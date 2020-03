Main ContentPlaceholder

Marjaana Lehtinen kuunteli bikinimallien puhetta muotinäytöksen takahuoneessa – alkoi välittömästi tuntea suurta onnea omasta tilanteestaan

Sulje

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

Miss Plus Size -kaunotar Marjaana Lehtinen kertoo olevansa kiitollinen omasta työtilanteestaan. Hän on seurannut sivusta, kuinka koronaviruksen leviäminen on vienyt työkeikat missikollegoilta.