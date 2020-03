Burleskitähti Saana, 37, maalasi taulun miesten välisestä rakkaudesta – sitten hänelle alkoi tulvia tuohtuneita viestejä ja peniskuvia

Molly Moonstone eli Saana Koskinen on burleskitaiteilija, joka on niittänyt mainetta Yhdysvalloissa asti.

Molly Moonstone -taiteilijanimellä burleskia tekevä Saana Koskinen maalasi miesten välistä hellyyttä kuvaavan taulun. Sen jälkeen hänelle alkoi tulvia suorasukaista palautetta.

Helsingissä asuva burleskitaiteilija Molly Moonstone eli Saana Koskinen, 37, on paitsi esiintymislavoilta tuttu räväyttäjä, myös pitkän linjan taiteilija. Koskinen on menestyksekkään burleskiuransa ohella aina maalannut, ja nykyään hän saa osan elinkeinostaan myymällä taulujaan.

Koskisen maalaustyyli on ollut aina huomiota herättävä, ja hänen tauluissaan vilahtelevatkin kurvikkaat, vähäpukeiset naiset, kirkkaat värit ja pop art -tyyli. Nyt Koskinen maalaa parhaillaan kuuden taulun sarjaa miesten välisestä rakkaudesta. Taulut kantavat nimeä All You Need Is Love ja ne ripustetaan vielä tässä kuussa esille Bar Fairytaleen Helsingissä.

Yllätys oli kuitenkin melkoinen, kun Koskiselle alkoi tulvia palautetta ja kommentteja hänen julkaistuaan tällä viikolla Instagramissaan pienen maistiaisen tulevasta näyttelystään.

Koskisen maalaamassa taulussa kaksi miestä istuvat sohvalla ja suutelevat toisiaan.

Koskinen kertoo IS:lle häkeltyneensä miesten välistä rakkautta esittelevän taulunsa saamasta huomiosta. Kuvan julkaisemisen jälkeen viestejä alkoi tulvia niin kuvan kommenttikenttään kuin yksityisestikin. Niissä sanottiin, että tämänkaltaista taidetta ei tarvitsisi julkisesti esitellä.

– Ihmiset muun muassa avautuivat minulle, että he hyväksyvät enemmin huumeiden käytön kuin tällaisen, Koskinen kertoo.

Sen jälkeen Koskisen taidesivuilta Instagramissa lähti kymmeniä seuraajia.

– Seuraajia lähti jo silloin, kun julkaisin luonnoksen taulusta. Kun julkaisin kuvan varsinaisesta taulusta, niin seuraajien katoaminen vain yltyi.

– Olin ihan haavi auki, että mitä täällä tapahtuu. Miten tämä voi mennä näin tunteisiin? hän ihmettelee.

Palautteenantajien ikäjakaumassa näytti korostuvan Koskisen mukaan reilu 60-vuotiaat.

– Eniten minua hämmensi se, että ihmiset sanoivat, että tällaista ei tarvitsisi julkisesti näyttää ja tällaisesta jää paha maku suuhun.

Koskinen hämmästelee erityisesti sitä, että hän on maalannut vuosien ajan naispareja ja vähäpukeisia naisia. Mikään muu taulu ei ole kuitenkaan aiemmin aiheuttanut vastaavaa reaktiota.

– Ihmiset kysyivät, että mitä jos maalaisit naisia suutelemassa keskenään. Sanoin, että olen tehnytkin niin, monet kerrat, Koskinen huokaisee.

Koskinen arvelee, että taulu herätti keskustelua juuri siksi, että siinä korostuu alastomuuden sijaan miesten väliset hellät tunteet.

– Esimerkiksi Tom of Finland on valtavan suosittu ja ihmiset ostavat pyyhkeitä ja lakanoita ja ties mitä, mutta niissä kuvissa onkin seksiä, testosteronia ja urosmeininkiä. Minun tauluissani miehet eivät ole alasti tai vähissä pukeissa tai mitään sellaista. Luulen, että hulabaloo tuli siitä, ettei kahden miehen välistä hellyyttä ole totuttu näkemään samalla tavalla.

Kaiken huipuksi Koskinen sai tauluun liittyviä miesten lähettämiä dick pic -kuvia eli otoksia, joissa mies esittelee sukupuolielimiään.

– Sain julkaisemaani luonnokseen liittyen miehiltä dick picejä. Tuli sellaisia, joihin oli liitetty kuva taulun luonnoksesta. Mielestäni he olivat ihan heteromiehiä, ja yksikin kirjoitti, että I love you, babe. Taulu todella herätti hyvin mielenkiintoisia reaktioita suuntaan ja toiseen, Koskinen nauraa.

Moiset intiimikuvat eivät Koskista juuri hetkauta, sillä valitettavasti niiden saaminen on kuulunut hänen arkeensa jo pitkään.

– Burleskitaiteilijana olen tottunut saamaan todella usein dick picejä. Yleensä niitä tosin tulee enemmän toiselle Instagram-sivulleni, Koskinen myöntää.

Näyttelyn avajaisia vietetään 21. maaliskuuta, ja osa tauluista on vielä maalamatta. Kaikissa lopuissakin tauluissa nähdään miesten välistä rakkautta, joissain paljasta pintaakin, vaikka siveettömiä kuvia Koskinen ei ikinä maalaa.

– Haluan, että näissä näkyy hellä kosketus ja rakkaus. Katsotaan millaista kommenttia sitten tulee, hän nauraa.

Koskinen joutui pistämään koronaviruksen takia kevään suunnitelmat uusiksi, sillä häneltä peruuntuivat kaikki työkeikat.

Saamansa ikävän palautteen ohella Koskinen haluaa kuitenkin korostaa saaneensa myös erittäin runsaasti ihania kommentteja ja kannustusta monenikäisiltä ihmisiltä sukupuoleen katsomatta. Kadonneiden seuraajienkin tilalle tuli melko nopeasti lisää seuraajia, itseasiassa liki kolminkertainen määrä.

– Kyllä niitä lähti, mutta varmaan kolme kertaa lähtijöiden verran tuli tilalle uusia. On siitä taulusta myös tykätty, ja sehän on positiivinen asia, että taide puhuttaa.

Pensseliin tarttuminen onkin ollut Koskiselle nyt ainoa vaihtoehto, sillä maailmalla ja Suomessa jylläävä koronavirus on muuttanut esiintyvän taiteilijan suunnitelmia rankalla kädellä.

– Kaikki työkeikkani on peruttu, juuri hetki sitten tuli viimeisin viesti. Kaikki on kotimaan ja ulkomaan keikat on peruttu eikä mihinkään ei pääse. Onneksi minulla on tämä taide.