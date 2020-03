Post Malone kieri sekavana lavalla ja herätti fanien huolen – näin artisti kommentoi itse välikohtausta

Artisti vakuuttaa, ettei kenenkään kannata olla huolissaan hänestä.

Vasta 24-vuotias amerikkalainen Post Malone, eli Austin Richard Post, on tällä hetkellä yksi musiikkimaailman kuunnelluimpia tähtiä. Hetki sitten fanien huoli kuitenkin heräsi, kun kasvoihin asti tatuoitu artisti vaikutti sekavalta esiintyessään täydelle yleisölle Yhdysvalloissa.

Somessa lähti aiemmin kiertämään useita videoita, joissa huolestuneet fanit olivat kuvanneet artistin erikoista käytöstä. Post Malone oli keikkansa aikana muun muassa kierinyt lavalla sekavan oloisena laulaessaan kappalettaan I Fall Apart. Hänellä oli myös vaikeuksia nostaa mikrofonia, hänen silmänsä muljahtelivat ja hän sekoili sanoissaan.

– Ette voi väittää, että tuo olisi hänen normaalia käytöstään. Se ei ole, ja tämä mies tarvitsee apua ennen kuin jotain pahaa tapahtuu, fanit vaativat Twitterissä videoiden levittyä.

– Olipa kyse huumeista tai alkoholista, hän ei tee tuota enää huvin vuoksi, vaan riippuvuuden takia. Ihmiset ovat todella huolissaan, toinen fani huomautti.

Huhut päihteiden käytöstä olivat kantautuneet myös itse tähden korviin. Hän ottikin CNN:n mukaan fanien huoleen napakasti kantaa esiintyessään Tennesseessä, Yhdysvalloissa.

Post Malone kiisti jyrkästi käyttävänsä päihteitä.

– En käytä huumeita, enkä ole koskaan voinut näin hyvin koko elämäni aikana, hän totesi yleisölle.

Hän selitti käytöksensä lavalla liittyneen puhtaasti vain esitykseen.

– Siksi voin laittaa kaiken likoon keikoilla, kaatua sille v*tun lattialle ja tehdä kaikkea tuollaista hauskaa p*skaa. Kaikille huolestuneille haluan sanoa, että arvostan rakkautta ja huolenpitoa, mutta voin hyvin enkä käytä huumeita, hän lisäsi.

CNN ei tavoittanut miehen edustajaa kommentoimaan asiaa.

Post Malone kiertää tällä hetkellä Yhdysvalloissa Hollywood's Bleeding -albuminsa tiimoilta. Keikat kestävät aina heinäkuuhun asti.

Los Angelesissa asuva rap-artisti on musiikin lisäksi tunnettu hänen omintakeisesta ulkonäöstään. Hänen tavaramerkkinsä ovat tatuoinnit, joilla hän on peittänyt kasvonsa kauttaaltaan. Muusikko on kuitenkin paljastanut GQ-lehdelle antamassaan haastattelussa, minkä vuoksi hän on tatuoinut kasvonsa. Hän myöntää peittelevänsä niillä huonoa itsetuntoaan.

– Olen hiton ruma kusipää, Post sanoo haastattelussa.

Post Malone ponnahti koko maailman tietoisuuteen hiteillään White Iverson, minkä lisäksi hänen muita tunnettuja kappaleitaan on Rockstar ja Sunflower. Molempia jälkimmäisiä kappaleita on striimattu Spotifyssa yli miljardi kertaa. Vuonna 2016 muusikko julkaisi Stoney-albumin, joka myi platinaa.

Post Malone on myös vieraillut Suomessa. Hän esiintyi vuonna 2018 Tampereen Ratinassa Blockfesteilla.