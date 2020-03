Vesterinen yhtyeineen veti ”koronavapaan” keikan tyhjälle yleisölle – solistilta tiukka huomautus somekansalle

Yhtyeen Facebookissa lähetetty keikka sai faneilta yksimielisen vastaanoton.

Koronavirustilanne on laittanut artistit ikävään tilanteeseen, sillä suuria yleisötapahtumia on suositeltu peruttaviksi. Vesterinen yhtyeineen -bändi päättikin järjestää lauantaina ”koronavapaan” keikan tyhjälle yleisölle.

Katsojista ei kuitenkaan ollut pulaa, kun yhtye lähetti keikan suorana Facebook-yleisölle. Nettikeikka keräsi parhaimmillaan samanaikaisesti noin 12 000 silmäparia, ja video on tavoittanut yhteensä yli 200 000 katsojaa.

– Se oli yksi erikoisimmista illoista, mitä yhtyeemme historiassa on ollut. Oli hienoa tajuta keikan aikana se, että samat tunteet olivat läsnä, vaikka ihmiset seurasivat keikkaa netin kautta eri puolilla Suomea. Tämä taisi olla juuri sellainen valonpilkahdus, mitä tässä kohtaa kaivattiin, yhtyeen solisti Tero Vesterinen kommentoi sunnuntaina roudausurakan keskeltä.

Vesterinen yhtyeineen soitti Faaraoiden aika -kiertueen viimeisen keikan Helsingin Kulttuuritehdas Korjaamolla. Vesterinen kertoo, että kiertueen kaksi viimeistä keikkaa olisivat olleet alle 500 henkilön tapahtumia, mutta yhtye päätyi esiintymään tyhjälle yleisölle tulonmenetyksistä huolimatta.

– Toki meilläkin on perheet elättävinä, mutta loppujen lopuksi päätös oli selvä. Emme halunneet pahentaa tämänhetkistä tilannetta entisestään, muusikko kertoo.

Tero Vesterinen työstää yhtyeensä kanssa parhaillaan uutta albumia.

Moni artisteista on joutunut puntaroimaan, järjestääkö keikan pienemmälle yleisölle vai peruuko tapahtuman kokonaan. Vesterinen myöntää muusikoiden olevan tukalassa tilanteessa.

– Tilanne on hyvin monimutkainen, koska monilla artisteilla ei ole oikeutta perua keikkojaan, vaan päätöksen taustalla ovat esimerkiksi keikkajärjestäjät. Jos artisti peruu keikan, hän voi menettää koko toimeentulonsa, muusikko huomauttaa.

– On ikävää, että nämä tilanteet usein henkilöityvät tiettyyn artistiin. Ihmisillä on lähtenyt kommentointi lapasesta turhan helposti ja somessa on kummallinen ja lynkkaava ilmapiiri siitä, mikä on oikein ja väärin. Jokainen voi omalla kohdallaan miettiä, mitä itse tekisi, kun oma toimeentulo on vaarassa.

Yleisön puuttuminen ei latistanut tunnelmaa.

Huoli koronaviruksen leviämisestä piinaa myös Vesteristä. Hän on huolissaan erityisesti vanhusten ja muiden riskiryhmään kuuluvien puolesta.

– Lähipiirissäni on vanhoja ihmisiä, joten huoli kohdistuu erityisesti heihin sekä siihen, mihin tämä maailma on menossa tämän kaiken hässäkän keskellä. Olen kuitenkin positiivisesti yllättynyt siitä, miten ihmiset pystyvät halutessaan aivan hillittömiin juttuihin ja auttavat toinen toistaan.

Yksimielinen vastaanotto

Facebookissa lähetetty keikka sai varsin positiivisen vastaanoton, ja fanien pettymys kääntyi lopulta iloksi.

– Mieletön teko! Eksyin tänne vahingossa kaverin linkistä enkä voi uskoa että tää on totta! Lisää tätä tahtotilaa ja toivoa! Hyvä te, eräs faneista kommentoi.

– Tämä on muuten just sitä mitä tämän huolestuneen ja murheisen ajan keskelle tarvittiin! Kiitos teille, me päästiin koko perhe lapsia myöten keikalle! toinen hehkuttaa.

– Huikea kulttuuriteko! Yhteisyyttä, Toivoa, lohtua ja valoa ihmisille juuri tänä päivänä synkkänä aikana. Kiitos! kolmas kiittelee.

Vesterinen yhtyeineen työstää parhaillaan uutta albumia, joka julkaistaan ensi keväänä. Albumin single saadaan kuulla syksyllä.