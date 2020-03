Roope Salminen läväytti julki mielipiteensä koronatilanteesta – kritisoi kollegoidensa toimintaa

Roope Salminen vetosi Instagramissa kollegoihinsa. Hän kehotti kaikkia miettimään, olisiko syytä pohtia uudelleen konserttien ja keikkojen järjestämistä.

Pääministeri Sanna Marin totesi eilen hallituksen tiedotustilaisuudessa, että koronaviruksen vuoksi kaikki yli 500 hengen tilaisuudet suositellaan peruttavaksi. Suosituksen seurauksena muun muassa lukuisia urheilutapahtumia ja konsertteja on peruttu ympäri Suomen.

Päätökset isojen yleisötapahtumien perumisesta ovat poikineet paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Fitness Classic -kilpailun siirtäminen kahdella kuukaudella sai monet tutut fitness-tähdet ottamaan aiheeseen kantaa. Torstai-iltana myös juontajana ja näyttelijänä tunnettu Roope Salminen julkaisi aiheesta pitkän kirjoituksen omalla Instagram-tilillään.

Salminen kirjoitti päivityksessään, ettei hänen omatuntonsa kestänyt olla ottamatta kantaa hallituksen suositukseen. Hän sanoi tiedostavansa, että hänen seuraajiinsa lukeutuu lukuisia artisteja ja muusikkoja ja halunneensa kantaa vastuunsa.

– Artisteina ja esiintyvän alan yrittäjinä meillä on paljon vastuuta. Se mikä monelta ulkopuoliselta helposti unohtuu on, että jos artistin rundi vaikka yllättäen peruuntuu, työttömäksi jää artistin lisäksi koko tekninen työryhmä, taustabändi ja -tanssijat. Artistilla on vastuuta myös yleisöään kohtaan, monet ovat ostaneet lipun, järkänneet lastenvahdit, odottaneet iltaa todella innolla, Salminen kirjoitti.

Kirjoituksessaan Salminen totesi, että niin kauan kuin alle 500 hengen yleisötapahtumat ovat sallittuja ei hän voi syyttää ketään kollegaansa siitä, että haluaa toteuttaa keikkansa. Hän kuitenkin vetosi seuraajiinsa ja kehosi kollegoitaan miettimään, olisiko tässä tapauksessa parempi hieman ylireagoida ja pelata varman päälle.

– Mielestäni rajoitukset ovat auttamattomasti liian tehottomat, mutta en ole asiantuntija enkä viranomainen eikä minun mielipiteelläni ole mitään väliä (eikä pitäisi ollakaan). Pyydän jokaista kuitenkin omalla kohdallaan pohtimaan, olisiko tämä sellainen hetki jossa mieluummin ylireagoisi varotoimien kanssa kuin vetäisi aivan säädöksien reunalla, Salminen pohti.

Roope Salminen on tuttu muun muassa Putous-viihdeohjelmasta.

Salminen muistutti kirjoituksessaan, että suuret yleisötapahtumat luovat ihmiskontakteja ja edesauttavat siten koronaviruksen leviämistä. Hän myös painotti, ettei syytä ketään yksittäistä artistia, mutta kertoi sydämensä särkyvän kollegoidensa päivityksistä, joissa he kehottavat ihmisiä tulemaan keikoilleen.

– Tästä emme kärsi me artistit, jotka ollaan keskimäärin nuoria ja perusterveitä ihmisiä jotka eivät koronaviruksen iskiessäkään todennäköisesti joudu sairaalaan. Eivätkä pahimpina kärsijöinä ole myöskään ne ihmiset, jotka keikoillamme käyvät. Pahimmillaan kuitenkin yhdellä keikalla yksikin oireettomana virusta kantava henkilö pystyy väenpaljoudessa tartuttamaan taudin jopa satoihin muihin ihmisiin, joiden vanhemmat ja isovanhemmat ovat riskiryhmää, Salminen muistutteli seuraajiaan.

– Tämä on ikävä ajatus jonka mielellään sysää sivuun hysteriana, mutta sydämeni särkyy kun katson ystävieni päivityksiä missä ilmoitetaan että tulkaa keikalle vaan, bailataan. EN MISSÄÄN NIMESSÄ SYYTÄ TÄSTÄ KETÄÄN YKSITTÄISIÄ ARTISTEJA, mutta vetoan teihin: miettikää vielä, Salminen päätti kirjoituksensa.

Salmisen artistikollegoista ainakin räppäri Pyhimys sekä laulaja Abreu olivat sosiaalisen median perusteella eilen toteuttaneet ennalta suunnitellut keikkansa. Sekä Pyhimys että Abreu olivat kuitenkin rajanneet yleisömääränsä 500 henkeen, mikä oli hallituksen asettama suositus.

Areenakiertueitaan ovat puolestaan peruneet muun muassa rapduo JVG sekä laulaja Sanni. Myös Suvi Teräsniskan loppuunmyydyn konserttikiertueen jäljellä olevat 11 konserttia on päätetty siirtää kevääseen 2021.