Anna Abreu heitti eilen keikan Jyväskylässä ja hermostutti Twitter-käyttäjät – pahoittelee nyt päätöstään

Laulaja Abreu esiintyi eilen Jyväskylässä, mikä poiki runsaasti kritiikkiä muun muassa sosiaalisen median käyttäjiltä. Nyt artisti pahoittelee tapahtunutta Instagramissa.

Pääministeri Sanna Marin totesi eilen hallituksen tiedotustilaisuudessa, että koronaviruksen vuoksi kaikki yli 500 hengen tilaisuudet suositellaan peruttavaksi. Suosituksen seurauksena muun muassa lukuisia urheilutapahtumia ja konsertteja on peruttu ympäri Suomen.

Suosituksesta huolimatta räppäri Pyhimys sekä laulaja Anna Abreu olivat eilen toteuttaneet ennalta suunnitellut keikkansa. Sekä Pyhimys että Abreu olivat kuitenkin rajanneet yleisömääränsä 500 henkeen, mikä oli hallituksen asettama suositus. Tästä huolimatta kaksikko sai osakseen runsaasti kritiikkiä sosiaalisessa mediassa, ja keskustelu kävi kuumana muun muassa viestipalvelu Twitterissä.

– Keikkojen perumisen sijaan päästetään nyt sitten vain 500 henkilöä paikalle. Sellaista ihmisten terveydellä pelleilyä sitten, eräs Twitter-käyttäjä kirjoitti päivityksessään, jota on jaettu ja kommentoitu satoja kertoja.

– Hei siis koronavirus ei ilmeisesti ole yhtään vaarallinen, jos paikalla on samaan aikaan vain max 500 ihmistä. Se luku 501 puolestaan on kriittinen eli yksi ihminen katkaisee kamelin selän, toinen puolestaan sivalsi.

– Ja mites ne jonot. Päästetäänkö jonoonki se maks 500 henkilöä? Kyseli kolmas.

– Osalla keikkajärjestäjistä tuntunut tänään hiukan massin kuvat näkyneen silmissä Koronasta viis, kirjoitti yksi Twitter-käyttäjistä kommentissaan.

Kritiikki ei mennyt artisteilta ohi. Jyväskylässä eilen esiintynyt Abreu kiirehtikin ottamaan kantaa aiheeseen. Hiljattain julkaisemassaan Instagram-päivityksessä artisti ilmoitti seuraajilleen, että on päättänyt nyt perua kaikki kevään keikkansa. Hän myös pahoitteli sitä, että hänen eilinen keikkansa päätettiin järjestää koronavaarasta huolimatta.

– Esiinnyin eilen Jyväskylässä, koska sain järjestäjältä tiedon, että yleisö rajataan 500 henkeen eikä syytä perumiselle siksi ole. Olen pahoillani siitä, että keikka vedettiin. Tää tilanne on mulle kuten kaikille muillekin täysin uusi. Toimin saamieni ohjeiden mukaisesti tilanteessa, jossa keikkaa ei järjestäjän puolesta peruttu, Abreu kirjoitti päivityksessän.

Abreu kertoi keskustelleensa keikkajärjestäjiensä kanssa ja tulleensa siihen lopputulokseen, että tulevien keikkojen peruminen on tässä tilanteessa paras vaihtoehto. Hän myös lupasi, että kevään peruuntuneille keikoille tullaan etsimään korvaavat päivämäärät.

– Tämä tilanne on meille kaikille pelottava ja uusi, mutta tällaisena aikana on mielestäni tärkeää vetää yhtä köyttä ja pitää huolta toisistamme. Mulle mun crewn ja yleisön turvallisuus on ja tulee aina olemaan todella tärkeää, enkä halua sitä riskeerata mistään hinnasta. Kiitos ymmärryksestä kaikille, pysytään terveinä ja opitaan virheistämme, Abreu päätti kirjoituksensa.

Päätökset isojen yleisötapahtumien perumisesta ovat poikineet paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Fitness Classic -kilpailun siirtäminen kahdella kuukaudella sai monet tutut fitness-tähdet ottamaan aiheeseen kantaa.

Areenakiertueitaan ovat puolestaan peruneet muun muassa rapduo JVG sekä laulaja Sanni. Myös Suvi Teräsniskan loppuunmyydyn konserttikiertueen jäljellä olevat 11 konserttia on päätetty siirtää kevääseen 2021.