Kommentti: Tapasin Harvey Weinsteinin lähes päivittäin 90-luvulla – silloin en olisi uskonut, että hänestä tulee Hollywoodin vihatuin henkilö

Ilta-Sanomien toimittaja Suvi Kerttula tapasi vankilaan tuomitun elokuvatuottajan Harvey Weinsteinin lähes päivittäin, kun hän työskenteli parikymppisenä kaksi kesää Yhdysvalloissa yksityisklubilla.

Tapasin Harvey Weinsteinin ensimmäisen kerran kesäkuussa 1997 työpaikallani Martha’s Vineyard Islandilla Yhdysvalloissa, rikkaiden lomasaarella.

Weinsteinilla oli aina sama loma-asu: sortsit ja pikeepaita.

Hän haki postinsa lähes joka päivä minulta työpaikaltani yksityisklubin vastaanotosta.

Weinstein oli ravintola- ja konttoripalveluita tarjoavan tennisklubin jäsen. Jäseneksi pääsi vain Amerikan eliitti tiukoin ehdoin. Piti omistaa miljoonien dollarien huvila lähialueella.

En aluksi tiennyt, kuka Harvey Weinstein oli. Kaikki muut tiesivät.

Sittemmin 86 Oscaria elokuvillaan voittanut elokuvatuottaja tunnetaan amerikkalaisen elokuvan uudistajana.

Pulp Fiction, Englantilainen potilas, Trainspotting, Rakastunut Shakespeare, Kuninkaan puhe...

Harvey Weinsteinin menestysputki vaikutti katkeamattomalta.

Keskiviikkona 11.3. 2020 hänet tuomittiin vankeuteen 23 vuodeksi lukuisista seksuaalirikoksista. Hän sai tuomion raiskauksesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Seksuaalirikosten vyyhti paljastui vuonna 2017 The New York Timesin kerrottua Weinsteinin ahdistelleen kymmeniä naisia. Siitä sai alkunsa #metoo-liike

Harvey. Pelkkä etunimi riitti Manhattanin muoti- ja elokuvapiireissä. Kaikki tiesivät sen perusteella, kenestä oli kyse. Harvey Weinstein oli ikoni. Työkaverini puhuivat hänestä ihailevasti.

Olin nuori elokuva-alan opiskelija Suomesta. Tuntui hassulta, että edessäni seisoi Harvey Weinstein, Miramax-elokuvayhtiön perustaja. Sama Harvey, joka veljensä Bob Weinsteinin kanssa oli tuottanut viime vuosikymmenten parhaita elokuvia.

Weinsteinin veljekset Bob ja Harvey (oik.) vuonna 2007.

Suoraan sanottuna hän oli aika ällöttävä tyyppi. Komenteleva, äänekäs ja vaativa.

Työskentelin West Chop Clubilla kaksi pätkää, kesät 1997 ja 1998. Kerran Weinstein vähän suuttui tullessaan hakemaan päivän sanomalehtiä. Luin parhaillaan hänen New York Timesiaan. Lehden sivulle oli jäänyt kahvikuppini rinki.

Hänen silloinen, ensimmäinen vaimonsa kävi yksityisklubilla pelaamassa tennistä. Harvey Weinstein ei pelannut. Hän söi.

Pari kertaa viikossa hän nautti lounaan yksityisklubin ravintolassa vaimonsa ja tyttärensä kanssa.

Kaikki tiesivät, jos Harvey Weinstein oli ravintolassa. Hänen äänensä kantautui kauas.

Hän otti usein club sandwichin ranskalaisilla.

Nyt hän istuu vankilassa Riker’s Islandilla New Yorkissa ja syö samaa ruokaa muiden vankien kanssa.

Tähän on tultu. Harvey Weinsteiniin kohdistuva seksuaaliahdistelukohu käynnisti #metoo-liikkeen lokakuussa 2017. Silloin kävi muun muassa ilmi, että hän maksoi 1997 näyttelijä Rose McGowanille 100 000 dollaria, ettei tämä veisi ”hotellihuoneen tapahtumia” oikeuteen.

Siis vuonna 1997!

Samana vuonna tapasin Harvey Weinsteinin kymmeniä kertoja. Minua hän ei ahdistellut.

Kun pyöräilin Weinsteinin kesähuvilan ohi, minulla ei ollut aavistustakaan, että 23 vuotta myöhemmin hänen uransa olisi ohi. Että hän joutuisi vankilaan seksuaalirikoksista. Että hänestä tulisi Hollywoodin vihatuin ihminen.

