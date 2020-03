Laulaja Joel Hallikainen rakentaa itselleen arkun – tällainen siitä tulee

Ensi vuonna 60 vuotta täyttävä laulaja Joel Hallikainen aikoo tehdä itselleen kesällä arkun. –Se on eräänlainen pysähtyminen, hän sanoo.

Laulaja painottaa, ettei arkun rakentaminen liity lainkaan koronavirukseen ja tilanteeseen maailmalla.

Laulaja Joel Hallikainen aikoo rakentaa itselleen arkun ensi kesänä mökillä.

Kuusilaudat ja muu tarpeisto on jo hankittu.

– Tämä on pitkäaikainen haave, eikä liity mitenkään tämän hetkiseen maailmantilanteeseen ja koronaan, Joe Hallikainen kertoo Ilta-Sanomille.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Kirkko ja kaupunki -lehti.

Tuttu Juttu Shown juontajana ja Kuurankukka-hitistä tunnettu laulaja täyttää ensi vuonna 60 vuotta. Arkkua suunnitellessaan hän on käynyt omaa elämänkaartaan läpi.

Lähipiirissä on ollut surua.

– Olen saanut katsoa surua kohti. Arkun suunnitteleminen on suurta hiljentymistä, eräänlainen pysähtyminen, Joel Hallikainen kertoo.

– Samalla kun teen arkkua, eräällä lailla hiljennyn. Kuolema on elämäni suurin mysteeri. Vasta nyt ajattelen kuolemaa.

Arkun työnimi on jo valmiina. Se on hapsuyksiö.

– Ruumisarkun reunoilla on hapsuja. Hapsuyksiö on aavistuksen vitsikäs nimi. En tee tätä surusilmällä, Joel Hallikainen kertoo.

Sysäys arkun rakentamiselle lähti keskustelupiiristä, johon Joel Hallikainen kuuluu. Porukka alkoi miettiä, pitäisikö meidän äijien kokoontua tästä lähtien työnimellä arkkupiiri.

Sitten Joel Hallikainen näki televisiosta dokumentin, jossa miehet rakensivat oman arkkunsa. Samalla he kävivät oman elämänsä vaiheita läpi.

– Inspiroiduin siitä. Miksi minä en tekisi myös arkkua ja hiljentyisi miettimään elämääni.

– En toivo kuolemaa. En ole valmis siihen. Minulla on täällä vielä tehtävä.

–Minulla on elämässä kaikki hyvin, en pelkää kuolemaa, Joel Hallikainen sanoo.

Arkku tulee olemaan kuusipuuta ja siinä on Hallikaisen mukaan käsityön leima. Se valmistuu mökin puuvajassa.

– Kun kuolen, arkkuun tulee ensimmäinen kitarani mukaan. Sain sen vuonna 1972. Soittelen sitä sitten pilvenreunalla.

Viime vuosina 59-vuotias Hallikainen on löytänyt itsestään nikkarin. Elämä on ollut kiireistä. Käsillä tekemiseen ei ole ollut ennen mahdollisuutta. Nyt nikkaroinnista on tullut estraditaiteilijalle tapa hiljentyä.

– Olen tehnyt roskiksen ja astiasenkin. Nyt vapautuu aikaa tehdä arkku.

– En ole tiennyt, että osaan tehdä asioita puusta. Olen löytänyt uuden minän. On ihanaa löytää itsestään uusia ulottuvuuksia.

Arkusta tulee Hallikaisen mukaan melko suuri. Hallikaisella on pituutta 190 senttiä ja painoa sata kiloa.

– En ole opiskellut arkun tekoa missään. Olen katsonut netistä arkun kuvan, että haluan tuon tyyppisen.

– Kun arkku valmistuu, laitan sen turvalliseen paikkaan.

Hallikainen kertoo, että läheiset eivät ole olleet arkkusuunnitelmista yllättyneitä. Hänellä on ollut kaikenlaisia projekteja aikaisemminkin.

– Vaikka asia on vakava, en tee tätä vakavalla naamalla. Toisen kuolemasta ei voi laskea leikkiä, mutta omastaan voi vähän.