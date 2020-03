Katariina Sourilta jättiyllätys: palaa Playboyn sivuille 31 vuoden jälkeen

Katariina Sourista tuli silmänräpäyksessä yksi Suomen seuratuimmista henkilöistä Playboy-kannen jälkeen. Nyt hän palaa ikonisen lehden sivuille vanhojen kuvien saattelemana.

Siitä on nyt 31 vuotta, kun 19-vuotias hyvinkääläisnuori Kata Kärkkäinen (nyk. Katariina Souri) pisti Suomen sekaisin poseeraamalla alasti ikonisen Playboyn kannessa. Joulukuun 1988 kansikuvan pitsihansikkaissa keimaillut mustahiuksinen kaunotar on jäänyt monien suomalaisten mieleen.

Siitä hetkestä lähtien nuoresta naisesta tuli yksi Suomen seuratuimmista henkilöistä ja hänen elämänsä mullistui merkittävästi.

Nyt taiteilijana ja kirjailijana työskentelevä Katariina Souri, 51, paljastaa tekevänsä paluun Playboyn sivuille. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Souri kertoo IS:lle saaneensa varsin yllättävän yhteydenoton lehdestä noin kuukausi sitten.

– Kyseessä on Playmate revisited -teemaan kuuluva juttu, jossa haastatellaan ja päivitetään aiemmin lehdessä olleen Playmaten kuulumiset. Luulen, että minut valittiin sen takia, että he halusivat henkilön, jolla on ollut hieman erikoisempi elämä, Souri pohtii IS:lle.

Taiteilija ei pohtinut päätöstään pitkään.

– Mietin, että mikäs siinä ja päätin antaa haastattelun. Oli todella kiva päästä haastateltavaksi, kun on nähnyt lehden kehittymistä entistä parempaan suuntaan.

Katariina Souri tuli ryminällä julkisuuteen 30 vuotta sitten, jolloin hän poseerasi Playboyn kannessa.

Souri on seurannut aktiivisesti Playboyta vuosien varrella. Hänen mielestään lehti on nykyään trendikkäämpi ja nuorekkaampi.

– Laatulehti se on ollut aina, mutta nyt näyttäisi olevan täysin uusi meininki. Verkkolehteä seuranneena huomaan, että se on nykyään milleniaalien haltuun ottama. Teemat ovat yhteiskunnallisia, kantaaottavia ja ajankohtaisia, Souri arvioi.

Laajassa haastattelussa käsiteltiin muun muassa Sourin taidetta ja uraa sekä naiseuteen liittyviä teemoja.

– Heitä kiinnosti se, miten minä taiteilijana käsittelen naisen roolia ja voimaantumista sekä feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta. Kyllä heitä sekin kiinnosti, olenko biseksuaali, mutta haastattelu ei pyörinyt pelkästään sellaisten aiheiden ympärillä, Souri kertoo.

Vanhat kuvat käyttöön

Kesäkuussa ilmestyvää juttua varten ei ole otettu uusia kuvia, vaan siinä käytetään lehden ottamia ennen julkaisemattomia kuvia. Souri iloitsee, että myös hänen maalauksiaan käytetään jutun verkkoversiossa.

Artikkelia hiotaan parhaillaan tarkkaan jokaista yksityiskohtaa myöten. Souri on varsin tyytyväinen tämänhetkiseen versioon.

– Juttu on erittäin hyvin kirjoitettu ja tehty mielenkiintoisista näkökulmista. Se sisältää myös painavaa asiaa, eli olen kaiken kaikkiaan varsin tyytyväinen, hyväntuulinen Souri toteaa.

Helsingissä syntynyt, mutta Hyvinkäällä lapsuutensa viettänyt Souri oli 19-vuotias Playboy-kuvausten aikaan.

Vuosi 1988 mullisti Sourin elämää monella tapaa. Playboyn kansi teki naisesta julkkiksen kertarysäyksellä. Hänestä tuli yksi kohutuimmista kaunottarista, jonka jokaista liikettä seurattiin tiiviisti lehdissä.

– Kyllä se muutti aivan kaiken ja koko elämäni suunnan. Siitä eteen päin elämä kulki sen mukaan, mitä julkisuutta se toi ja mitä mahdollisuuksia se avasi. Se on asia, joka on vaikuttanut uraani enemmän kuin mikään muu ja vaikuttaa vieläkin, Souri tiivistää.

Katariina Souri nousi julkisuuteen ensimmäisen kerran poseerattuaan Playboy-lehdessä joulukuussa 1988. Sittemmin Souri on luonut uraa kirjailijana, taiteilijana ja kolumnistina.

Tällä hetkellä Sourin pitää kiireisenä Pohjan kosketus -nimisen romaanin työstäminen. Hän on sulkenut taideliikkeensä, mutta jatkaa siitä huolimatta taiteen tekemistä kirjoitusurakan ohella.