Näin Harvey Weinsteinista vain pinnan. Näin valtavan 1800-luvulla rakennetun puuhuvilan Atlantin rannalla. Ison kuistin, joka ulottui ympäri talon. Kauniin vaimon ja suloisen tyttären vaaleanpunaisessa tyllimekossa isänsä rinnalla.

Harvey Weinstein tyttärensä kanssa yksityisklubin terassilla. – Ujostelin kuvan ottamista, vaikka sain luvan. Siksi osa Harveyn päästä puuttuu kuvasta, Suvi Kerttula kertoo ja ihmettelee nyt, miksi Weinsteinilla ei ollut kenkiä.

Yksityisklubin rakennus.

Huvila maksoi tietenkin miljoonia. Harvey Weinsteinille kyse oli kuitenkin pikkurahasta. Walt Disney Company osti 1993 Weinsteinin elokuvayhtiö Miramaxin 800 miljoonalla.

Kun poljin pyörällä Weinsteinin kesähuvilan ohi, ajattelin, että tällaisia taloja näkee vain elokuvissa.

Elokuvat olivat jo nuorena tulevan huipputuottajan intohimo. Ehkä hulppea huvila oli toteutunut unelma.

Lapsuuden miljöö oli keskiluokkainen. Harvey Weinstein syntyi 19. maaliskuuta 1952 juutalaiseen perheeseen Queensissa New Yorkissa. Äidin vanhemmat olivat puolalaisia maahanmuuttajia.

Opiskeluaikoina Buffalossa Harvey Weinstein kiinnostui viihdealasta ja järjesti veljensä Bobin kanssa konsertteja. Myöhemmin he aloittivat elokuvabisneksen konserttitulojen avulla.

Jo yliopistossa Harvey Weinstein tuli tunnetuksi naisten ahdistelijana.

Menestysvuosinaan hän pyysi naisnäyttelijöitä hotelliin puhumaan työasioista ja käytti heitä hyväkseen. Hän ajoi naisia alasti takaa, masturboi vastentahtoisten naisten edessä ja pakotti sänkyyn.

New Yorkin kasvattina hän osasi aina luovia tilanteista ulos. Usein rahalla.

Vogue-lehden mukaan Harvey Weinsteinin persoonassa kulminoitui New Yorkin parhaimmat ja pahimmat piirteet: hän on fiksu, ylimielinen, isosuinen, temperamenttinen ja luova.

Kaikkia näitä ominaisuuksia tarvittiin 1979, kun Harvey ja Bob Weinstein perustivat suurista filmiyhtiöistä riippumattoman elokuvatuotantoyhtiön Miramaxin. Se sai nimensä veljesten vanhempien Miriamin ja Maxin mukaan.

Aivan ensimmäiseksi he editoivat Amnesty Internationalille elokuvan.

Sittemmin kaksikko löysi elokuva-alalta markkinaraon. Harvey Weinstein tajusi, että taide-elokuvalla on yleisönsä ja sellaiset elokuvat voivat menestyä myös kaupallisesti. 90-luvulla Miramaxin löytöihin kuuluivat useat kulttielokuvat, kuten Seksiä, valheita ja videonauhaa ja Kokki, varas, vaimo ja rakastaja sekä Crying Game.

Pikkuhiljaa Harvey Weinsteinista tuli legenda, modernin, riippumattoman indie-elokuvan isä. Vuosina 1992–2003 Miramax Studio tuotti vähintään yhden parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaan joka vuosi.

Veljekset jatkoivat Disney-kaupan jälkeen Miramaxin johdossa vuoteen 2005, jolloin he perustivat oman tuotantoyhtiön The Weinstein Companyn.

Vuonna 1994 Harvey Weinstein juhli Cannesissa, kun hänen tuottamansa Pulp Fiction voitti Kultaisen Palmun.

Miramaxin ensimmäinen Oscar-palkinto tuli 1997 elokuvasta Englantilainen potilas.

– Elokuvanteon salaisuus on vahvin mahdollisin käsikirjoitus, Harvey Weinstein on sanonut.

1997 Miramax sai ensimmäisen Oscarin. Se oli sama vuosi, jolloin minun, nuoren suomalaisen opiskelijan, polkuni Harvey Weinsteinin kanssa yhtyi ensimmäistä kertaa.

Vasta myöhemmin olen tajunnut, että olen saattanut pitää kädessäni Oscar-elokuvan alkuperäistä käsikirjoitusta!

1997 ja 1998 ei ollut vielä sähköpostitse lähetettäviä pdf-tiedostoja. Harvey Weinstein kävi noutamassa Fedex-pakettinsa minulta yksityisklubin respasta.

Kun paketti tuli, soitin Weinsteinin kesähuvilan lankapuhelinnumeroon. Yleensä hän vastasi puhelimeen itse.

