeen!

Yllätykset seuraavat toisiaan. Uusitusta kesäkeittiöstä löytyy Annan toivoma paikka pitsan paistamiselle ja bileille. Opiskeluaikanaan pizzoja työkseen pyöritellyt Puu oli erityisen innoissaan tulevista ruokabileistä, joita hän pystyy nyt järjestämään läheisilleen.

– Suurin pelkoni oli se, että paikka menettää henkensä, mutta se on vain moninkertaistunut. Tämä on ihan paratiisi. Olette tehneet niin hyvää duunia. Romanttisuus on säilynyt ja rappio on tipotiessään, Puu ihastelee sanattomana.

Aiemmin kesäkeittiö oli varsin vaatimaton.

Nyt siinä kelpaa paistaa niin pitsat kuin muutkin kesäherkut.

Puutarhanhoidon parissa rauhoittuva ja akkujaan lataava Puu kertoo viihtyvänsä jatkossa entistä hanakammin kesäpaikassaan.

– Mua ei tarvitsekaan enää kesällä pyydellä keikoille, kun olen täällä vaan, hän nauraa.

– En ikimaailmassa koskaan olisi osannut tehdä itse tällaista pihaa. Tämä on enemmän kuin unelma, hän iloitsee.

