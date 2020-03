Masked Singer Suomi -hahmon henkilöllisyys paljastui – tv-katsojilta yksimielinen tuomio uutuussarjalle

Koronaviruksen takia kotisohville linnoittautuneet suomalaiset kehuivat Masked Singer Suomen alkaneen juuri oikeana viikonloppuna. Ensimmäisessä jaksossa pelistä putosi yksi julkkis, joka joutui paljastamaan jakson päätteeksi todellisen henkilöllisyytensä.

Lauantai-illoissa starttasi vihdoin MTV3:n uutuusohjelma Masked Singer Suomi, joka on saanut runsaasti huomiota jo ennen ensimmäistäkään jaksoa. Lauantai-iltana alkaneessa jättisatsauksessa on mukana 12 suomalaisten tuntemaa julkkista. He tosin eivät esiinny omana itsenään, vaan jokainen laulaa päästä varpaisiin naamioituneina.

Ensimmäisessä jaksossa esiintyivät Heinäseiväs, Dragon, Kana, Shamaani, Hevonen ja Ampiainen.

Julkkikset esiintyvät kotikatsomoiden, studioyleisön, juontaja Ile Uusivuoren ja tarkentavia kysymyksiä esittävien panelistien edessä, johon kuuluvat Janne Kataja, Jenni Kokander ja Maria Veitola. Lisäksi jokaisessa jaksossa nähdään vieraileva panelisti. Ensimmäisessä jaksossa vierailevana panelistina oli Tuure Boelius.

Panelistit riehaantuivat esityksistä.

Studioyleisö äänesti suosikkiaan esitysten päätteeksi ja vähiten ääniä saanut hahmo joutui paljastamaan itsensä. Tällä kertaa vähiten ääniä sai Shamaani, joka joutui riisumaan maskin ja paljastamaan oikean henkilöllisyytensä kaikkien edessä.

Panelistit arvasivat kaikki oikein: maskin takana oli tv:stä tuttu meteorologi Pekka Pouta.

”Sopiva kevennys tähän koronavoittoiseen päivään”

Ohjelma herätti heti valtaisaa keskustelua jo pelkästään Twitterin puolella. Jokaisen esityksen aikana innokkaat tv-katsojat tviittasivat arvauksiaan ja yrittivät keksiä kuka valeasun takana milloinkin lauloi.

Arvausten lisäksi katsojat kehuivat ohjelman tuoneen juuri oikeanlaisen tauon viime aikojen synkistä uutisista. Koronaviruksen rantautuminen Suomeen on aiheuttanut paljon keskustelua ja tänä viikonloppuna moni suomalainen on pysytellyt kotisohvalla koronaviruksen varalta.

– Sopiva kevennys tähän koronavoittoiseen päivään: laulava heinäseiväs ja kana.

– Täytyy sanoa, että Masked Singer alkaa täydellisellä hetkellä kun suomalaiset vetäytyvät koteihinsa. Just sopivaa lapsiperheiden ohjelmaa.

– Masked Singer on juuri sopiva ja ihmisiä piristävä sarja näinä epävarmoina aikoina :) piristää kummasti kun jo viikon ollut lähes täysin neljän seinän sisällä

– Ai että tää #maskedsingersuomi on ihanan älyvapaa ohjelma tämän kaiken coronamurheilun keskelle.

– Ihanaa saada muuta ajateltavaa kuin korona!

– Olen innoissani #maskedsingersuomesta. Heinäseiväs on jo suosikkini. Ainakin seuraavaan asti.

– En oo varmaan koskaan nauttinut näin paljon suomalaisesta tv-ohjelmasta.

– Musiikkia ei ole televisiossa koskaan liikaa, oli tyylilaji ja muoto mikä tahansa, joten ensiminuuttien perusteella #maskedsingersuomi pitää kyllä ruudun ääressä.

– Tämähän on oikein viihdyttävä ja koukuttava hyvän olon ohjelma. Kiusallisen hankalaa arvuutella, ketkä ovat maskien takana. Onneksi some auttaa!

– Hyvin hämmentävä ja samalla vähän koukuttava tämä uusi ohjelma.

Masked Singer Suomi MTV3-kanavalla lauantaisin kello 20.