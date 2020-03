Fitness-kilpailun siirtyminen järkyttää somesta tuttuja bikini-tähtiä – takana viikkojen raju dieetti, shokkiuutinen sai somevaikuttajan purskahtamaan itkuun

Moni sosiaalisesta mediasta tuttu bikini fitness-tähti joutui pettymään karvaasti Fitness Classic -kilpailujen siirtymisen vuoksi. Kisavalmistautuminen piteni jopa seitsemällä viikolla.

Jyväskylässä 20.-21. huhtikuuta järjestettävä Fitness Classic -kilpailu on jouduttu siirtämään koronaviruksen takia. Suomen Fitnessurheilu kertoo noudattavansa Suomen hallituksen tänään annettavaa suositusta, jonka mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka.

Kilpailun uusi ajankohta on 6. kesäkuuta. Suomen Fitnessurheilu ry. suosittaa kilpailijoita ja heidän valmentajiaan ottamaan hetken aikalisän ja ottamaan uuden kilpailupäivämäärän tähtäimeksi.

– Olemme yrittäneet loppuun saakka tekemään Fitness Classicin alkuperäisenä ajankohtana, mutta nyt joudumme siirtämään kilpailun kesäkuulle, Suomen Fittnessurheilu kertoo tiedotteessaan.

Kevään kisaviikonlopun siirtyminen on ollut karvas pettymys monille lajin urheilijoille, sillä kisoihin valmistuminen vaatii viikkokausien tiukkaa ruokavaliota ja määrätietoista kuntosaliharjoittelua.

Huhtikuisiin kilpailuihin on kuukausien ajan valmistautunut lukuisia sosiaalisesta mediasta tunnettuja bikini fitness-tähtiä, kuten Pernilla Böckerman, Sonja Aiello, Cindy Koivula ja Sini Nyholm.

Tänään 20 vuotta täyttävä Böckerman on yksi suosituimpia suomalaisia sosiaalisen median vaikuttajia ja menestynyt bikini fitness-urheilija. Pernilla teki debyyttinsä lajin parissa viime keväänä järjestetyssä Fitness Classicissa ja pokkasi kilpailuista junioreiden SM-hopeaa sekä voitti aikuisten sarjan.

Böckerman on jakanut kuukausia kestäneen valmistautumisurakkansa tuhansille seuraajille niin Youtubessa kuin Instagramissakin. Sometähdellä on Instagramissa lähes 200 000 seuraajaa.

– Tähän lajiin kuuluu dieetti, joka tietenkin tehdään millin tarkuudella, päivän tarkkuudella, kun mennään yhtä tiettyä päivämäärää kohti, Böckerman kommentoi uutisia Instagramin Stories-osiossa.

– Dieettiin tuli nyt pieni tauko, en tiedä mitä nyt tapahtuu. Olen sanaton ja pihalla. Mutta se en ole vain minä, kaikilla kisaajilla sama homma, hän jatkaa.

Böckerman on tähän mennessä ollut tiukalla dieetillä lähes 20 viikkoa. Hän kuvaa Youtube-kanavalleen runsaasti treeni- ja ruoka-aiheisia videoita ja kertoo seikkaperäisesti siitä, millaista fitness-urheilijan arki todellisuudessa on.

– En tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa. Totta kai se on psyykkistä peliä, kun on tietty päivämäärä, mikä on ollut jo yli vuoden päässä ja se otetaan sulta pois, Böckerman jatkaa.

Tänä keväänä Böckerman nähdään myös television puolella, sillä nuori nainen tähdittää Fitnesspäiväkirjat -ohjelman uusinta tuotantokautta yhdessä Eevi Teittisen, Nanna Karalahden sekä Tia-Maria ”Tinze” Sokan kanssa.

Kilpailuihin valmistautunut sosiaalisen median vaikuttaja Sonja Aiello kommentoi olevansa hämmentynyt, mutta toteaa, että hän ei itse treenaa kovaa vain kisojen takia.

– Kisat on ainoastaan kirsikkana kakun päälle, että pääsen näyttämään myös muille kovan työn tuloksen, Aiello sanoo omassa Instagram-profiilissaan.

– On aika tyhjä olo. Outo ja hämmentynyt, kuten aika monella muullakin kisaajalla. Kisoihin piti olla viisi viikkoa. Odottelen täällä valmentajalta ohjeistusta, miten tämä seitsemän lisäviikkoa toimii käytännössä, hän jatkaa.

– Ei se auta kuin niellä tää paska homma, pitää pää kylmänä ja jatkaa diettiä. Hetkeksi nostetaan kaloreita, ettei tässä kokonaan kuihdu pois. Kyllä tää vähän syö, kun on monta viikkoa menty täysillä, kilpailuihin valmistautuva Cindy Koivula toteaa omassa profiilissaan.

Kisadieettiin kuuluu olennaisesti tarkka ruokavalio, jossa lähes kaikki, mitä suuhun pannaan, käytetään ensin ruokavaa’an kautta.

Samalle kisalavalle valmistautuva sosiaalisen median vaikuttaja Sini Nyholm puolestaan otti uutiset raskaasti ja purskahti itkuun Instagramin Stories-videolla.

– Mä oon antanut tälle ihan kaikkeni, kuten moni muukin. Yritän nyt vähän ryhdistäytyä, sillä ei tämä ole maailmanloppu, Nyholm kommentoi uutisia.