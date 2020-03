Nightwishin ex-laulaja ottaa kantaa koronavirustilanteeseen – on maannut kuumeisena kotonaan useita päiviä

Anette Olzon paljastaa Instagramissaan pysyttelevänsä tällä hetkellä tiukasti neljän seinän sisällä kuumeen takia – ja toivoo muilta samaa.

Ruotsalainen Anette Olzon, 48, toimi suomalaisen Nightwish-yhtyeen laulajana vuosina 2007-2012. Nykyisin Olzon luotsaa omaa The Dark Element -yhtyettään. Hän on musiikin ohella myös opiskellut sairaanhoitajaksi kotimaassaan Ruotsissa.

Nyt Olzon on monien muiden julkkisten tapaan ottanut kantaa valloillaan olevaan koronavirustilanteeseen. Olzon jakoi Instagramissaan pitkän tekstin, jossa hän kertoi ottavansa tilanteen vakavasti. Hän paljastaa maanneensa alkuviikosta asti kotona kuumeen kourissa varotoimenpiteenä. Hän ei ole päässyt testauttamaan itseään koronan varalta, mutta pysyttelee kotona siihen asti, kunnes on terve.

– Nyt on aika rukouksille ja sille, että otetaan korona oikeasti vakavasti ja ymmärretään, että olemme kohdanneet vaikeimmat ajat sitten syntymäni. Nyt ei ole aika mennä töihin kipeänä kuten normaalisti teemme, tai lähettää lapsiamme kipeänä kouluun. Matkustaminen ja tapahtumat täytyy jättää sinne, kun tämä on ohi – emmekä me tiedä milloin, Olzon sanoo.

– Miettikää ikääntyneitä ihmisiä, heitä ketkä ovat riskiryhmässä ja minun ikäisiä ihmisiä, jotka ovat suuremmassa riskissä saada keuhkokuumeen viruksen takia. Olen ollut tiistaista asti kotona, koska sain yhtäkkiä kuumeen ja yskän. Olen edelleen kotona. Meitä ei testata, joten ainoa asia, jota voimme vain pysyä kotona, jos olemme kipeitä. Pysykää turvassa, olkaa fiksuja ja peskää käsiänne, Olson vetoaa.

Kirjoitus on kerännyt valtavasti kommentteja, joissa toivotetaan laulajalle paranemista ja keskustellaan koronatilanteen kehittymisestä.

– Paranemisia sinne! Virus on rantautunut nyt Brasiliaankin. Toivotaan parasta.

– Minäkin pysyttelen kotona, koska minulla on astma ja olen raskaana. Toivottavasti pysymme kaikki turvassa.

Anette Olzon lauloi Nightwishissä kahden albumin verran.

Anette Olzon valittiin Nightwishin solistiksi pitkään kestäneen etsinnän jälkeen. Olzonin edeltäjä Tarja Turunen oli yllättäen erotettu bändistä vain muutama vuosi aiemmin. Olzonin toimiessa Nightwishin laulajana yhtye julkaisi kaksi studioalbumia, Dark Passion Play sekä Imaginerium, joista molemmat myivät monenkertaisesti platinaa.

Triplan Prisman hyllyt tyhjenivät koronan myötä.

Suomessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS julkaisi lauantaina uudet kriteerit koronavirusnäytteiden ottamiselle. Kriteerien mukaan näyte otetaan karanteenissa olevalta, jolla on koronavirusinfektion oireita. Näyte otetaan myös, jos henkilö on ollut kontaktissa 14 vuorokauden sisällä varmistettuun koronavirustapaukseen ja potee hengitystieinfektion oireita. Yli 70-vuotiailta näyte otetaan, mikäli heillä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus.

Lievästi oireilevia kehotetaan kotihoitoon, jotta resurssit riittäisivät vakavasti oireilevien koronapotilaiden hoitoon.

Kaikkiaan tapauksia on Suomessa todettu 223.