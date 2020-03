Tuukka Ritokoski ajoi taksia vailla suunnitelmaa, kunnes äiti puuttui peliin – nyt hän on supersuositun Jaajo Linnonmaan kollega

26-vuotias Tuukka Ritokoski on yksi Radio Suomipopin Aamulypsyn juontajista.

Kun Tuukka Ritokoski ajoi taksia ja nauroi samalla Radio Suomipopin Aamulypsyn vitseille, hän ei voinut kuvitellakaan olevansa joskus itse yksi suosikkiohjelman juontajista.

Hetkeä ennen haastattelua Tuukka Ritokoski, 26, on kertonut sadoille tuhansille radiokuuntelijoille suorassa lähetyksessä, että pian hänestä tehdään hänen uransa ensimmäinen suurempi lehtijuttu, mikä jännittää häntä.

Kuten Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelmassa tapana on, puhe kääntyy pian vitsailuksi ja kuittailuksi, kun Ritokosken kollegat Jaajo Linnonmaa, 41, ja Anni Hautala, 37, kiusoittelevat Aamulypsyn nuorinta ja uusinta jäsentä edessä olevasta koettelemuksesta.

No, mikä tässä haastattelussa nyt niin jännittää vai jännittääkö häntä edes oikeasti?

– Kyllä minua vähän jännittää. En ole aiemmin näitä haastatteluja oikein tehnyt ja se on ollut ihan tietoinen valinta, Ritokoski sanoo.

– En ole ikinä haaveillut julkisuudesta ja en todellakaan koe olevani mikään julkkis. Esillä olo ei tunnu mitenkään omalta jutulta, Ritokoski selventää.

Ritokoski antaa haastattelun keskellä työpäiväänsä. Haastattelun jälkeen häntä odottaa juuri tehdyn aamulähetyksen parhaiden palojen kuunteleminen ja leikkaaminen nettiin kuunneltavaksi podcasteiksi.

Ritokoski on ollut kiinteä osa Aamulypsyä helmikuusta 2019. Hän hyppäsi lähetyksiin mukaan sen jälkeen, kun Juha Perälä lopetti ohjelmassa. Ritokoski on kuitenkin työskennellyt Nelonen Median radioilla jo kuuden vuoden ajan.

Radio Suomipopin studiosta on tullut Tuukka Ritokosken työpaikka.

Se, miten Ritokoski aloitti työt Radio Suomipopilla on oikeastaan sattumaan kauppaa. Hän toteaa olleensa vahingossa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hän päätyi Nelonen Median radioille alun perin vuonna 2014 työharjoittelijana leikkaamaan videoita ja podcasteja. Tuolloin hän opiskeli Laajasalon opistossa urheilutoimittajaksi, myös opintoihin hän päätyi sattuman kautta äitinsä patistamana.

Ennen kuin Ritokoski aloitti opintonsa hän ajoi työkseen taksia setänsä yrityksessä.

– En silloin tiennyt, mitä oikein haluaisin elämälläni tehdä. Ajattelin, etten minä varmaan taksiakaan lopun ikääni aja, mutten tiennyt, mille alalle tahtoisin lähteä, Ritokoski muistelee.

Urheilu ja selostaminen olivat aina kiinnostaneet häntä, minkä myös hänen vanhempansa tiesivät, olihan Ritokoski jo pikkupoikana selostanut runsaasti kaiken maailman otteluita ääneen.

Ritokoski oli lähdössä yövuoroon ajamaan taksia, kun hänen äitinsä kertoi, että Laajasalon opistossa olisi seuraavana päivänä urheilutoimittajalinjan pääsykokeet.

– Äitini tunsi erään koulun opettajista ja sanoi, että varmaan valintakokeeseen pääsy onnistuu, jos hän soittaa tälle tutulleen. Sanoin, etten oikein tiedä, sillä minulla oli edessä yövuoro ja en ollut varma, jaksanko heti aamusta lähteä kokeisiin.

