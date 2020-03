Tom Hanksin Rita-vaimo pyysi somessa apua karanteeniongelmaan – fanit riensivät apuun

Parikunta teki piristykseksi karanteeniteemaan sopivan soittolistan.

Koronavirukseen sairastuneet Tom Hanks ja hänen vaimonsa Rita Wilson pysyttelevät karanteenissa Australiassa. Jotta aika ei kävisi pitkäksi, pariskunta pyysi faneiltaan apua tylsyyden keskelle.

Wilson julkaisi Twitterissä päivityksen, jossa hän pyysi ihmisiä ehdottamaan karanteeniteemaan sopivia kappaleita.

– Hei tyypit! Haluan tehdä soittolistan kotikaranteenissa oleville ihmisille. Sellaisen, joka liittyy eristyksissä olemiseen. Onko teillä ideoita kappaleista, joita voisin lisätä listalle? Lisäksi, mikä sille pitäisi antaa nimeksi? Wilson kirjoitti päivityksessään.

– Tällaista sitä tekee, kun on karanteenissa, hän letkautti.

Fanit innostuivat välittömästi ja lähettivät runsaasti ehdotuksia kappaleista, kuten Bruno Marsin Lazy Day sekä John Lennonin Isolation.

Wilson kokosi ihmisten ehotuksista Spotify-soittolistan, joka on osoitettu kaikille karanteenilaisille. Listalta löytyy monia klassikkohittejä, kuten I Will Survive sekä Don’t Worry Be Happy. Wilson vinkkasi soittolistasta myös Instagram-tilillään. Myös yksi listalle päätyneistä yhtyeistä, rock-yhtye America, mainosti Spotify-listaa Instagramissa.

Lista on kerännyt yli 17 000 seuraajaa. Pääset kuuntelemaan soittolistaa tästä.

Listalta löytyy monia tuttuja hittejä.

Tom Hanks ja Rita Wilson matkustivat Australiaan, kun Hanks osallistui Elvis Presleyn elämästä kertovan elokuvan kuvauksiin. Keskiviikkona julkaisemassaan päivityksessä Hanks kertoi pariskunnan saaneen koronavirustartunnan. Perjantaina näyttelijä päivitti faneilleen parin olevan kunnossa. Hanks julkaisi kuvan, jossa hän poseerasi hymyillen rakkaansa kanssa.

– Hei tyypit. Rita ja minä haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat pitäneet meistä hyvää huolta täällä. Viruksen takia olemme eristyksessä, jotta emme tartuta ketään. Joidenkin kohdalla tartunta voi johtaa erittäin vakaviin seurauksiin, Hanks kirjoitti päivityksessään.

– Elämme päivä kerrallaan. On asioita, joita me kaikki voimme tehdä seuraamalla viranomaisten ohjeita ja pitämällä huolta itsestämme ja toisistamme, eikö niin? hän pohti.

Sunnuntaina hän jatkoi päivittelyä ja lisäsi kuvan suklaalevitteellä päällystetyistä paahtoleivistä.

– Kiitos kaikille auttajille. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme, Hanks kirjoitti ytimekkäästi.