Jossakin paketissa on saattanut olla vuonna 1999 Oscar-pöydän pyyhkinyt käsikirjoitus. Vajaat kaksi vuotta myöhemmin 1999 Miramax sai seitsemän Oscaria elokuvasta Shakespeare in Love.

Harvey Weinsteinin maine kasvoi eikä aina myönteisesti.

Voimakastahtoista tuottajaa on syytetty monista asioista. Miramaxin tapana ollut aasialaiselokuvien leikkaus ja ääniraidan muokkaus on kuohuttanut elokuva-alalla.

Weinstein on tullut tunnetuksi myös häpeämättömänä, aggressiivisena ja kuluttavana tyyppinä. Hän saattoi haukkua ihmisiä pataluhaksi tai heittää kutsuvieraan vihaisesti juhlistaan.

– Weinstein voi olla läheisin ystävä tai pelottavin painajainen, näyttelijä Johnny Depp on sanonut.

Taru sormusten herrasta -elokuvat ohjanneen Peter Jacksonin mukaan Ashley Judd ja Mira Sorvino eivät saaneet rooleja, koska Miramax-studion johtajana toiminut Weinstein levitti heistä huhuja.

Nyt on käynyt ilmi, että he yrittivät ottaa puheeksi Weinsteinin epäasiallisen käytöksen. Siitä seurasi kosto.

Weinstein tiesi heikkoutensa. Hänestä tehty dokumentti kertoo, että hänellä oli vaarallisten tapausten lista (”red flag list”) 70 henkilöstä, jotka saattaisivat puhua hänen tempuistaan medialle.

Näyttelijä Ashley Judd Harvey Weinsteinin käsipuolessa 1997. Judd oli ensimmäisiä Weinsteinia häirinnästä syyttäneitä.

Rose McGowan (ylh. vas), Angelina Jolie (ylh. oik.), Ashley Judd (alh. vas) ja Gwyneth Palthrow ovat syyttäneet Weinsteinia ahdistelusta.

Harvey Weinsteinista huokui, että hän oli tottunut aina saamaan haluamansa.

”My name is Harvey Weinstein”, hän huudahti respassa että koko kerros kaikui.

Hän ei malttanut pysyä asiakkaan puolella vaan otti omin luvin pakettinsa, jos minulla oli puhelu kesken.

Weinsteinin kokin mielestä Harvey oli mitä mukavin. Kokki oli kämppäkaverini kesällä 1998. Kun istuimme iltaisin kuistilla, hän kehui työnantajaansa.

”Harvey on tosi mukava”, kokki sanoi ja kertoi Harveyn olevan kova tupakoitsija. ”Hän on ystävällinen, hän antoi minulle luvan ottaa tupakoitaan”, kokki paljasti.

Weinsteinilla oli usein mukana nelivuotias tyttärensä. Hän on ollut kaksi kertaa naimisissa ja on nyt viiden lapsen isä.

– Isyys on tehnyt minusta kypsemmän, Weinstein on sanonut.

– Viha on kuin pois pyyhitty. Minusta on tullut lempeämpi, hän jatkoi.

Samassa haastattelussa Harvey Weinstein esiintyi suvaitsevaisena ihmisenä. Hän sanoi, ettei koskaan tekisi töitä ihmisen kanssa, joilla on jotakin arabeja, juutalaisia tai tummaihoisia vastaan.

Vuosina 2005–2008 Harvey Weinstein piti elokuvabisneksestä tauon.

– Olen menettänyt kiinnostuksen, hän sanoi ja keskittyi muotibisnekseen .

Kunnes liekki jälleen syttyi. Yksi syy paluuseen oli talousvaikeudet. Netflix oli vienyt 40 prosenttia The Weinstein Companyn dvd-myynnistä.

Oli aika palata juurille, elokuvantekoon.

Sen bisneksen Harvey on aina osannut. Tähän mennessä Weinsteinin veljesten elokuvilla on 249 Oscar-ehdokkuutta.

2012 Time-lehti valitsi Harvey Weinsteinin yhdeksi maailman sadasta vaikutusvaltaisimmista ihmisistä.

Puoluekannaltaan hän on demokraatti, yksi Hillary Clintonin tukijoista.

Barack Obaman auto Weinsteinin pihalla 2012. Weinstein rahoitti Obaman kampanjaa.

Googlaamalla löytää satoja kuvia Harvey Weinsteinista maailman mahtavimpien seurassa. 2004 hänet on kuvattu kuningatar Elisabetin seurassa. Kuningatar antoi hänelle kunnianosoituksen ansioista brittiläisen elokuvan puolesta.

