Suomalaisbloggaaja Hanna sai ystävältään pysäyttävän viestin – pian pelko koronaviruksesta ajoi kolmen lapsen äidin ehdottomaan ratkaisuun

Strictly Style -blogia kirjoittava Hanna Väyrynen kertoo säikähtäneensä pahemman kerran, kun heidän ystäväperheessään havaittiin koronavirustartunta.

Bloggaaja Hanna Väyrynen, 35, kertoi torstaina blogissaan, miten koronavirus on vaikuttanut hänen perheensä arkeen. Väyrynen on naimisissa ex-jalkapalloilija Mika Väyrysen kanssa ja pariskunnalla on kolme yhteistä lasta, joista nuorimmat ovat päiväkoti-ikäisiä.

Väyrynen kirjoitti blogissaan saaneensa maanantai-iltana ystävättäreltään pysäyttävän viestin. Viestissä kerrottiin, että Väyrysten ystäväperheessä oli todettu koronavirustartunta. Vielä pelottavamman viestistä teki Väyrysen mukaan se, että heidän lapsensa oli samassa päiväkodissa kyseisen perheen lapsen kanssa, jolla niin ikään oli havaittu koronavirukseen sopivia oireita.

– Shokki. Tiesin, että meidän nuoremmat pojat ja heidän lapsensa olivat kaikki olleet maanantaina yhdessä tarhassa. He ovat kaikki läheisiä ystäviä keskenään ja leikkivät paljon yhdessä. Ensireaktio oli jynssätä pojat saippualla päästä varpaisiin, vaikka tiesin mahdollisen tuhon olleen jo tehty. Altistumiseksi lasketaan, jos on ollut 15min suljetussa tilassa taudin kantajan kanssa. Mitä seuraavaksi?! Väyrynen kirjoitti blogissaan.

Bloggaaja kertoi lähettäneensä seuraavaksi viestin kaikille tuntemilleen vanhemmille, joilla oli lapsia kyseisessä päiväkodissa. Vaikka kyseistä lasta ei ollut testattu vielä koronaviruksen varalta, oli tällä taudinkuvaan sopivia oireita. Väyrynen ja hänen miehensä päättivät tehdä itse radikaalin ratkaisuun ja eristää perheensä Kaunaisissa sijaitsevan omakotitalonsa seinien sisään.

– Jäimme tästä syystä koko perhe kotiin. Esikoinen jäi myös kotiin koulusta. Ei käyty harrastuksissa, kaupungilla tai muuallakaan. Vain leikkimässä omalla takapihalla ja odoteltiin lisäinfoa. Eilen illalla saapui tulokset, joissa meni odotettua pidempään labrojen ruuhkautumisen vuoksi, Väyrynen kertoi blogissaan.

Väyrynen kertoi lapsen, jolla koronavirusta epäiltiin, olleen lopulta terve. Väyrynen kirjoitti blogissaan, ettei halunnut ottaa minkäänlaisia riskejä ja koko perheen pysytelleen kotona niin kauan, että kyseisen lapsen terveydentilasta saatiin varma tieto.

– En halua lietsoa pelkoa. En itsekään pelkää itse virusta, mutta kuten alussa sanoin, huoli on ikääntyneestä väestöstä sekä terveydenhuoltomme kuormittumisesta. Tämänhetkiset toimet ovat liian löyhät ja toivon niihin nopeasti tiukennusta. Tiedän, että asia ei ole todellakaan mustavalkoinen ja taloudelliset seuraukset järeillä toimilla ovat myös valtavat, Väyrynen kirjoitti.

– Siihen saakka haluaisin kannustaa teitä kaikkia ottamaan kyseisen viruksen vakavuudella. Ikävä kyllä nyt oman kokemuksen mukaan on todettava, että alamme olla siinä tilanteessa, että vain epidempia-alueilla matkanneita varominen ei riitä. Korona kun saattaa tulla jo omasta päiväkodistakin. Nyt pitää tehdä kaikkemme, jotta taudin kulku hidastuisi, hän jatkoi.

Hanna Väyrynen perusti bloginsa jo vuosia sitten, kun hän asui yhdessä miehensä kanssa Hollannissa. Vuosikausiin Hanna ei kertonut blogissaan edes nimeään, vaan viittasi itseensä aina nimimerkillä ”Mrs V.”. Vuonna 2014 Hannan Strictly Style -blogi palkittiin Elle Style Awards -gaalassa vuoden parhaana muotiblogina.

Koronavirus on levinnyt nopeasti Suomessa. Torstai-iltana eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kokoontuivat Säätytalolle keskustelemaan viruksen ehkäisemiseen tarvittavista toimista. Pöydällä oli myös valmiuslaki, joka toteutuessaan voisi johtaa esimerkiksi koulujen ja päiväkotien sulkemiseen ympäri Suomen.

Neuvottelujen päätteeksi pääministeri Sanna Marin totesi, ettei neuvotteluissa päätetty, otetaanko valmiuslaki käyttöön. Tarvittaessa hallitus neuvottelee asiasta presidentin kanssa, ja valtioneuvosto antaa asetuksen, jonka eduskunta joko hyväksyy tai ei. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja Marin toistivat kuitenkin moneen otteeseen, että nykylait mahdollistavat sen, että kunnat ja aluehallintovirastot voivat sulkea kouluja ja päiväkoteja.

Tähän mennessä Suomessa on suositeltu muun muassa yli 500 hengen yleisötapahtumien perumista sekä kaikenlaisen matkustamisen välttämistä. Lisäksi Suomessa kannustetaan siirtymään etenevissä määrin etätöihin mahdollisuuksien mukaan. THL:n mukaan Suomessa on tähän mennessä todettu yhteensä 109 koronavirustartuntaa.