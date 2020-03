Olga ja Tuukka Temosen lapsi sai raivokohtauksen Kouvolan Rossossa – vanhemmat tekivät tiukan ratkaisun

Olga Temonen kertoo hänen ja Tuukka Temosen olevan vanhempina tiukkoja. Kasvattamisen Olga toteaa olevan ärsyttävää puuhaa, mutta nyt hän on kiitollinen pitkäjänteisyydestään.

Näyttelijä Olga Temonen nähdään pääroolissa perjantaina ensi-iltansa saaneessa Aika jonka sain -elokuvassa. Draama perustuu tositapahtumiin ja kertoo kilparatsastaja Jaana Kivimäestä, joka halvaantui alavartalostaan kuorma-auton lastaussillan rojahdettua hänen päälleen.

Elokuvan on ohjannut Olgan aviomies Tuukka Temonen. Elokuvan lapsirooleissa nähdään lisäksi pariskunnan tyttäret Helga, 11, ja Hilma, 10, joiden äitiä Olga elokuvassa näyttelee. Olga kertoo työskentelyn perheen kesken sujuneen mutkattomasti.

Temosten lapset ovat tottuneet olemaan kuvauksissa mukana ja tietävät, miten käyttäytyä niin kameran käydessä kuin tauoillakin. Mukana kuvauksissa usein pyöri myös perheen kuopus seitsemänvuotias Torsti.

– Meillä on aika kova kuri Tuukan kanssa. Se juontaa juurensa molempien kodeista, Olga Temonen kertoo.

Hän kertoo oman äitinsä olleen kasvattajana jopa pelottava.

– Minulla on neljä sisarusta, joten ymmärrän, että hän on halunnut kasvattaa meidät niin, että kun me lähdemme jonnekin ja hän sanoo, että nyt hiljaa, niin kaikki sitten oikeasti ovat hiljaa.

Tuukka ja Olga Temonen kuvattuna vuonna 2016 lastensa Helgan, Hilman ja Torstin kanssa Tuukan ohjaaman Teit meistä kauniin -elokuvan ensi-illassa.

Olga toteaa, ettei itse ole läheskään niin kova kasvattaja kuin äitinsä, mutta hänellä on selkeä ajatus siitä, miten lasten pitäisi tietyissä tilanteissa käyttäytyä. Iso osa Olgan ja Tuukan kasvatusperiaatteista perustuu avoimeen keskusteluun lasten kanssa.

– Lastemme on tärkeä ymmärtää, että he saavat vapauksia, heillä on aika rento elämä ja että he pääsevät mukaamme, jos he pystyvät vain käyttäytymään näissä tilanteissa niin kuin me haluamme.

Tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmat käyvät lastensa kanssa tarkasti tilanteet läpi ennen kotoa poistumista. Esimerkiksi ravintolassa tai muissa yleisissä tiloissa ei ole hyväksyttyä kinastella tai käyttäytyä muutoin huonosti. Nyt kun lapset ovat isompia keskustelu on helpompaa, aina ei niin ole ollut.

– Se on vaatinut ne muutamat kerrat, kun olemme lähteneet ravintolasta kirkuva lapsi sylissä pois, Olga naurahtaa.

– Kun esimerkiksi 3,5-vuotias uhmaikäinen alkoi kiljua kurkku suorana Kouvolan Rossossa, kun hän ei halunnut tietynmuotoista ranskalaista. Olemme olleet niissä tilanteissa tylyjä ja lähteneet pois.

Olga muistaa elävästi myös toisen tilanteen, jolloin Tuukka ja hän päättivät näyttää lapsille, että jos ei käyttäydytä kunnolla, sillä on seuraamukset.

– Kerran lapset alkoivat riidellä tosi isosti hotellissa. Me päätimme Tuukan kanssa, että nyt lähdemme takaisin kotiin. Olimme aivan eri puolella Suomea. Tuukka pisti kakarat autoon ja sanoi, että tänne tultiin olemaan asiallisesti ja kun ette näköjään sitä osaa, niin lähdemme kotiin nyt.

Olga toteaa kyseisten tilanteiden olleen lapsille käänteentekeviä hetkiä, jotka he tulevat muistamaan lopunikäänsä.

– Ne ovat olleet tietoisia hetkiä, jolloin olemme päättäneet, että nyt näytämme, että tarkoitamme sitä mitä sanomme.

Olga Temonen on aina tahtonut ottaa lapset osaksi elämää ja menoa, sillä ehdolla että lapset käyttäytyvät.

Olga toteaa kasvattamisen olevan ”ärsyttävää hommaa”, sillä olisihan hänestä mukavaa olla koko ajan kiva vanhempi. Hän on kuitenkin kiitollinen siitä, että he ovat jaksaneet Tuukan kanssa olla sinnikkäitä kasvatuksen suhteen, sillä nyt he nauttivat kasvatustyönsä tuloksista. Lasten kanssa voi helposti lähteä esimerkiksi ulkomaille elokuvafestivaaleille tai nauttia illallisesta ystävien seurassa.

Temosten perheessä keskustellaan paljon ja lasten ottaminen mukaan keskusteluun on itsestään selvää.

– Olen itse kasvanut perheessä, jossa lapset osallistuivat aikuisten keskusteluihin. Usein aikuisilla ja lapsilla on omat juttunsa, mutta tietyissä tilanteissa on kivaa, että lapset otetaan mukaan. Kuten on kiva, että kaikki voivat syödä yhdessä, eikä siten, että lapsille syötetään ranskalaisia toisessa huoneessa. On mukavaa, että näissä tilanteissa lapsillakin on ääni ja he voivat sanoa oman mielipiteensä.

– Ja siten että se on normaalia ja tervettä yhdessä olemista. Eikä niin että menkää te lapset nyt tuonne, niin me vanhemmat avataan täällä toisessa huoneessa kossupullo.

Olgan mielestä on kuitenkin hyvä, ettei lapsille kuitenkaan näissä tilanteissa anneta liikaa tilaa.

– Mikään ei ole rasittavampaa kuin jossain illanistujaisissa, että siellä on lapsi, joka varastaa omilla tyhjänpäiväisyyksillään koko show’n, Olga naurahtaa ja selventää:

– Kun sitäkin on, että aikuiset kuuntelevat hiljaa paikoillaan, kun lapsi esimerkiksi laulaa seurueelle sadatta kertaa saman kappaleen ja sen jälkeen vielä sanotaan, että ”no, laula vielä kerran vaan, me tässä istumme ja kuuntelemme.” Se ei ole kivaa.

