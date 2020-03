Koronavirustestin tehnyt Heidi Klum julkaisi poikkeuksellisen videon: näin hän välttelee pöpöjä aviomiehensä kanssa

Aviopari Heidi Klum ja Tom Kaulitz ovat keksineet luovia ratkaisuja rakkauden jakamiseksi koronaviruspandemian keskellä.

Huippumalli, juontaja ja tv-tähti Heidi Klum julkaisi viikonloppuna puhuttelevan videon miehensä, Tokio Hotel -tähti Tom Kaulitzin kanssa.

Yhdysvalloissa asuva aviopari on suojautunut koronavirukselta tarkasti, mikäli Klumin julkaisemaa videota on uskominen. Klum nimittäin paljastaa heidän molempien olevan kipeitä ja näyttää tuoreella videolla, kuinka hän suutelee miestään antaumuksella lasin läpi välttääkseen pöpöjen siirtymisen toiselle.

Klum kertoo varotoimenpiteen jatkuvan ainakin siihen asti, kunnes he saavat tulokset koronavirustestistä, jonka he tekivät lauantaina.

– Kuten moni teistä, minäkin olen ollut koko viikon kipeänä. Valitettavasti mieheni, joka palasi kiertueeltaan muutama päivä sitten, on myöskin kipeä. Jotta olisimme turvassa, pysyttelemme toisistamme erossa siihen asti, että saamme koronavirustestin tulokset, Klum kertoo.

Voit katsoa videon painamalla kuvan keskellä olevaa nuolta.

Klum kertoo, että olosuhteet ovat pakottaneet keksimään luovia ratkaisuja rakkauden jakamiselle.

– Emme halua levittää pöpöjä ja riskeerata toistemme terveyttä. Niin paljon kuin haluankin palvoa häntä ja suudella häntä, nyt on tärkeämpää tehdä oikein ja olla levittämättä mitään. Nämä ovat erikoisia aikoja, mutta näin hetkinä sitä muistaa mikä on oikeasti tärkeää: ihmiset, joita rakastat ja heidän pitäminen turvassa, Klum muistuttaa.

– Nyt meidän kaikkien vastuullisten kansalaisten täytyy pitää turvallinen etäisyys toisiimme. Tämä on kaikkien yhteinen asia ja on meidän asiamme suojella itseämme, naapureitamme ja yhteisöämme. Kuunnelkaa viranomaisia ja pysykää kotona, jos ette ole terveitä. Näen mitä kaikkea kaunista ihmiset tekevät toisilleen ympäri maapalloa tässä tilanteessa ja se antaa minulle toivoa. Selviämme tästä yhdessä, Klum kirjoittaa.

Video keräsi paljon kommentteja, joissa huippumallia kehuttiin tärkeän aiheen esiin nostamisesta.

Klum ja Kaulitz avioituivat keväällä 2019. Ikäeroa avioparilla on 17 vuotta. Cosmopolitanin mukaan parin hääpäivä oli 22. helmikuuta. Päivä on parille erityinen, sillä he tapasivat samana päivänä vuotta aiemmin. Oletettuna hääpäivänään Klum ja Kaulitz nähtiin poistumassa Los Angelesilaisissa sijaitsevasta Mr. Chow -ravintolasta onnellisen näköisinä.

Avioliitto on Heidi Klumin kolmas. Klum on aiemmin ollut naimisissa laulajana ja muusikkona tunnetun Sealin ja stylisti Ric Pipinon kanssa. Sealilla ja Klumilla on myös neljä yhteistä lasta.

Tom Kaulitzille avioliitto on toinen. Us weekly on kertonut, että Klum ja Kaulitz tapasi Saksan Next Top Model -ohjelman yhteydessä.