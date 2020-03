Herttuatar Meghan hyvästeli Britannian – palasi Kanadaan ilman Harrya

Maanantaina viimeistä kertaa Britanniassa edustanut herttuatar Meghan palasi Kanadaan Archie-pojan luokse.

Herttuatar Meghan on lentänyt keskiviikkona takaisin Kanadaan Vancouveriin. Siellä häntä odottaa hänen ja prinssi Harryn kymmenen kuukauden ikäinen Archie-poika.

Prinssi Harry puolestaan jäi vielä Iso-Britanniaan hoitamaan viimeisiä työtapaamisia Buckinghamin palatsissa.

Kanadaan palaaminen merkitsee herttuaparin elämälle uuden sivun kääntämistä, sillä he jättävät viimein taakseen kuninkaalliset velvollisuudet. Virallisesti herttuapari jättää kuninkaallisen sisäpiirin 31. maaliskuuta eikä enää tuon jälkeen hoida tehtäviä kuningatar Elisabetin nimissä. Buckinghamin palatsissa olevasta toimistostaan pariskunta luopuu 1. huhtikuuta.

Harry ja Meghan eivät käytä enää kuninkaalliseen perheeseen viittaavaa termiä Sussex Royal.

Harry ja Meghan jättivät maanantaina hyvästinsä brittihoville. Sussexin herttuapari osallistui Westminster Abbeyssa vuosittain järjestettävään Commonwealth Service -tilaisuuteen, jossa nähtiin myös muita Britannian kuningasperheen jäseniä. Tilaisuuteen osallistuivat myös muun muassa prinssi William, herttuatar Catherine, prinssi Charles, herttuatar Camilla ja kuningatar Elisabet.

Suurtapahtumaa edeltävänä päivänä Meghan edusti viimeisen kerran itsenäisesti hovin tehtävissä, kun herttuatar tapasi Commonwealth-stipendiaatteja Buckinghamin palatsissa. Edustustilaisuuteen osallistui opiskelijoita 11 eri maasta.

Kun herttuapari virallisesti jättää hovin tehtävät, samalla pari luopuu kuninkaallisista HRH-titteileistään, eikä heitä enää kutsuta kuninkaallisiksi korkeuksiksi. He eivät myöskään käytä enää kuninkaalliseen perheeseen viittaavaa termiä Sussex Royal.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat asuneet poikansa Archien kanssa luksuskartanossa Kanadan länsirannikolla vuodenvaihteesta alkaen. Archie-poikaa ei ole nähty julkisuudessa elokuun jälkeen, eikä herttuapari ottanut häntä mukaan toistaiseksi viimeiselle edustusmatkalle Britanniaan.

Sussexit ovat tehneet selväksi, että he haluavat muuttaa pysyvästi Pohjois-Amerikkaan, jossa he toivovat Archien kasvavan. Pari on vältellyt julkisuutta päätöksen jälkeen ja elänyt hiljaiseloa väliaikaisessa, vajaan 13 miljoonan euron Vancouverin-kodissaan.