– Lopulta äiti heitti minut aamulla pääsykokeisiin ja pääsin kouluun sisään. Siitä se sitten lähti. En voi vähätellä äidin roolia työkuviossani.

Ritokoski oli kuunnellut Suomipopin Aamulypsyä usein taksia ajaessaan.

– Ajoin tilataksia aamuisin ja yritin löytää radiosta kuunneltavaa ohjelmaa. Suomipop oli siihen aikaan vähän junttikanavan maineessa mielestäni ja en sitä kauheasti silloin kuunnellut, kunnes löysin Aamulypsyn.

Ritokoski jäi Linnonmaan, Hautalan ja Perälän vitseihin välittömästi koukkuun.

– Aloin kuunnella Aamulypsyä toden teolla ja mietin, että tämähän on parasta, mitä radiosta löytyy. Aamuvuorot alkoivat sujua rattoisammin ja sain aamuihini aivan uuden sykäyksen.

Roisit jutut tosin saivat välillä taksia ajavan Ritokosken korvat punoittamaan.

– Kyllä siinä piti olla tarkkana. Välillä kuljetin taksilla erityislapsia ja piti vaihtaa kanavaa, ettei lapsille jääneet tietyt jutut muistiin ja lentoon puheessa.

–Olen todella kiitollinen Jaajolle ja Annille siitä, että he ovat ottaneet minut mukaan ohjelmaansa. Kyllähän he ovat ottaneet ison riskin ottaessaan tällaisen nuoren tyypin mukaan, Tuukka Ritokoski sanoo.

Nykyiseen pestiinsä aamujuontajana Ritokoski päätyi, kun Juha Perälä lopetti Suomipopilla tammikuussa 2019. Alkuun Ritokoski piipahti ohjelmassa silloin tällöin hetken aikaa, Linnonmaan ja Hautalan jatkaessa Aamulypsyn tekoa kahdestaan.

– En itsekään tahtonut lähetyksen kolmanneksi juontajaksi heti Perälän lähdön jälkeen, sillä Peris on niin korvaamaton persoona. Pallo oli muutenkin koko ajan Annilla ja Jaajolla ja he saivat ilmoittaa, kun tahtoivat kolmannen studioon.

Ritokoski kertoo ajatelleensa asiaa paljon myös kuuntelijoiden kannalta. Siksi hän ei yllättynyt runsaasta vihaisesta kuulijapalautteesta.

– Todella pystyn samaistumaan niihin kuulijoihin, jotka laittoivat vihaista palautetta, että ”voisiko toi äijä lähteä menemään”

Ritokoski myöntää, että hänellä oli alkuun vaikeuksia löytää oma paikkansa Aamulypsyssä.

– Perälän saappaat ovat suuret ja en tahtoisi ajatella, että olisin hypännyt tässä hommassa Perälän saappaisiin, koska niitä on mahdoton täyttää. Peris on maailman parhaimpia radiopersoonia, sellaista kaveria on mahdotonta korvata.

Hän tosin huomasi alkuun yrittävänsä tehdä juuri sitä eli korvata Perälää.

– Yritin olla kuin hän ja huomasin, ettei se toiminut. Radio-ohjelmassa ei voi esittää mitään muuta kuin on. Se ei vaan onnistu.

– Nykyään roolini ohjelmassa on aika selkeä. En usko, että olisin Aamulypsyssä, jos olisin tullut harjoitteluun 35-vuotiaana perheellisenä miehenä. Etuni on se, että olen Jaajoa ja Annia nuorempi ja minulla ei ole perhettä.

– Tuon lähetykseen mukaan erilaista näkökulmaa. On paljon asioita, joita he muistavat ja tietävät ja joita minä en muista, niistä saamme revittyä iloa irti. Minä puolestaan voin kertoa heille nykynuorison juttuja, vaikka en minäkään niin nuori enää ole.

