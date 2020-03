Sara Sieppi tuohtui, kun matkasuunnitelmat peruuntuivat koronaviruksen takia – tajusi tilanteen vakavuuden vasta kesken kuntosalitreenin: ”Hävettää”

Sara Sieppi avaa blogissaan suhtautumistaan koronavirukseen ja muistuttaa ihmisiä huolehtimaan läheisistään.

Vuoden 2011 Miss Suomi, nykyään sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Sara Sieppi julkaisi perjantaina blogissaan pitkän kirjoituksen, jossa hän avaa omaa suhtautumistaan koronavirukseen.

Kirjoituksessaan Sieppi kertoi saaneensa alkuviikosta puhelimeensa viestin, jonka mukaan hänen tuleva lentonsa Helsingin ja Kemin välillä on peruttu koronavirustilanteen vuoksi. Siepin oli määrä suunnata Kemiin viettämään hänen sisarensa 30-vuotissyntymäpäivää ja yllättävä käänne suututti missikaunottaren.

– Purin ärsytystäni perheemme WhatsApp-keskustelussa ja vähintäänkin hiillyin jokaisesta äitini sanasta: ”Riski olla lähellä -varsinkin lentokoneessa – sairastuneita alkaa olla todellinen. Valitettavasti. Jos pystyy välttämään lentämistä, kannattaa.” Mielestäni se oli täysin ylianalysointia. Aina hän jaksaa ylianalysoida. Ja miksi hemmetissä kaikki ihmiset ostavat kaupasta vessapaperit ja kuivamuonat? Täysin ylireagointia, Sieppi kirjoitti.

Sara Sieppi julkaisi pitkän kirjoituksen, jossa ottaa kantaa maailmaa ravistelevaan koronavirukseen.

Sieppi kuitenkin kirjoitti, että jo seuraavana päivänä hänen suhtautumisensa asiaan muuttui täysin. Hän kertoi alkaneensa ymmärtämään kaupasta elintarvikkeita hamstraavia ihmisiä ja olleensa lopulta äitinsä kanssa samaa mieltä lentomatkustamisen riskeistä.

– Eilen aamulla salitreenini jälkeen tajusin vasta tilanteen vakavuuden. Vielä aamullakin jaksoin siis ihmetellä, miksi sali oli niin tyhjä. Ajatukseni ”eihän meillä täällä Suomessa nyt sellaista” oli täysin typerää. Hävettää, Sieppi tunnusti kirjoituksessaan.

Siepin mukaan koronavirustilanne on johtanut lopulta myös siihen, että myös hänen työtilanteensa on kokenut kolauksen, kun erinäisiä tapahtumia on päätetty perua ympäri Suomen. Sieppi kuitenkin totesi olevansa sitä mieltä, että tässä tilanteessa varovaisuus on enemmän kuin tarpeellista.

– Mietiskelen täällä, josko ajaisin taas pohjoiseen perheeni luo, kun kalenteri onkin yhtäkkiä aika tyhjä kaikista menoista. Työt pystyn hoitamaan etänä(tiedostan, että kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta), eikä turha hengailu julkisilla paikoilla ole nyt muutenkaan järkevää. Seuraavat päivät näyttävät siis leffoja, sarjoja, kirjoja, omaa aikaa ja ulkona lenkkeilyä, Sieppi pohdiskeli.

– Jotenkin sitä luulee muka aina tietävänsä, mitä elämässä tulee tapahtumaan, mutta hetkessähän tässä tulisi vain mennä. Pidetään huolta läheisistämme ja pysytään terveenä, hän päätti kirjoituksensa.

Sara Sieppi ei ole ensimmäinen julkisuuden henkilö, joka ottaa kantaa koronavirukseen. Torstaina juontajana ja näyttelijänä tunnettu Roope Salminen julkaisi omalla Instagram-tilillään pitkän kirjoituksen, jossa hän kehotti kollegoitaan miettimään, kannattaako jo suunniteltuja keikkoja järjestää.

Suomessa on todettu tähän mennessä 155 koronavirustartuntaa ja luvun odotetaan kasvavan edelleen. Suomessa hallitus on toistaiseksi suositellut muun muassa kaikkien yli 500 hengen yleisötapahtumien peruuttamista, ja Ulkoministeriö puolestaan kehottaa suomalaisia välttämään matkustamista mahdollisuuksien mukaan.