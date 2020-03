Gloria Gaynor pesee kätensä videolla I Will Survive -hitin tahtiin – fanit huomauttivat yhdestä seikasta

Laulaja Gloria Gaynor julkaisi hulvattoman videon, jossa hän kannustaa huolelliseen käsienpesuun.

Legendaarinen Gloria Gaynor, 76, julkaisi TikTok-sovelluksessa videon, jossa hän näyttää, miten kädet pestään huolellisesti I Will Survive -hitin tahtiin. Videolla laulaja hyräilee kappaleen soidessa taustalla ja pesee käsiään vajaan 20 sekunnin ajan.

– Kestää vain 20 sekuntia selviytyä, laulaja Gaynor kirjoittaa alkuperäisen päivityksensä yhteydessä.

Hyväntuulisen videon aihetunnisteiksi on merkitty #iWillSurviveChallenge, #coronavirus sekä #handwashing.

Video on lähtenyt leviämään Twitterissä, ja sitä on jaettu yli 110 000 kertaa. Ihmiset ovat kommentoineet julkaisua huvittuneina ja kiittävät tärkeään aiheeseen tarttumisesta. Yksi seikka on kuitenkin varastanut ihmisten huomion. Gaynor on saanut arvostelua siitä, kun hän ei videolla sulkenut hanaa käsienpesun ajaksi.

– Tuntuu pahalta katsoa, kun vesi juoksee koko videon ajan, eräs tviittaaja kirjoittaa.

– Olenko ainoa, joka saa sydämentykytyksiä, kun joku jättää hanan auki noin pitkäksi aikaa, toinen jatkaa.

Osa ihmisistä huomauttaa, ettei hanan sulkeminen pesun aikana ole suositeltavaa hygienian kannalta.

– Saippualla peseminen olisi täysin turhaa, jos hän koskisi hanaan välissä. Ensin tulee pestä kädet saippualla, sitten kuivata ja vasta sen jälkeen sulkea hana paperilla koskematta suoraan siihen, eräs kommentoi Twitterissä.

– Vaikuttaa siltä, ettei ihmisillä ole parempaa tekemistä kuin pahoittaa mielensä tästäkin, toinen näpäyttää.

THL:n ohjeet käsienpesuun:

Yhdysvaltalainen Gloria Gaynor tunnetaan parhaiten hiteistään Never Can Say Goodbye ja I Will Survive. Hän voitti tammikuussa uransa toisen Grammy-palkinnon Testimony-albumillaan.