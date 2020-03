Lotta Hintsa nousi lentokoneeseen – tajusi tilanteen vakavuuden vasta ilmassa: ”Tunsin häpeää”

Koronavirus ei estänyt Lotta Hintsaa matkustamasta. Nyt hän perustelee, miksi hän päätti lentää Yhdysvaltoihin.

Ex-missi ja vuorikiipeilijä Lotta Hintsa päätti lähteä ulkomaanmatkalle ympäri maailmaa jylläävästä epidemiasta huolimatta. Hintsa julkaisi Instagramissa päivityksen, jossa hän perusteli päätöstään astua lentokoneeseen.

– Torstaiaamuna viideltä heräsin junaa varten, mutta sitten pitikin tehdä kahdessa minuutissa päätös siitä, lennänkö samana aamuna Yhdysvaltoihin vai jäänkö Suomeen ja perun kahden kuukauden harjoitteluleirin, Hintsa aloittaa päivityksensä.

Tuolloin presidentti Trumpin määräämä matkustuskielto Euroopan maista USA:han ei ollut vielä voimassa, joten Hintsa pääsi lennolleen.

– Järjestelyt sujuivat suhteellisen helposti, joten päätin antaa palaa. Ajattelin, että kun selviäisin lennolle (siinä vaiheessa virus ei ollut levinnyt laajalle Suomessa tai Yhdysvalloissa) ja siitä vuorille, en todennäköisesti levittäisi koronavirusta, hän jatkaa.

Lentokoneessa uutisia lukiessa tilanne iski lopulta päin kasvoja.

– On kyllä sanottava, että tajusin tilanteen vakavuuden, kun istuin lentokoneessa ja luin uusista toimenpiteistä, joihin Suomen hallitus ryhtyy (mukaan lukien matkustussuositukset. Tunsin hieman häpeää).

Matkansa aikana Hintsa yllättyi kuitenkin positiivisesti, kuinka ihmiset panostivat muun muassa käsien pesuun ja etäisyyden pitämiseen.

– On kuitenkin todettava, että osalla on vielä opittavaa, miten yskiä oikein muiden läheisyydessä. En usko, että kenelläkään on syytä paniikkiin, mutta jokainen voi tehdä varotoimenpiteitä ja tehdä parhaansa sen mukaan, mitä pystyy, Hintsa päättää kirjoituksensa.

Päivitys sai vuorikiipeilijän seuraajilta ristiriitaisen vastaanoton.

– Suomessa on kerrottu varsin selvästi, että matkustamista tulee välttää, eräs seuraaja kommentoi.

– Sinulla ei ole aavistustakaan siitä, kuinka vastuuttomasti toimit. Maailman tilanteen huomioiden pitäisi ymmärtää, ettei kyse ole paniikista, vaan todellisuudesta, toinen kirjoittaa.

Hintsa vastasi kritisoijille, että hän luki uusista matkustussuosituksista vasta, kun hän oli jo lentokoneessa.

Osa sen sijaan ymmärsi hänen päätöksensä.

– Viisas päätös, voi mennä kuukausia ennen kuin pääsisit uudestaan Yhdysvaltoihin. Paras tapa lopettaa viruksen leviäminen on, että tartunnan saaneet tai sitä epäilevät pysyvät kahden viikon karanteenissa ja käyvät testeissä. Turvallista matkaa Lotta!

Hintsa on keskittynyt vuorikiipeilyyn ja luonut siitä itselleen ammatin. Hän oli hiljattain seitsemän viikon matkalla, jonka aikana hän oli kiipeämässä maailman 12. korkeimman vuoren huipulle. Matka sai kuitenkin ikävän käänteen, sillä hän joutui jättämään yrityksensä kesken, ja hänet evakuoitiin vuorelta lauantaina yhdessä valmentajansa, amerikkalaisen ammattilaisvuorikiipeilijän Donald Bowien kanssa.

Hintsan päätökseen keskeyttää kiipeily-yritykset vaikutti sääennuste, joka lupasi huipulle noin 42 m/s tuulia lähes koko siksi ajaksi, joka hänellä olisi vielä ollut käytettävissään huipulle yrittämiseen. Kokemus ja korkeaan ilmanalaan sopeutuminen olivat naisen mukaan myös riittämättömiä huipulle pääsyyn, kun ottaa sään huomioon.

– Niin rankat olosuhteet siellä ovat ja sellainen väsytystaistelu, että kyllä jokainen askel mikä ylöspäin mentiin oli pieni erävoitto. Tiesin etukäteen, että mahdollisuudet huipulle ovat todella pienet. Se olisi vaatinut aika lailla pientä ihmettä, Hintsa kommentoi Ilta-Sanomille.