Koronavirukseen sairastunut Tom Hanks julkaisi kuvan karanteenista

Näyttelijä kertoo pariskunnan tilanteesta Instagram-tilillään.

Näyttelijä Tom Hanks, 63, ja hänen vaimonsa Rita Wilson, 63, kertoivat keskiviikkoiltana sairastuneensa koronavirukseen Australiassa. Hanks kertoi asiasta muun muassa omalla Instagram-tilillään.

Näyttelijä julkaisi tänään perjantaina ensimmäisen kuvan vaimonsa kanssa tartuntauutisen jälkeen. Kuvan yhteydessä Hanks päivittää parin tämänhetkisen tilanteen. Kuvassa hyvinvoivan oloinen pariskunta hymyilee lippalakit päissään.

– Hei tyypit. Rita ja minä haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat pitäneet meistä hyvää huolta täällä. Viruksen takia olemme eristyksessä, jotta emme tartuta ketään. Joidenkin kohdalla tartunta voi johtaa erittäin vakaviin seurauksiin, Hanks aloittaa päivityksensä.

– Elämme päivä kerrallaan. On asioita, joita me kaikki voimme tehdä seuraamalla viranomaisten ohjeita ja pitämällä huolta itsestämme ja toisistamme, eikö niin? hän jatkaa.

Kuva keräsi runsaasti sympatiaa ja kannustavia viestejä Hanksin faneilta.

– Pysykää turvassa ja terveinä, eräs seuraajista tsemppaa.

– Hänellä on paljon rauhoittavampi tapa kertoa tilanteesta kuin meidän ”johtajilla”, toinen kirjoittaa.

Pariskunta on tällä hetkellä Australiassa.

Tom Hanks ja Rita Wilson ovat parhaillaan Australiassa, minne Hanks matkusti kuvaamaan uutta Elvis Presleyn elämästä kertovaa elokuvaa. Keskiviikkona julkaisemassaan päivityksessä Hanks kertoi pariskunnan tunteneen olonsa väsyneeksi ja kärsineen lihaskivuista, minkä seurauksena he päättivät mennä testaamaan itsensä koronaviruksen varalta.

People-lehden mukaan tuotantotiimi tekee parhaillaan yhteistyötä Australian terveysviranomaisten kanssa selvittääkseen kaikki tartunnalle altistuneet.

– Yrityksemme jäsenten terveys ja turvallisuus on meidän ensimmäinen prioriteettimme, ja ryhdymme toimenpiteisiin suojellaksemme kaikkia, jotka työskentelevät tuotannoissamme ympäri maailmaa, Warner Bros kertoi lehdelle.

Positiivisen koronavirustestin jälkeen pariskunnan poika, muusikkona ja näyttelijänä uraa luova Chet Hanks, 29, julkaisi omalla Instagram-tilillään videon, jossa hän kertoi myös omille seuraajilleen vanhempiensa diagnoosista.

– Se on totta. Vanhempani sairastuivat koronavirukseen. He ovat molemmat nyt Australiassa, missä isäni kuvaa elokuvaa. Sain juuri puhelun heiltä. He voivat hyvin, eivätkä ole kovin sairaita. He eivät ole huolissaan tai paniikissa, mutta käyvät nyt läpi tarpeellisia varotoimia, Chet kertoi videolla.

– Mielestäni tästä ei tarvitse olla kovin huolissaan. Kiitän kaikkia tuesta ja huolesta, mutta uskon tämän päättyvän hyvin. Pysykää turvassa, rakkautta, hän jatkoi.