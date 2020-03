Anu Saagim suree Viron turismin kohtaloa: ”Tunnelma on hiljainen aivan kuin sota olisi tulossa”

Anu Saagim on huolissaan Saarenmaalla asuvista tuttavistaan ja yksinäisistä vanhuksista.

Mallina, päätoimittajana ja vaatesuunnittelijana tunnettu Anu Saagim asuu Tallinnassa.

Kahvilan häly kuuluu taustalla, kun Saagim vastaa puhelimeensa kotikaupungissaan. Koronavirus jyllää Virossakin. Muutamassa päivässä Tallinnasta on tullut lähes autio.

Ihmisille on suositeltu etätöitä. Hengityssuojaimet ovat loppu, samoin käsidesi.

– Kaduilla on tyhjää, Anu Saagim kertoo.

Lauantaina Tallinnan ruokakaupassa mies oli suojautunut sanomalehdestä tehdyllä kasvosuojalla, johon oli ripustettu valkosipulia, jonka tuoksu tunnetusti saattaa karkottaa ihmisiä.

– Olen ainoa asiakas täällä kaupungin laidalla. Ostin yhden leivoksen ja lasin viiniä.

Räväköistä lausunnoistaan tunnettu Anu Saagim on uskaltautunut ihmisten ilmoille. Hän kaipaa raitista ilmaa. Edellisiltana hän on kävellyt merenrannalla.

– En ole sota-aikaa kokenut, mutta tunnelma on hiljainen aivan kuin sota olisi tulossa, hän kertoo.

– Autoja menee. Ihmiset ilmeisesti uskaltavat istua autossa.

Saagim lähettää Ilta-Sanomille valokuvan, jonka hän on ottanut eilen ruokakaupassa Tallinnassa. Kasvosuojat on loppuunmyyty. Tuntematon mies on tehnyt kasvosuojan sanomalehdestä ja valkosipulista.

– En usko että se on miehen mielestä vitsi. Kasvosuojat ovat kaikkialta loppu.

Koronavirusta on löytynyt jo Saagimin tuttavapiiristä. Tutulla meikkaajalla on todettu koronavirus. Itsensä sairaaksi tuntenut asiakas oli tullut meikkaajan meikattavaksi suoraan Italiasta, koska oli menossa illalla suureen tilaisuuteen.

– Se on kriminaalista, ettei hän välittänyt, Anu Saagim sanoo.

– Tällainen temppu on edesvastuuton. Menet juhliin, vaikka olo on huono.

Moni on huolissaan toimeentulostaan. Anu Saagim ennustaa Virolle aikamoista taloudellista katastrofia.

Kaikki saaret on Virossa suljettu ulkopuolisilta.

– Soitin tutulle Saarenmaalle ja kysyin, miten te jaksatte. Ehdotin, että menkää kävelylle saamaan raitista ilmaa. He sanoivat, että kohta on suurempia ongelmia, meillä ei ole pian ruokaa.

– Ei ole turismia, ei ole lomailijoita, mistä raha tulee. Eikä saarelta pääse pois.

Anu Saagim on ystävistään huolissaan.

– Ihmiset eivät ole paniikissa vaan lamaantuneita, hän sanoo.

– Tiedän Saarenmaalla yksinäisiä vanhuksia. En tiedä, miten he pärjäävät, hän suree.