Aluksi Ritokoski kertoo lannistuneensa saamastaan palautteesta ja ajatteli jo lyövänsä hanskat tiskiin.

– Nyt olen oppinut olemaan välittämättä kommenteista ja en lue niitä lainkaan. Tiedän, että niitä tulee ihan siitä lähtien, kuinka ääneni ei sovi radioon, juttuni ovat surkeita ja olen liian nuori. Siitä opin, että ihan turha lukea mitään palautetta.

Toki Ritokoski saa runsaasti myös ihailevia viestejä. Esimerkiksi nuorten suosimassa Jodel-viestipalvelussa Ritokoskella on oma ihailijakuntansa, joka viestittelee ”Tuken ihanuudesta” palveluun aktiivisesti. Tähän Ritokoski itse suhtautuu hämmentyneesti ja epäuskoisesti.

– Minun on pitänyt vähän totutella siihen, kuinka paljon ihmiset laittavat palautetta ja nykyään suurin osa palautteesta on positiivista. Olen tosi otettu. Tämä vain tuntuu oudolta, kun tähän ei ole tottunut.

Ritokoski innostui radiosta vasta kuunneltuaan Aamulypsyä. Nyt hän on itse yksi sen juontajista.

Toisin kuin useita muita radio-ohjelmia, Aamulypsyä ei suunnitella lainkaan ennen lähetystä.

– Aamulypsyä on aina tehty suunnittelematta. Puhumme Jaajon ja Annin kanssa oikeastaan toisillemmekin ensimmäistä kertaa vasta, kun mikrofonit avataan, siispä hyvät läpät jäävät radioon.

Oleellista Ritokoskesta ohjelmassa on se, että jokainen on lähetyksessä oma itsensä, mutta jokaisen juontajan persoonallisuuden piirteitä korostetaan liiankin kanssa. Jutuissa käytetään myös paljon värikynää ja niiden annetaan mennä suosiolla yli.

– Kyllä kuulijakin tajuaa, missä kohtaa jutut menevät överiksi. Jos käytämme roisia sanoja tai puhumme härskisti, ajattelen aina siinä kohtaa, että ”voi, voi toivottavasti äiti ja isä eivät ole kuulolla”. Mutta ei siinä auta yhtään hidastella.

– Olen huomannut, että kannattaa laittaa itsestään vaan kaikki likoon. Siten saa parhaimman lopputuloksen.

Haavetta urheilutoimittajan työstä Ritokoski ei ole haudannut. Hän on itse asiassa nykyisen työnsä kautta päässyt toteuttamaan myös urheiluun liittyviä unelmiaan. Esimerkiksi kun jalkapallojoukkue Huuhkajat pääsi EM-kisoihin, Ritokoski oli yhdessä Radio Rockin juontajan Marce Rendicin kanssa juontamassa tv:ssä nähtyä studiolähetystä Huuhkajien voitonjuhlista.

Ritokoski on edennyt nykyiseen työhönsä sen kummempia suunnittelematta, ja näin hän suhtautuu uraansa myös jatkossa.

– En todellakaan taksia ajaessani olisi uskonut, että olen joku päivä itse osa Aamulypsyä. En oikein voi uskoa sitä vieläkään. Olen koko ajan vieläkin varpaillani, että milloin joku herättää minut ja sanoo: ”no niin tämä kokeilu on ohi. Kiitos ja hei”, Ritokoski naurahtaa.

– Olen luonut itselleni plan B:n: jos tämä homma menee reisille, haen yliopistoon ja luen itseni luokanopettajaksi. Katsotaan nyt miten käy.

– Vaikka arvostan ja ihailen Jaajoa ja Annia juontajina, oli alusta asti selkeää, etten voi olla lähetyksessä mikään heidän fanipoikansa. Se ei anna kuulijalle mitään, jos joku tulee lähetykseen vain fiilistelemään, Ritokoski sanoo.

Ilta-Sanomat ja Radio Suomipop kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.