Vähemmän mairittelevaa materiaalikin löytyy. Harvey Weinstein osallistui prinssi Andrew’n tyttären prinsessa Beatricen 18-vuotisjuhliin. Valokuvassa hän hymyilee nyt jo edesmenneen pedofiililiikemiehen Jeffrey Epsteinin kanssa.

Lokakuussa 2017 Harvey Weinsteinin elämä muuttui lopullisesti. The New York Times - ja The New Yorker -lehdet kertoivat kymmenien naisten syyttävän Weinsteinia seksuaalisesta häirinnästä, seksuaalisesta väkivallasta tai raiskauksesta.

Weinstein kiisti syytökset ja väitti asioiden tapahtuneen yhteisymmärryksessä.

Elokuvamogulin käytös oli julkinen salaisuus pitkään. Kerrottuaan parhaan naissivuosan palkintoehdokkaat 2013 Oscar-gaalassa juontaja Seth MacFarlane sanoi: ”Onneksi olkoon, teidän viiden naisen ei tarvitse enää esittää olevanne kiinnostuneita Harvey Weinsteinista.”

Nyt yli sata naista on paljastanut joutuneensa Weinsteinin ahdistelemaksi, heidän joukossaan Hollywood-tähtiä: Angelina Jolie, Ashley Judd, Rose McGowan, Gwyneth Paltrow ja Mira Sorvino.

Syytösten tultua julki Harvey Weinstein sai potkut omasta The Weinstein Companystaan. Yhdysvaltain elokuva-akatemia erotti Weinsteinin jäsenyydestään.

Oli alkanut uusi aika. Vanhan maailman säännöillä ei enää pystynyt pelaamaan. Myös Weinsteinin vaimo Georgina Chapman sai tarpeekseen ja jätti miehensä lokakuussa 2017.

Vogue-lehden haastattelussa toukokuussa 2018 Chapmanilta kysyttiin, oliko hän epäillyt miehensä käytöstä. Chapman vastasi, ettei koskaan.

– Hän on erittäin älykäs, laajasti lukenut mies, Chapman sanoi.

– Ja hyvin antelias. Hän maksoi, että ystäväni äiti pääsi syöpähoitoihin parhaalle lääkärille. Hän on mahtava sillä lailla, Chapman kertoi.

Weinstein vaimonsa Georgina Chapmanin kanssa vuonna 2014. Liitto kariutui 2017.

Tähän asti Harvey Weinstein on tottunut, että rahalla saa haluamansa. Hän on onnistunut maksamaan osan syytöksiä esittävistä naisista hiljaiseksi yli 25 miljoonalla.

Nyt sille ajattelulle tuli loppu. Weinstein tuomittiin syylliseksi seksuaaliseen ahdisteluun ja raiskaukseen helmikuussa 2020.

Jos joku olisi 90-luvulla ennustanut tilanteen, en olisi uskonut. Kaikki kumarsivat häntä.

Nyt satoja naisia kyykyttänyt mies on laihtunut rajusti ja kulkee rollaattorilla, mutta hymy on sama. Ylimielinen.

Weinstein joutui helmikuussa oikeudesta sairaalaan sydänvaivojen takia. Hänellä on ollut sydänkohtaus vuonna 2000.

11.3. 2020 Harvey Weinstein saapui oikeuteen pyörätuolissa kuulemaan lopullisen tuomionsa. Miriam Haley, Weinsteinin suuseksiin pakottama uhri, vaati kanteessaan elokuvamogulille maksimirangaistusta, 29 vuotta.

”Raiskaajien on aika maksaa elämällään ja elämästä, jonka he veivät”, Miriam Haley sanoi oikeudessa.

Weinsteinin uhrien asianajaja Gloria Allred näytti 23 vuoden tuomion jälkeen paperia, jossa luki: ”20 + 3 – Tältä oikeus näyttää”.

Weinsteinin uhri Tarale Wulff puhuu medialle Weinsteinin tuomion julistamisen jälkeen keskiviikkona New Yorkissa.

67-vuotias Harvey Weinstein tuomittiin vankilaan 23 vuodeksi. Muutaman tunnin kuluttua musertunut mies kiidätettiin sairaalaan rintakipujen vuoksi.

Tuomion istuttuaan hän on 90-vuotias.

Mieleeni on jäänyt Weinsteinin minulle lausuma repliikki: ”I want everything”, haluan kaiken. Ajattelin silloin, että vain tahtoihminen pääsee elämässä todella pitkälle.

Nyt tiedän: tahtoihminenkin voi menettää kaiken.Lähteet: New York Post, New York Times, Vogue, Wikipedia,